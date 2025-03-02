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桃園台式下午茶就吃這一間！現炸雞翅爆噴汁！

2025-03-02 10:34:00 文字：謝蘿莉
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謝蘿莉

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桃園台式下午茶就吃這一間！現炸雞翅爆噴汁！

桃園小吃推薦「董家炸雞」！
這家完全是我們全家人的心頭好，因為離家裡附近，每次經過一定看到他在排隊，現炸雞翅、腿排、還有甜不辣跟米血通通都很好吃，皮脆味香濃，一咬下去還會大噴汁。

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厚！到底在排什麼？！這人潮有多的，大家全都是為了這家「董家炸雞」而來，而且不誇張，排隊人潮完全沒停過。

 

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「董家炸雞」就在同安街的南平市場裡面，也算是裡面最排隊的炸物之一。

 

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一個小小攤子就擠了３～４個人員，看他生意有多好了。

 

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價格就直接貼在檯子上面，非常清楚、一看就明白，他們家也有官方ｌｉｎｅ，加入可以先點餐不用等這樣。

 

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無骨鹽酥雞非常多人點，加一點胡椒鹽就好吃。

 

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現炸雞翅絕對是必點，剛出爐熱呼呼的樣子、光看就很好吃，六隻１００雖然稱不上非常便宜，可是真的超推薦的啦！

 

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大雞腿也很多人愛，大家一包就是十幾隻。

 

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三角骨是唯一我覺得雷的地方，大家想吃可以試試看，但別怪我沒有提醒你們，它真的不好吃呦！

 

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老闆真的很忙碌耶！客人多到都快忙不過來啦！

 

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現炸出爐的炸雞翅就是好吃，不過炸的時間有點久，大家想吃現炸的，可能要有點耐心等候！

 

桃園台式下午茶就吃這一間！現炸雞翅爆噴汁！

▲雞翅 100元／6隻

「董家炸雞」必吃的就是雞翅，運氣不錯等到剛出爐的，拿在手上熱呼呼，光看香氣就超有療癒感。

金黃外皮超酥脆，真的是超好吃的耶！重點是雞翅一咬還會大噴汁，吃起來有夠爽！一口接一口，現場我們直接開啃，六隻通通不剩！XD

 

桃園台式下午茶就吃這一間！現炸雞翅爆噴汁！

都啃完我們買的腿排、雞翅、米血跟甜不辣了，結果還是一堆人在排，生意有夠好的啦！

「董家炸雞」我最推他們家的雞翅、腿排跟米血，這一樣每次去一定必買，然後三角骨千萬不要買這樣，因為真的不好吃阿！XD

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董家炸雞 | 店家資訊

董家炸雞
電話：0927-755700
店址：桃園市桃園區同安街451號
營業時間：13：30 ～ 19：00（週一公休）

 

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◎本篇為自費文章。
◎美食主觀，僅以當時用餐感受予以建議，不代表所有人口味呦！
◎歡迎【網址】分享，如需轉貼請來信告知，非經同意轉載必究，謝謝：）

 
 

 

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4.30 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
2.00
CP值
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