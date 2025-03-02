台中七期新開幕日系甜點「Kaju菓樹」，是星野集團最新品牌，來自日本熊本，創立於1965年。Kaju菓樹剛開幕吸引不少人來嘗鮮，甜點融入了當地新鮮水果，鮮奶油慕斯口感輕盈不膩口。現場取號碼牌叫號點餐，可內用外帶，喜歡吃甜點的朋友可以收藏起來~

菓樹Kaju

地址:台中市西屯區惠來路一段86號

電話:04-2251-8680

時間:10:30~19:30(周一休息)

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菓樹Kaju在哪裡?

Kaju菓樹位於台中七期的商業區，附近也有許多綠地和小公園，讓人可以在繁忙的都市中稍作休憩。Kaju菓樹店外也種植了很多花草樹木，來這裡品嚐甜點的同時，可以享受一下戶外的寧靜。

特定商品有限量，希望每個顧客都能品嘗到店內的人氣商品。

菓樹Kaju環境介紹

店內空間設計簡約優雅，融合木質素材，柔和的燈光讓整個空間顯得溫馨且放鬆。

Kaju菓樹的店內設有開放式廚房，顧客可以清楚看到師傅現場製作甜點，感受每道甜點的精緻與用心。這樣的設計讓顧客能夠一邊品嚐，一邊欣賞製作過程，增添了用餐的樂趣。

常溫甜點

店內販售多款費南雪以及雪球酥餅，排列整齊看起來好療癒。

購買順序是按照進門時發放的號碼牌購買，飲品部分可以先點餐避免久候。

當日手作甜點

Kaju菓樹的甜點精緻而富有藝術感，從細緻的蛋糕到美麗的法式甜點，色彩繽紛且造型優雅。每一款甜點都擺放得井然有序，讓人一眼就被吸引。

櫃中的甜點不僅外觀美麗，還散發著誘人的香氣。也有整模蛋糕可以選購，還有很多款式的蠟燭可以挑選，拿來慶生超吸睛。

飲品系列

Kaju菓樹的飲品品項不多，主要提供咖啡及幾款茶飲。

Kaju菓樹的甜點以精緻手工製作為主，選用高品質食材，口感細膩甜而不膩，深受顧客喜愛。

午茶時刻 $175

午茶時刻是一款巧克力慕絲甜點。這款甜點以濃郁香濃的慕絲為基底，口感絲滑軟糯，外層有一層精緻的巧克力包裹，讓整體風味更加豐富。

草莓芙蓮蛋糕 $190

Kaju菓樹的草莓芙蓮蛋糕是一款輕盈又充滿鮮果香氣的甜點。草莓的酸甜和芙蓮奶油的絲滑口感完美結合，帶來清新且不過於甜膩的味覺享受。蛋糕的外觀精緻，而且草莓真的很大顆又很甜，無論是視覺還是口感上都令人滿足。

巧克力 開心果慕斯 $180

這款慕斯以滑順的巧克力為基底，搭配開心果的獨特風味，巧妙地平衡了濃厚與清新的口感。每一口都是濃郁的開心果跟巧克力的香氣，上面點綴著開心果風味的奶油及膠糖脆片，好看又好吃。

店家資訊

菓樹Kaju

地址:台中市西屯區惠來路一段86號

電話:04-2251-8680

時間:10:30~19:30(周一休息)

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