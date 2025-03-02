【台北食記】星巴克(天玉門市)

我們有在全台收集特色星巴克的習慣，這回來到天母當然不能錯過星巴克天玉門市，這間星巴克位在獨棟洋房內，擁有全台唯一的露天景觀座位，門口的老樹更為這間洋房增添許多故事感，二樓還有許多窗景的景觀座位區，喝著咖啡欣賞人來人往的街景，度過一個愜意的下午吧！

開車前往可停附近的新長越天玉街停車場，步行約三分鐘。

▲才剛抵達門口就被門口的老樹與歐式庭院深深吸引，這個場景真的很不像在台灣！

▲歐式庭院內有許多戶外座位區，天氣好在這曬曬太陽是非常享受的事情。

▲星巴克1、2樓都有用餐區，建築周圍使用大片落地窗採光非常好。

▲二樓面窗的景觀最棒，周圍都是綠意盎然的老樹和植物，看書或用電腦累了，抬頭馬上就能讓眼睛放鬆。

▲自助區有糖漿、奶精、糖粉和衛生紙可自取。

菜單請看->星巴克官網

▲葡萄梅果綜合果汁80元：使用100%原汁，葡萄與梅果香氣非常的搭配，甜度稍高，小朋友很愛！

▲焦糖瑪琪朵(中) 145元：表面的奶泡打得極為綿密，焦糖甜度適中，剛好綜合掉咖啡的苦味，整體喝起來極為順口。

▲草莓派：表層為草莓醬與新鮮草莓片的組合，吃起來很香甜，但底部的的派太硬，幾乎快把牙齒咬斷了...。

▲三溫糖草莓戚風蛋糕 180元：三溫糖吃起來有微微的焦香口感，搭配新鮮草莓和草莓庫利，吃起來極為融合完全沒有黏膩感，草莓控必點阿！

雞蛋糕短評：星巴客位在獨棟洋房內，門口的老樹非常美麗，庭園有很大的空間可以散步，二樓靠窗還有景觀座位區，看著風景喝杯咖啡實在是享受！



用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★★☆

CP值★★★★



【星巴克天玉門市美食資訊】

地址：台北市士林區天玉街38巷18弄1號

電話：0228751361

官網：https://www.starbucks.com.tw/

營業時間：06:30–21:30

外送：foodpanda

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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