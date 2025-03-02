高雄必吃鹽酥雞、雞排，這家三民區熱河街上很多網友力推的「雞動組」總店。營業時間自下午三點到凌晨十二點，想當晚餐配菜或是炸物點心、下午茶、宵夜小酌，來「雞動組」都可以。

「雞動組」店裡有近五十種的炸物品項，強打的是傳統古早味炸法的超厚雞排，不但大塊肉厚又多汁，一片還只賣70元，因為堅持用溫體雞來製作，吃起來就是不一樣，還有少見的超酥脆煉乳銀絲卷、爆餡麻吉燒、就連黑輪片都有四種不同口感的種類可以選。

聽說通常一開店就要趕緊來買，晚來人潮就會頗多，尤其三民區鄰近醫院、銀行，每天一到下午茶時間，「雞動組」可是外送平台的熱門外送名單，要是晚來可就得耐心等囉。



高雄鹽酥雞必吃推薦雞動組

滿滿的鹽酥雞擺滿桌真的是太誘人啦!

這次來高雄找我弟弟，嵐弟弟推薦這家高醫商圈必吃美食「雞動組」，現炸的古早味雞排真的超厚，而且多汁不柴!環境乾淨衛生，鹽酥雞種類超多，好吃不油膩，洋蔥蒜片也給超多! 一定要趕緊跟大家分享。

高雄雞動組開在哪裡?

高雄三民區這一帶聽說也是美食一級戰區，這家「雞動組」開在三民區熱河二街111號，位置超好認的，就在哈爾濱派出所十字路口的彩券行旁邊這裡而已，下午三點就開始營業，一路開到半夜十二點，不過提醒大家要早點來，因為熱門品項太晚來會提早完售唷。

雖說這一區是美食一級戰區，但是「雞動組」也在這裡開了六年多了，小有名氣，通常三點開店，三點半左右陸續就會有很多人來購買，外送接單的機器也會不停地逼逼叫，我刻意選了三點就來，食材最齊全，客人也還沒很多，才能慢慢夾個夠。

特別注意到他們的食材擺放整齊，新鮮度還不錯，每一樣都是小量擺放，客人夾光了才會補新的，而且食材是放在玻璃櫃，門採左右推開，客人要夾取才推開玻璃櫃門夾取，比較好維持新鮮度，餐檯跟炸鍋也保持得很乾淨。

高雄雞動組鹽酥雞菜單

「雞動組」的全品項大約有近五十種，分為主打品項、蔬菜類、黑輪類跟其他類，如果你是第一次來不知道點什麼，推薦主打商品點下去就對了，比較特別的是光是黑輪片就有四種不同口感的可以選、另外想吃比較特殊的也可以點芋丸、麻吉燒、銀絲卷、蛋餅皮、皮蛋、柳葉魚，私心推薦他們的銀絲卷真的炸功一流，保證是我目前吃過最厲害的銀絲卷，與眾不同。

雞動組鹽酥雞好吃三秘訣

偷偷觀察到他們好吃的秘訣一是他們的炸功還不錯，炸起來的東西不會太乾，而且有使用脫油機進行脫油，讓炸物吃起來不會油膩，即使冷掉都還是酥脆，萬一買太多吃不完隔天用氣炸鍋回炸都還很好吃。



另外就是他們的獨家調味，不管是雞排的醃料或是鹽酥雞的調味粉，都是跟別人口味不一樣，是第二個好吃的秘訣。

第三個好吃的秘訣就是炸好的鹽酥雞後他們會加入大量新鮮的蒜片跟洋蔥絲當配搭，而且他們是沒有加入傳統九層塔一起炸的鹽酥雞，吃食材的原味，用洋蔥絲與蒜片來添加風味，更為清爽解膩。

雞動組必點炸物推薦

香酥雞排不切 $70 元

我弟強力推薦也是他們店裡主打的雞排，是每個人來店都必點的扛霸子商品，你們看這剛炸好的厚度是不是真的很厲害?而且一片70元，以這樣的尺寸來說，真的很可以!

