為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 帶孩子自駕土耳其1【出發/桃園/泰國/土耳其】桃園國際機場-->搭乘長榮航空前往泰國曼谷轉機-->抵達土耳其伊斯坦堡國際機場

帶孩子自駕土耳其1【出發/桃園/泰國/土耳其】桃園國際機場-->搭乘長榮航空前往泰國曼谷轉機-->抵達土耳其伊斯坦堡國際機場

桃園機場 長榮航空 泰國 曼谷 more
2025-03-02 21:00:00 文字：潔西貝比的生活小事
share
潔西貝比的生活小事

潔西貝比的生活小事
close

台灣/桃園 桃園機場

這趟土耳其的照片是潔西麻跟二個孩子拍的加起來數量太多

所以不停的刪了又刪

終於選好了一些照片以後

才開始來寫這趟遊記

台灣/桃園 桃園機場

熟悉的機場

但也好久沒來了

台灣/桃園 桃園機場

這次是搭長榮航空從二航廈離境

台灣/桃園 桃園機場

登機驗票這裡都讓孩子們自己排隊了

慢慢訓練孩子們的獨立能力

將來等他們自己出國就會比較適應流程

不會手忙腳亂

台灣/桃園 桃園機場

登機了

這趟航班的時間是晚上的

到了曼谷之後

還要等一段時間才又再度登機

台灣/桃園 桃園機場

很晚的班機比較少乘客

坐的也舒服

台灣/桃園 桃園機場

用小螢幕放送逃生安全知識

台灣/桃園 桃園機場

二個孩子看的蠻認真的

台灣/桃園 台灣上空

插上機上發的耳機開始挑選要看的影片

台灣/桃園 台灣上空

孩子們很喜歡這個耳機

顏色很漂亮

台灣/桃園 桃園機場

準備起飛了

台灣/桃園 台灣上空

從空中俯瞰城市的燈光還是很漂亮的

台灣/桃園 台灣上空

台灣/桃園 台灣上空

空姐拿玩具來送給二個孩子

小拼圖跟益智遊戲

泰國/曼谷 泰國上空

飛機餐

泰國/曼谷 泰國上空

餐包

泰國/曼谷 泰國上空

水果

泰國/曼谷 泰國上空

冷沙拉

泰國/曼谷 泰國上空

海鮮義大利麵

這個時間點吃一下晚餐

抵達泰國後還能撐一下子

泰國/曼谷 泰國上空

吃完飛機餐離落地曼谷還有一小段時間

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

抵達曼谷了 

二個孩子對這裡已經沒有印象 

就到處拍照 

開心的聊天

然後跟著潔西麻往入境處走去

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

等行李

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

走出來就有很多間電信公司可選擇

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

不過潔西麻跟二個孩子哪裡也不去

要去樓上的出境處等待下一個航段的飛機

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

時間上一點都不趕

我們什麼事都慢慢來

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

往樓上出境處移動

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

女兒想看看餐廳區這裡有賣哪些餐點

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

從樓上往下看抵達處的服務中心

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

上來出境處

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

電子看板顯示著各個航班時刻

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

以前來沒發現有這個行李打包

可能是以前沒注意到

這次看了一下覺得還不錯

膠模封的很嚴實

只不過到時候要拆開還是有點麻煩

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

泰國現任的國王

當月底是這位拉瑪十世國王的生日

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

出境大廳裡的小佛塔 

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

這是安放舍利子用的

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

要在這裡找個座位休息到下一個航班開櫃

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

機場裡的夜叉王

是每個人都會拍照的地方

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

終於等到下一段航程的航班時間了

在櫃枱劃好位跟托運行李之後

直接又再度出境離開泰國

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

第二段航程是搭土耳其航空

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

登機了

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

可惜這段航程沒有靠窗座位 

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

土航的椅背螢幕有中文版

泰國/曼谷 蘇汪納普機場

跟長榮航空一樣

逃生安全知識也是用動畫版

土航的版本比較可愛一點

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

這趟是長途飛行航程

上機後土航發的過夜包

內容物很不錯

眼罩 牙膏 牙刷 襪子 拖鞋 耳塞

那個包裝的小袋子還能當化妝包

很實用

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

接著空姐拿玩具給孩子們

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

打開看是一組很漂亮的木頭玩具

還有一頂小飛行帽

潔西麻很喜歡那個木頭做的機長娃娃

很可愛也蠻精緻的

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

木頭飛機還有土航的標誌

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

兒子有戴這頂飛行帽拍照

但是他說不能放上來這裡

其實很可愛呢

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

發飛機餐之前還有菜單

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

土航的飛機餐

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

馬鈴薯蛋捲

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

吃完東西 

大家都關下窗戶準備休息了

機艙裡暗暗的

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

第二餐送來了

上一餐是一大早的航班

所以馬鈴薯蛋捲應該算是早餐

這一餐是正餐

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

潔西麻跟孩子選不同的餐點

有飯有義大利麵

交換吃就能吃到不同口味了

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

沙拉

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

冷菜

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

窗外的風景

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空   

土耳其到了

土耳其/伊斯坦堡 伊斯坦堡國際機場

飛機降落在伊斯坦堡國際機場

土耳其/伊斯坦堡 伊斯坦堡國際機場

滑行靠近航廈

土耳其/伊斯坦堡 伊斯坦堡國際機場

土航大本營

土耳其/伊斯坦堡 土耳其上空

要下機了

潔西麻跟二個孩子動作都比較慢

因為我們很不趕時間

不需要急匆匆的移動

土耳其/伊斯坦堡 伊斯坦堡國際機場

下了飛機進來航廈

覺得伊斯坦堡機場好大

土耳其/伊斯坦堡 伊斯坦堡國際機場

邊走邊看窗外機場的模樣

土耳其/伊斯坦堡 伊斯坦堡國際機場

順著指標去提領行李處

土耳其/伊斯坦堡 伊斯坦堡國際機場

走到轉機處這裡已經有一段距離了

伊斯坦堡機場感覺大到可以溜冰

轉機時間要預留多一點

不然用跑的也會來不及

土耳其/伊斯坦堡 伊斯坦堡國際機場

繼續往行李轉盤走去

領到行李後

土耳其的旅行就要開始了

 

 

 

文章標籤
土耳其 伊斯坦堡 伊斯坦堡機場 土耳其自助旅行 土耳其自駕遊
創作者介紹
創作者 廖潔西 的頭像
廖潔西

Juicybaby潔西貝比的生活小事

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up