喜歡吃大份量日式料理的人一定知道位於萬華的「三味食堂」，這間店有名到韓國遊客都會來造訪，搭捷運從西門站6號出口走路約10分鐘就可到，平價就能享受到超大份超新鮮的美味，一定要來嚐嚐。

台北萬華美食 三味食堂 外觀與內部環境

「三味食堂」位於貴陽街二段，快要到康定路，雖然不是在西門町最熱鬧的蛋黃區，卻有不少外籍遊客慕名而來。

「三味食堂」外帶可以電話訂餐，其他都要現場排隊。

店員也是很厲害，韓語都能溝通，可見老闆經營之用心。

一樓主要是廚房空間，旁邊略擠下三張桌子。

生魚片的作業區在這裡。

這麼肥厚的鮭魚，越看肚子越餓。

二樓位子比較多一點，但也是很容易滿。

最受歡迎的鮭魚魯肉飯，不要懷疑，上面滿滿的都是鮭魚肉。

魚肉底下還鋪了一層煎蛋，吃這碗可以飽兩餐。

整體來說「三味食堂」的CP值超高，生魚片切的超級厚，可以大口大口吃非常過癮，而價格也相對平價，難怪客人都絡繹不絕。

除了生魚片類之外，我最喜歡干貝串燒跟鮭魚魯肉飯，份量超飽足又美味，推薦必點才不虛此行。

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