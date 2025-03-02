最早得知台北有家厲害咖哩店是來自沙丘與溫度的饕客老闆情報分享

名字很可愛結合once跟spoon兩個英文字

我自己感覺很像是暗示只要吃一口就會愛上

的確oncespoon也成為我少數每年都一定定期排開空檔去品嘗的餐廳之一

地點就正對東豐公園為此還特別有落地窗可以欣賞綠意

附近鄰居包含人氣早午餐nook與剛從台中搬來台北的77 poet餐酒館可說是個美食聚落

純白色系的牆面加上簡約招牌搭配自行車非常有日本街景的感覺

室內有一半空間作為開放式廚房使用

雖然有通風系統依舊難免沾染油煙

日系雜貨風格的檯面亂中有序放滿器具但打理很乾淨整齊

提供開水與置物籃可以自由取用

座位桌數僅有5桌左右很容易滿席

屢次到訪都是全數客滿的盛況

特別是落地窗旁可以飽覽公園景色堪稱一等席

隨著節慶到來店裡也有許多精巧的擺設

非常有日式溫馨咖啡廳的氣息反倒不太像印象中的咖哩店

白牆與木板加上繪本宛如雜誌照

很喜歡這種輕盈不費力的質感營造

從剛開幕吃到現在已經超過3年時光

菜單也從原本的小立牌延伸成一整本菜單

主食咖哩每天固定提供三種口味不定期更換

晚上除了咖哩之外更變身餐酒館

有許多適合佐葡萄酒享用的單品料理

oncespoon的葡萄酒單選用的是近年開始流行的自然酒

自然酒強調通常由獨立的葡萄農園生產

使用永續、有機或自然動力的方式手工採收

而且在發酵過程中沒有添加酵母並極微量或完全沒有添加硫化物

不喝葡萄酒的話也有啤酒的選項

啤酒選用的也是有機手工啤酒

單杯啤酒跟葡萄酒的價格都落在300上下不便宜

不過有許多比較少見的酒款

每種酒類都有提供風味描述跟適合搭配的菜色很方便選擇

無酒精的軟性飲料有許多印度特色飲品

從優格飲到香料奶茶都非常有異國特色

胡椒椰奶雞肉 300元

每份咖哩主食都會有薑黃飯、烤餅、炸餃、醣心蛋與漬物非常豐盛

烤餅輕薄到幾乎可以透光的程度

酥脆如同餅乾單吃沒有特別調味

特別適合搭配重口味的咖哩享用

第一次在咖哩店吃到我個人很愛的印度炸餃

三角形的炸餃外皮酥脆之餘還帶了點黏Q的質地

內餡軟綿風味細膩

漬物的胡蘿蔔絲味道非常特殊

有種獨特的香草氣息入口又讓人想到泰國青木瓜絲的酸甜

從咖哩色澤其實看不太出來有加入椰奶

入口也是以胡椒為主調比較難感受到椰奶的分量稍微可惜

調味算是小辣有點刺激但不會太過度

堅果奶油雞肉 320元

難得遇到堅果奶油口味很特別

有別於大部分印度香料咖哩都帶著濃郁的異國風情

堅果奶油有著鵝黃色調味道不辣很溫和

醣心蛋一如既往地呈現完美半熟

撒上咖哩粉讓人想起懷念的德國咖哩香腸

濃稠的醬汁幾乎快到了固體的狀態

馥郁厚實的奶油與堅果香氣迷人美味

雞肉燉煮入味不會乾柴

番茄花椒燉肉醬 330元

燉肉醬是類似乾咖哩的做法

店家還有特別註明使用的是台灣豬肉

將咖哩收汁精華濃縮在豬絞肉中

粒粒分明比較沒有黏性濕潤的米飯配上肉醬帶來的濕潤口感

下飯的重口味在鹹辣中多了番茄的酸爽提味

和歌山葡萄山椒燉肉醬 370元

主廚家鄉正好是和歌山也帶來老家獨特的葡萄山椒

數量有限用完就吃不到需要緣分

烤餅也升級成帶有穀麥顆粒味道更細膩

剛好醣心蛋用完改成半熟荷包蛋

荷包蛋的蛋汁跟肉醬混合融入米飯非常美味

葡萄山椒香氣濃郁有著很特別的夏日柑橘調

肉醬的辣度適中非常下飯味道細膩值得細細品味

瑪莎拉鹽漬烤豬肉 320元

豬肉串燒搭配烤蔬菜外觀很有中東料理或巴西烤肉的感覺

黃檸檬切片去腥之餘更帶來柑橘調清香

蔬菜沒有太多調味可以吃到番茄跟櫛瓜本身的自然甘甜

尤其是烤番茄非常多汁酸爽很解膩

馬沙拉調味的豬肉吃起來有點類似馬告的獨特風味

肉質有點韌度需要比較大力咀嚼

微辣鹹度頗高單吃容易口乾

比較適合搭配飲料或酒精

西班牙橄欖油蒜煎蝦 290元

很經典的Tapas蒜香蝦無庸置疑是一款極度適合當下酒菜的佳餚

oncespoon的蒜香蝦上桌時還可以看到熱油在吱吱作響

更體貼附上麵包不論單吃或沾醬都美味

一盤蒜香蝦約莫有6隻左右

已經去殼一半的蝦子非常容易食用不太需要剝蝦

蝦子本身肉質很緊實Q彈感覺是新鮮非冷凍蝦

橄欖油爆香的蒜味濃郁卻不刺激

麵包是我很喜歡的歐式風格

單吃很有嚼勁可以吃到麵粉小麥香

沾取橄欖油則是多了濕潤又剛好可以用麵包的甜感中和醬汁的鹹度

冰印度優格飲 120元

加了蜂蜜調味的甜口拉西喝起來沒有什麼酸度有點類似可爾必思的甜

還可以品嘗到芒果果肉增加口感層次

柔滑順口口感介於奶昔跟優酪乳之間帶著稠度

冰鍋煮香料奶茶 120元

難得可以喝到冰的鍋煮奶茶

複雜細膩的香味比起熱飲更輕盈

喝起來偏甜但不會在嘴裡殘留討厭的酸澀

冰手工糖檸檬特調 130元

檸檬特調入口甘甜帶酸調味適中很清爽

最後尾韻還可以感受到一絲輕微的檸檬皮苦感

搭配黃檸檬切片與果肉更有豐富口感跟香味

印度冰淇淋磚 130元

每次都會用當季食材製作口味可能變化

獲得的是文旦、百香果跟紫地瓜口味

有點類似義大利凍糕跟冰沙之間的口感

文旦口味很清爽但有著比較明顯的柚子果皮苦味

紫地瓜自帶甜蜜出乎意料最合我的口味

oncespoon的主廚對香料的運用真的令人佩服

不同的舌尖滋味纖細複雜但又非常和諧

每次都很期待主廚玩香料的新創意

對我來說是間可能沒吃過但不可能只吃一次的上癮好店

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/12/02

花費: TWD1110(烤豬肉+煎蝦+咖哩+檸檬特調各1)

oncespoon

IG

Lunch: 12:00-14:30

Dinner: 18:00-21:00

公休日: 週三、日

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿候位午餐60分鐘晚餐90分鐘)

低消限制: 每人一份咖哩主食或一杯自然酒

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒106 台北市大安區復興南路一段279巷28號



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