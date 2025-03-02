巴陵古道生態園區位於桃園市復興區，鄰近拉拉山森林遊樂區，擁有豐富的自然景觀與生態環境

這裡的步道原是泰雅族人狩獵的古道，後來經過規劃

成為了一條適合親子、登山健行的生態步道，讓遊客能夠輕鬆享受大自然的美好

🚗 交通 & 停車資訊：怎麼去巴陵古道

📍 地址：桃園市復興區巴陵里（導航設定「巴陵古道生態園區停車場」）

🚘 自駕前往台北出發：國道3號→大溪交流道→台7線北橫公路→巴陵橋→巴陵古道（約2小時）

桃園市區出發：走台7線往拉拉山方向，約1.5小時可抵達

🅿 停車資訊：園區外有免費停車場，但假日容易客滿，建議早點到

🚌 大眾交通搭乘台灣好行：於桃園客運大溪總站搭乘台灣好行小烏來線，至「巴陵橋站」下車，步行約10分鐘即可抵達

拉拉山遊客中心的櫻花盛開時，整片山頭猶如披上粉色薄紗，美得讓人驚嘆

遊客們紛紛駐足，沉醉在這片夢幻花海之中

微風拂過，櫻花瓣輕輕飄落，彷彿下起了浪漫的粉色雪，讓人忍不住停下腳步







巴陵古道特色一次看

✅ 四季美景不同：春天賞花、夏天避暑、秋天賞楓、冬天感受雲霧繚繞的夢幻氛圍

✅ 生態豐富：這裡擁有多種珍稀動植物，像是台灣藍鵲、帝雉、櫻花鉤吻鮭，還有千年紅檜森林

✅ 步道適中，親子友善：全長約2公里，坡度平緩，適合全家大小一起來健行

✅ 賞楓熱點：每年11月至12月，楓葉轉紅，美得像畫一般，是桃園賞楓景點中的佼佼者

巴陵古道生態園區步道全長約1.28公里，屬於親民路線，步道整修完善

大多是木棧道與石板路，沿途還設有解說牌，讓你邊走邊學習森林知識

巴陵古道生態園區的開放時間：上午8點到下午5點

第一站就先來到蝴蝶館，這裡可是生態探索的最佳起點

從入口順著步道往下走，不到五分鐘就能抵達，沿途還能欣賞到滿滿的綠意與清新的山林氣息

走進館內，各式各樣的蝴蝶在眼前翩翩飛舞，彷彿走進一座夢幻的蝶舞樂園

讓人忍不住停下腳步，細細觀賞這些大自然的小精靈

步道真的是平易近人好走

繼續往下走大約兩分鐘，就會抵達昆蟲館

這兩座館相鄰不遠，參觀起來輕鬆無壓力，讓人可以悠閒地沉浸在大自然的奧秘之中

昆蟲館內展示了各式各樣的昆蟲標本，還有活體展示區，讓遊客能近距離觀察這些微小卻奇妙的生物

這座吊橋絕對是巴陵古道最具代表性的特色之一

🏞️ 走上橋面，微風吹拂，腳下的木板輕輕搖晃，增添了一絲刺激感

闊葉林館是一個認識拉拉山四季變化的好地方

這裡透過生動的解說與展示，帶領遊客探索拉拉山一年四季的自然風貌

無論是春天的櫻花爛漫、夏季的綠意盎然、秋天的楓紅層層，還是冬季雲霧繚繞的詩意景象，每個季節都有獨特的魅力

地質館是了解拉拉山地質魅力的絕佳場所

這裡透過豐富的展覽和生動的解說，讓遊客更深入地認識拉拉山的地質結構與歷史

從高處鳥瞰，新舊巴陵大橋的壯麗景色讓人讚嘆不已

新橋與舊橋並排而立，像是兩代的見證者，既傳承著歷史的記憶，又展現著現代工程的精巧

新橋的設計簡約而現代，流線型的外觀在山脈與溪流間若隱若現

與舊橋的古老風貌形成鮮明對比，彷彿一幅跨越時空的畫卷

不論你是登山健行愛好者，還是喜歡靜靜享受森林浴的旅人

巴陵古道生態園區絕對是桃園最值得一訪的森林系步道

這裡擁有壯麗山景、四季變換的美景，還能一探原住民文化，是一個能讓人放鬆、療癒身心的桃園秘境

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^