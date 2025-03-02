誰說無菜單料理價格一定很嚇人？

中和線捷運永安市場站就有一家高CP值的無菜單料理。

采味壽司

地址：新北市中和區新興街6巷3號

電話：0922-196-683

從永安市場捷運站走過到采味壽司不用五分鐘，店內很多飾品都是真的從日本帶回來的，超有日式氛圍！

店內採自助式，餐具茶水自取，更有無限供應的湯品！

因為老闆都是到基隆採買新鮮漁獲，所以店內的菜單天天不一樣，就算天天來都能品嚐不一樣的鮮美料理！

無限供應的湯品，天天不一樣，不變的是誠意十足，不加味精用蝦頭提鮮，，漁肉大塊還有嫩筍，湯鮮甜料實在。

老闆從年輕就是日料餐廳的學徒，到現在成家立業仍不忘對於日料的喜歡，更展現職人精神，細膩的處理每一道料理。

無菜單料理每人NT $399，可以吃到多種漁款，超划算！

磯煮鮑魚加9貫握壽司，每一個都透露美味，讓人口水直流！

彈牙的鮭魚超大塊的，特別的干貝絲握壽司和龍針魚佐紫酥醬，都是讓人難忘的滋味，現磨的山葵哇沙米，更是愛日料的老饕必備。

季節性的日本銀魚好幸運的吃到啦！會在口裡跳舞的鮭魚子也到嘴啦！磯煮鮑魚的彈韌和海味，也是超有層次！

再來杯酸甜梅酒，真的好幸福呀！

鮮魚湯麵

用最單純的料理方式，吃到食材最原始的美味！麵條吸收濃郁的湯汁，還有紅蘿蔔和魚肉，真的健康又可口！

芝麻蛋糕捲

小巧的芝麻蛋糕捲，口感蓬鬆甜而不膩，滿足了味蕾對身體較無負擔！

采味壽司提供超親民的無菜單料理，有給料大方的湯，磯煮鮑魚加9貫高CP值的握壽司，還有麵和甜點及飲品，真的好划算又好滿足！

采味壽司

地址：新北市中和區新興街6巷3號

電話：0922-196-683

時間：週五至週二11:00–14:00, 17:00–21:00

FB：https://reurl.cc/6j1V0M

IG：https://www.instagram.com/emma_wu5417/

#新北美食 #平價無菜單料理 #捷運美食 #采味壽司 #中和區日式料理 #中和區巷弄美食 #捷運中和線美食 #中和日本料理 #鮭魚 #鮭魚子 #中和握壽司 #永安市場美食 #永安市場日料 #磯煮鮑魚 #鮑魚