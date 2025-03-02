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這次入住林口的悅徠舘 Joyfultel 飯店的三人房，非常適合好友或家人共享住宿時光。大廳還有小點心與飲料吃到飽，讓你隨時都在吃吃喝喝。更棒的是，還能與朋友一起在飯店玩撞球，超好玩！

悅徠舘Joyfultel-林口飯店(粉專/官網)

📍桃園市龜山區興華三街18號

☎️03 328 0088

悅徠舘Joyfultel-林口飯店 環境

悅徠舘位於新北市林口區，地理位置便利，距離桃園國際機場僅約15分鐘車程，對於從外地或國外來訪的旅客來說相當方便。此外，從林口捷運站搭車或步行前往飯店也非常方便，周邊商圈生活機能齊全，餐飲選擇豐富。

走進悅徠舘的大廳，整體設計充滿中式禪意的氛圍。大廳中央擺放著具有圓形元素的木質擺飾，簡約卻不失特色，增添了傳統與現代結合的設計，營造出高雅的空間感。

大廳提供多樣化的小點心與飲料，採自助式吃到飽，隨時享用輕食。

飯店的B1樓層設有多種設施，包括撞球桌、手足球桌、健身房，這些設施均可不限時使用，滿足各種需求。

對於需要洗衣的旅客，洗衣房設備齊全且方便操作，而交誼廳則是和朋友聊天、放鬆的好地方。

悅徠舘Joyfultel-林口飯店 住宿空間

三人房

溫暖的木質地板搭配柔和的米白色調設計，呈現出自然且放鬆的氛圍。房間內設有三張單人床，床鋪設計簡潔舒適，並搭配精緻的床頭燈，為空間增添溫馨感。

房間內提供齊全的設施、充足的備品、沖泡茶飲，浴室乾濕分離、洗手台則在浴室外，大家用起來也不會打架，讓入住體驗更加愜意。

早餐Buffet

每天早晨，悅徠舘準備了豐富多樣的早餐 Buffet，包含中式和西式選項。從傳統的中式粥品、蒸點，到西式麵包、蛋料理，以及新鮮沙拉和水果，選擇多元且品質優良。

用餐區明亮寬敞，氣氛輕鬆，是開始一天的最佳地方。

悅徠舘 Joyfultel-林口飯店結合了便利的地理位置、多元的設施、以及溫馨舒適的住宿體驗，是與朋友或家人共度假期的理想之選。不管是享受大廳的小點心，還是與好友玩撞球，又或者是在健身房放鬆身心，這裡都能滿足你的需求。