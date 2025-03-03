從東京市區到河口湖的交通工具非常多且方便,網路上也有相當多的文章和影片可以參考,幾乎不用太擔心找不到資料.

大部份的人客抵達東京後,都會先選擇在市區住一晚.

隔天從新宿車站搭乘巴士或電車前往河口湖,再到當地租車或是搭乘大眾運輸工具.

喜歡自駕的人客也可以直接在東京租車自駕前往河口湖,享受一下在日本自駕的樂趣.

更方便的就是參加旅行團的河口湖一日遊,完全不用擔心交通和行程安排的問題.

以上,就是各位可以找到的資料.

這次的日本行,主要的目的地及唯一的目的地,就是山梨縣的河口湖和附近周邊的景點.

本來在交通的安排上,也想要比照上面提到的方法.

不過,除了從東京自駕前往外,其他的方式抵達河口湖後,還是需要交通工具.

搭河口湖的觀光巴士會受限到時間和班次,租借自行車要考慮到自身的體力.

因此多數人都會選擇在河口湖租車,也造成河口湖的租車站生意相當好.

經過一段思考後,最後決定,直接從成田機場租車前往河口湖.

不用浪費半天的時間在東京市區,更不用隔天還有早起趕車.

反正到河口湖還是要租車,不如就直接從機場租車自駕到河口湖.

日本自駕不是第一次,但是距離上一次自駕,也隔了一段時間.

這次選擇是Toyota Rent a Car的成田機場店鋪,直接在官網訂車,沒有透過其他的平台.

Toyota的網站有中文版和日文版,如果日文還不錯的人客,建議可以直接從日文版網站訂車.

日文網站

https://rent.toyota.co.jp/

中文網站

https://toyotarent.tw/main/main.html

這次的航班是降落在成田機場T1,所以就只有介紹T1的部分.

海關申報完成後,走進境大廳.

1樓（國際線入境大廳）中央大樓內。

於國際線・南翼抵達的顧客請出出口後往左轉、於北翼抵達的顧客請出出口後往右轉。

在櫃檯辦理完登記後，會用接送車將您接送至成田機場店。（所需時間約15分，根據路況不同可能會花費些許時間）。

以上資料摘錄自Toyota Rent a Car官網

下面的連結,是官網的說明.

https://rent.toyota.co.jp/global_zh-tw/shop/route/1_0020.html

我個人實際走一趟後,Toyota的櫃台就在中央口C1出口旁,不會很難找.

各位人客也可以參考下面兩張圖表,應該就不會迷失方向.





以上圖片摘錄自Toyota Rean a car

以上圖片摘錄自成田機場官網

在網路上要找到從成田機場租車的資料真的不多,多半都只是告訴各位人客這裡有租車櫃台.

實際操作整個流程的文章或影片,確實非常的少.

接下來的說明不能說是非常精準,但是我會盡量用最簡單的文字來告訴各位人客.

成田機場的各家租車櫃台多半只是接洽而已,現場並不會提供取車和還車的服務.

我查到的文章,Toyota的機場櫃檯是沒有人員駐守的.

早期是到櫃台後,請拿起櫃檯旁的話筒,可以直接和在機場旁的Toyota租車站通話.

通話內容大概就是提供人數,訂單編號以及訂車人的姓名,然後會派車到來接.

這對於英日文都不好的人客,確實會有一點點小小的障礙.

後來,就出現了這台機器.

對於英日文不好的人客來說,真的是一台救命機器.

這是一台接駁巴士取票機,操作完成後,租車站會派車來接.

雖然都是英文說明,但是螢幕的左邊可以點選語言.

看到繁體字,繁體字,繁體字就給他點下去就對了.

因為是第一次在成田機場租車,說不緊張都是騙人的.

緊張到完全忘記有繁體字可以選,最後又是全英文的介面在操作.

整個流程成可以參考旁邊的這張說明,但是這張說明也是全英文.

各位可以在出發前先自行翻譯,這樣就不會手忙腳亂了.

(大大的選擇語言的英文字印在上面,我竟然都沒有看見......)

完成手續後,請記得拿取接駁巴士的車票.

從左手邊的C1出口出去,接駁巴士會停靠在20號站牌.

在等待的同時,吸一口日本的空氣.....

(好冷~~~~)

這個20號站牌有很多租車公司的接駁車停靠,所以要看一下是不是自己的租車公司.

不要看到車子來了,就急著上車.

我發現,在成田機場租車的人客真的不多.

成田機場T3沒有租車櫃台,只有T1和T2有.

而接駁車是從T2繞到T1,整台車連同我只有兩組人客.

以前的資料是上車後,司機會給人客一份資料填寫.

現在已經進步到直接掃描QR code就好,不需要再填寫紙本資料.

各位人客就請拿起手機,掃描一下.

內容就是租車要注意的事項,如果每一題沒有問題就點選"我已確認".

