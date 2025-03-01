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【台北萬華美食】三味食堂，超厚實大塊生魚片平價供應，韓國遊客指定造訪，西門站10分鐘可達

日式料理 捷運美食 萬華美食 西門站美食
2025-03-01 22:57:00 文字：李大人吃遊記
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李大人吃遊記

李大人吃遊記

喜歡吃大份量日式料理的人一定知道位於萬華的「三味食堂」，這間店有名到韓國遊客都會來造訪，搭捷運從西門站6號出口走路約10分鐘就可到，平價就能享受到超大份超新鮮的美味，一定要來嚐嚐。

【台北萬華美食】三味食堂，超厚實大塊生魚片平價供應，韓國遊客

台北萬華美食 三味食堂 外觀與內部環境

【台北萬華美食】三味食堂，超厚實大塊生魚片平價供應，韓國遊客

三味食堂」位於貴陽街二段，快要到康定路，雖然不是在西門町最熱鬧的蛋黃區，卻有不少外籍遊客慕名而來。

【台北萬華美食】三味食堂，超厚實大塊生魚片平價供應，韓國遊客

三味食堂」外帶可以電話訂餐，其他都要現場排隊。

【台北萬華美食】三味食堂，超厚實大塊生魚片平價供應，韓國遊客

店員也是很厲害，韓語都能溝通，可見老闆經營之用心。

【台北萬華美食】三味食堂，超厚實大塊生魚片平價供應，韓國遊客

一樓主要是廚房空間，旁邊略擠下三張桌子。

【台北萬華美食】三味食堂，超厚實大塊生魚片平價供應，韓國遊客

生魚片的作業區在這裡。

【台北萬華美食】三味食堂，超厚實大塊生魚片平價供應，韓國遊客

這麼肥厚的鮭魚，越看肚子越餓。

【台北萬華美食】三味食堂，超厚實大塊生魚片平價供應，韓國遊客

二樓位子比較多一點，但也是很容易滿。

 

【台北萬華美食】三味食堂，超厚實大塊生魚片平價供應，韓國遊客

最受歡迎的鮭魚魯肉飯，不要懷疑，上面滿滿的都是鮭魚肉。

【台北萬華美食】三味食堂，超厚實大塊生魚片平價供應，韓國遊客

魚肉底下還鋪了一層煎蛋，吃這碗可以飽兩餐。

整體來說「三味食堂」的CP值超高，生魚片切的超級厚，可以大口大口吃非常過癮，而價格也相對平價，難怪客人都絡繹不絕。

除了生魚片類之外，我最喜歡干貝串燒跟鮭魚魯肉飯，份量超飽足又美味，推薦必點才不虛此行。

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台北萬華美食 三味食堂 交通地圖

三味食堂
地址：108台北市萬華區貴陽街二段116號
電話：02-23892211
營業時間：週二到週日11:20–14:30, 17:10–21:00；每週一及每月最後兩個星期日休息，月休六天

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三味食堂

phone02--2389-2211
place台北市萬華區貴陽街二段116號
3.82 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.90
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.20
CP值
4.01
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