原則上雞排部份是建議不切，直接咬比較能保有多汁美味，但如果真的有需要切開，也是可以請員工幫忙切開喔。



「雞動組」的雞排真的很強耶!

不但有厚度而且夠大片，多汁不柴，咬起來就是過癮!醃料帶點蒜香味，我喜歡這種傳統古早味的炸法，能讓雞排外皮呈現酥脆感，不會吃起來太膩或太刮嘴，他們的炸功也很好，我不太喜歡有些炸雞排的店家為了看雞排熟度，炸到一半還會將雞排剪幾刀再丟下去炸，肉汁都流光了。但「雞動組」就是吃得到整塊的肉厚，肉汁完完全全都鎖在裡面，肉又嫩又新鮮，大推!



因為我弟說這家好吃的實在是太多了，我們點了超多樣，他們的包裝也很好，鹽酥雞類是用紙盒裝的。蔬菜類因為有水分，還會另外放、豆腐也是另外又裝一袋，這點也很貼心。

三角骨 $45元

三角骨也是人氣必點，真的是香酥脆，讓人允指回味，周末追劇下酒菜必點就是它，建議加中辣更好吃。

雞脖子 兩支 $35元

下酒菜也大推他們的雞脖子，是無裹粉的，很香很酥，炸得很夠，我喜歡多加一點辣粉，真的讓人口齒留香。

鹽酥雞 $45元、炸魷魚$45元、炸雞皮 $45元 、雞尾椎 $35元、米血 $10元

鹽酥雞、三角骨、魷魚基本上是必點，這裡的鹽酥雞切得比較小塊，大約是一口大小，口感不柴，魷魚也很Q，雞皮跟雞屁股更是炸到把油脂都逼出，非常酥脆。

黑輪系列 手工大黑輪$25元、墨魚黑輪片#20元、黑輪片$20元、手工甜不辣 $15元

咀嚼控不要錯過「雞動組」的黑輪片系列，足足有四種品項讓你選，手工大黑輪片是吃酥脆感、手工甜不辣是吃Q度口感的，黑輪片則是比較薄脆，墨魚則是多了海味。

煉乳銀絲卷 $30元

我敢說!這絕對是我吃過最好吃的銀絲捲，竟然有人可以把銀絲卷炸到這麼酥脆，但又不會過硬。

如果是現吃的話，加上老闆剛從冰箱取出的冰煉乳，真的是冰火交替的絕妙滋味，鹹甜感又有濃郁乳香味，很銷魂。

麻吉燒 $20元



一樣讓人驚豔的麻吉燒有花生跟芝麻兩種口味可以選擇，咬下竟然會爆餡，給人意外的驚喜，這個也很好吃耶。

柳葉魚 兩尾 $35元



這裡也有賣少見的柳葉魚，酥脆的外層但每一隻都能吃到滿滿的魚卵，喜歡吃柳葉魚的不要錯過。

炸蔬菜 &炸雞蛋豆腐

炸蔬菜我們點了滿多種類的，像是小黃瓜、玉米筍、青椒、炸洋蔥還點了雞蛋豆腐，我覺得最特別的是他們竟然有賣炸洋蔥，而且我喜歡他們炸的熟度真的很剛好，保有青脆感，蔬菜跟豆腐還會幫客人量外裝一盒，乾乾淨淨的，以往買鹽酥雞都是把蔬菜都豆腐裝在紙袋，紙袋每次一回家都油膩膩的，這樣裝多乾爽阿。

高雄雞動組鹽酥雞評價好嗎?

「雞動組」的炸雞排真的又厚又多汁，而且肉嫩不柴，是會讓我想一訪再訪的，鹽酥雞炸功也不錯，調味特殊，幾樣特別的炸物也有幫他們加分不少，店內衛生也保持得乾淨，我覺得整體是算好吃的，看了一下Google 近1500則評價，評分4.6分，以鹽酥雞店來說算是滿高評價了，值得推薦給大家喔。