各位不用擔心看不懂,因為可以選擇語言.......

最後有提到要出示給租車站人員查看,但是我發現租車站人員也沒有要我出示.

從機場到租車站,距離很短,很快就抵達了.

這裡是Toyota Rent a Car成田空港店的報到櫃檯,似乎真的沒有甚麼人來這裡租車.

現場已經停放一輛車,這不會就是我這幾天要開的車吧???

報到櫃檯分左右兩邊,租車在右邊,還車在左邊.

也簡單的說明一下流程....

抵達櫃檯後,出示預約確認書,還有租車三寶:台灣駕照+台灣駕照日文譯本+護照.

在這裡也提醒一下,不管有幾位人客要輪流開車,一個也好,二個也好,三個也好.

每一位要開車的人客,都要準備好租車三寶給租車公司查驗.

如果各位人客駕照已經N年沒有更新過,請記得在監理站更新後,再順便申請日文譯本.

現場沒有中文人員,只有日文和簡單的英文可以溝通.

(又在考驗我的英文聽力)

大致上就是核對完證件後,會有一本車輛的租約,現場人員會解釋租約的內容.

包括租用的車種,取車和還車的日期時間及地點,還車前加油站的位置,加油的種類,保險,ETC,GPS,雪胎等.

如果有小朋友同行,該租兒童座椅的就千萬不要省.

要注意的交通號誌及標線,發生交通事故該如何處理,違規停車的罰單如何繳納等.

如果都沒有問題,就是付錢,然後取車.

這次有特別租雪胎,所以現場人員還多問了要到哪裡???

因為有些地方在冬季一定要租用雪胎,不然就沒有辦法前往.

我不知道是不是這裡的人員配置比較少,並沒有工作人員陪同檢查車輛外觀.

而是在交車前,就已經把車輛外觀註記在合約上了.

但是各位人客還要再檢查一次,順便錄影下來.

接下來,就是這幾天的坐駕...

Toyota Yaris

雖然不是暴力鴨,但也是我第一次開Yaris.

這台年份應該有點久了,因為里程數有一點點多,而且2025年式的Yaris水箱護罩已經是蜂巢狀了.

當初在租車時,為了想省一點租車費,就選擇C1等級,而且車輛沒有指定型號.

早就有心理準備,車輛應該不會太大台,或許就是Yaris,沒想到真的就是Yaris.

這是Yaris的行李箱容量,真的不大.

如果是兩個人,或是兩大一小,這台車還算夠用.

但是超過上述的人數時,百分之二百不推薦租這樣的小車.

光是放行李箱,就會非常的麻煩.

更何況還要再乘坐三人以上,那就會超級的擠.

出來旅遊,不要折磨自己和同行的家人夥伴.

這台車的配備不多,有車道偏移警示,旋鈕式空調,還有一個USB插孔.

車機有內建導航系統,這是我覺得最方便且實用的配備.

畢竟這是一台等級比較春的Yaris,就不要太挑剔了.

如果各位人客是第一次使用日本的導航系統,下面的網站有教學,可以參考一下.

Toyota汽車導航系統

https://rent.toyota.co.jp/global_zh-tw/service/navi.html

原本是預訂有中文系統的GPS,結果現場人員告知沒有中文系統的GPS,只有日文和英文的系統.

幸好這台車機有支援Android Auto,就先使用Google的導航系統,反正在台灣也是都用這個系統.

不過這幾天使用下來,雖然對於Google的導航系統很熟悉,但是有些人客說日本的導航系統反而比較正確.

我會再另外一篇自駕心得篇時,再來說明.

這次從成田機場自駕到河口湖,全程幾乎都是高速公路,所以就順便租借ETC.

有安裝ETC的車輛,在經過高速公路的料金所時,就直接走ETC車道通過.

在這裡也提醒一下各位人客,通過料金所時一定要減速進站.

雖然閘門會很快開啟,但是還是減速進站會比較安全一點.

最後,還車.

還車的手續就比較簡單一點,沒有花費太多時間.

千萬要記得,還車前一定要先去加滿油,並且將加油的收據交給租車公司.

工作人員簡單的檢查一下外觀,沒有重大的車損就直接到櫃檯辦理手續.

因為租車的費用已經結清了,目前就只要結算ETC的費用.

在櫃檯結算ETC的費用時,工作人員會列出一張清單,一定要仔細查看帳單上第一天ETC開始使用的日期和時間是否正確.

因為有案例,所以一定要仔細查驗一下.

這次有提早還車,所以有退還一些租車的費用,兩者的費用可以互相扣抵.

沒有問題後,支付ETC的費用,最後會給一張精算明細書和ETC的清單.

所有的手續,就算完成了.

以上,就是這次租車的流程.

稱不上專業,就是把我看到的流程用文字敘述一遍.

因為篇幅太長,自駕心得就留到下一篇再跟各位人客說明.