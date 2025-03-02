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新北市中和區【新北美食】超平價無菜單推薦【捷運美食】采味壽司，中和區超高CP值日式料理【巷弄美食】中和日料推薦

新北美食 平價無菜單料理 捷運美食 采味壽司 more
2025-03-02 23:30:00 文字：～17七公主的小天地～
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～17七公主的小天地～

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誰說無菜單料理價格一定很嚇人？

中和線捷運永安市場站就有一家高CP值的無菜單料理。

采味壽司

地址：新北市中和區新興街6巷3號

電話：0922-196-683

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從永安市場捷運站走過到采味壽司不用五分鐘，店內很多飾品都是真的從日本帶回來的，超有日式氛圍！

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店內採自助式，餐具茶水自取，更有無限供應的湯品！

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因為老闆都是到基隆採買新鮮漁獲，所以店內的菜單天天不一樣，就算天天來都能品嚐不一樣的鮮美料理！

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無限供應的湯品，天天不一樣，不變的是誠意十足，不加味精用蝦頭提鮮，，漁肉大塊還有嫩筍，湯鮮甜料實在。

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老闆從年輕就是日料餐廳的學徒，到現在成家立業仍不忘對於日料的喜歡，更展現職人精神，細膩的處理每一道料理。

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無菜單料理每人NT $399，可以吃到多種漁款，超划算！

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磯煮鮑魚加9貫握壽司，每一個都透露美味，讓人口水直流！

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彈牙的鮭魚超大塊的，特別的干貝絲握壽司和龍針魚佐紫酥醬，都是讓人難忘的滋味，現磨的山葵哇沙米，更是愛日料的老饕必備。

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季節性的日本銀魚好幸運的吃到啦！會在口裡跳舞的鮭魚子也到嘴啦！磯煮鮑魚的彈韌和海味，也是超有層次！

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再來杯酸甜梅酒，真的好幸福呀！

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鮮魚湯麵

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用最單純的料理方式，吃到食材最原始的美味！麵條吸收濃郁的湯汁，還有紅蘿蔔和魚肉，真的健康又可口！

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芝麻蛋糕捲

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小巧的芝麻蛋糕捲，口感蓬鬆甜而不膩，滿足了味蕾對身體較無負擔！

 

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采味壽司提供超親民的無菜單料理，有給料大方的湯，磯煮鮑魚加9貫高CP值的握壽司，還有麵和甜點及飲品，真的好划算又好滿足！

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采味壽司

地址：新北市中和區新興街6巷3號

電話：0922-196-683

時間：週五至週二11:00–14:00, 17:00–21:00

FBhttps://reurl.cc/6j1V0M

IGhttps://www.instagram.com/emma_wu5417/

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采味壽司

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place新北市中和區新興街6巷3號
4.60 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.50
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