永和或鄰近地區想找有提供下午茶外送服務小吃美食店家的大大看過來，自己跟家人前幾天搭公車要到捷運頂溪站換乘捷運時，看到這家很難不讓人注意到的丞祖胡椒餅新北永和店，就決定走過去看看，結果發現這間從萬華起家已經傳承4代80年胡椒餅老店的最新分店，從外面就可以看得到店員包餡，還有烤胡椒餅過程，而且祖胡椒餅新北永和店也會盡量讓客人能買到剛烤好的胡椒餅，並且更重要的，就是如果你下午茶想吃丞祖胡椒餅，但無法親自來買的話，只要訂購金額足夠，目前台北地區丞祖胡椒餅新北永和店都可以提供外送服務哦！

新開不久的丞祖胡椒餅新北永和店，位置是在離捷運頂溪站不遠的永和路二段跟中山路一段路口這裡，而且以白色為主整體外觀也蠻醒目的。

過馬路到丞祖胡椒餅新北永和店，看到點餐櫃臺前面有好幾位客人等候要購買胡椒餅。

丞祖胡椒餅新北永和店這裡提供的胡椒餅口味，有豬肉、牛肉、泡菜豬肉、起司豬肉與起司牛肉五種口味可以選擇。

來這裡買胡椒餅，老闆會盡量讓客人能買到剛烤好的胡椒餅，另外也能從店外清楚看到店員包餡，還有烤胡椒餅過程呢！

有五種口味的丞祖胡椒餅，當時在新北永和店恰好都有，因此就決定一個口味各來一顆，而且不同口味也會使用不同顏色紙袋來裝，吃的時候就很方便辨認。另外，前面提到有打卡送免費飲品活動，所以就跟家人各自打卡換了豆漿跟奶茶來喝喝看。

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