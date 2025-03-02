離 桃園火車站 不遠處 大約8分鐘腳程 ，有那麼一處日式老宅，

這陣子櫻花季各處櫻花綻放，得知 桃園77藝文町 的櫻花也開了，順便來去賞花、喝咖啡；前往藝文町的路上走到復興路段會看到一棟很顯眼的巴洛克風格建築，整棟外觀配以大量奢華古典雕塑和歐洲宮廷裝飾十分華麗吸睛，每次看到它都很好奇到底什麼時候會完成，由於建築外觀有各種歐洲古典建築上天使、女神、力士之外還有的鬼怪雕像等石雕藝術品，看到鬼怪雕像就會讓人聯想到吸血鬼，早期還有人想說是不是住吸血鬼的大樓(ᗒᗨᗕ)，

google地標部分標註為桃園巴洛克風印度神廟，看資料部分說建築為蕭邦藝術會館，建築物為狹窄形街屋建築，由「蕭邦投資有限公司」負責人蕭輔旺出資興建的自用住宅大樓，說是要當辦公室與私人招待所用的空間，建築物內裝也一樣配以大量奢華古典雕塑和歐洲宮廷裝飾 (圖片資料請點我) 。

右轉民權路就可以到 桃園77藝文町 ，斜對面是 桃園國小 ，前身為桃園警察局日式宿舍群歷史建築，經市府重修後活化為文創園區。

原為6棟的和洋混和宿舍，早期因宿舍失火，現今剩4棟保存，

重建修復後的宿舍區結合文創藝文市集、商品販售、搭配展演活動之外還有與知名連鎖餐廳結合的藝文空間；113年悅新建設有限公司捐贈128株櫻花樹予桃園市府，有9顆就座落在 桃園77藝文町 。

在藍天暖陽的陪襯下盛開的櫻花感覺更加艷麗。

除櫻花之外旁邊的朱槿(扶桑花)也開的十分美麗。

園區中間池塘旁是祈福亭，也是表演、休憩區。

祈福亭的小木牌在商品販售部可以買到，牌子有不同圖案，尺寸有大有小。

天氣很舒暖，池內的烏龜都爬上來曬太陽。

連喜鵲也飛來玩耍 ( 在華人文化中代表好運&福氣象徵，有 喜鵲叫、喜事到 一說 )

每個空間進入室內都需要在玄關入口處脫鞋後才能入內，下面空間是 波麗路餐廳 ，

用餐桌子除圓桌之外也有沙發，或是選擇窗邊座位也可以。

應該是店長的收藏，發現櫃子有一顆瑪利歐兄弟的超級星星(ᗒᗨᗕ)

波麗路餐廳 餐飲部分為葷食為主，也有搭配咖啡茶飲點心，店員說可以點他們的飲料叫對面的鯛魚燒&烤團子來吃，費用分開結帳；因為我們已吃過午餐，這提議感覺不錯~(❛◡❛✿)。

我們點的是原味拿鐵、炙燒黑糖拿鐵，有美麗拉花的雙心原味拿鐵還有吃起來脆脆的炙燒黑糖拿鐵也都很好喝；點心是對面舖子的花見團子&抹茶團子，花見團子品嚐起來微甜口感扎實略帶嚼勁，抹茶團子無甜外皮微酥內綿軟上方撒上抹茶粉，兩種團子各有特色，花見團子有3個顏色看起來十分可愛。

這棟就是鯛魚燒舖子 有樂橫丁屋鯛魚燒 ，除點心之外也有搭配飲品。

櫃檯區佈置的十分可愛。

親切可愛的老闆以前是中央日報專欄的插畫作家。

對了! 喜歡收集印章或是寫明信片給朋友的，他們家有一顆超級大的印章可以蓋，一張明信片蓋完這顆張補上幾個字就滿了(❛◡❛✿)，如果沒有攜帶明信片，園區內也買的到明信片喔~

旁邊有一小塊牆壁有特別展示早期日式老宅的壁面構造與工法解說。

鋪子旁裡面空間有很多文創商品可以慢慢逛，認真逛起來其實可以逛上大半天。

這間是另一間餐飲店 樂埔堂 LEPU TANG ，葷、素都有。

園區內也有知名連鎖咖啡廳 ComeTrue成真咖啡 進駐，甜點飲品外也有販售餐食，葷、素都有。

櫃台有不同風味的咖啡豆或濾掛包可以買回家品嚐。

店內空間寬敞，座位數量也不少。

歷史建築文創園區資訊👇👇👇

桃園77藝文町

地址： 330桃園市桃園區中正路77巷5號

禮拜一(休息) 禮拜二~日 10:00–22:00

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波麗路x時TABLE / 官網 : (點我) Facebook臉書粉絲專頁 : (點我)

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有樂橫丁屋鯛魚燒 / Facebook臉書粉絲專頁 : (點我) IG : (點我)

ComeTrue成真咖啡 桃園藝文町店 / 官網 : (點我) Facebook臉書粉絲專頁 : (點我)