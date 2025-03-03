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新竹縣竹北市「艾立蛋糕」一年一度草莓季預購開跑啦

2025-03-03 09:24:00 文字：嗨～我是沁👱🏻‍♀️
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嗨～我是沁👱🏻‍♀️

嗨～我是沁👱🏻‍♀️

每天都在期待草莓季的到來✨
艾立蛋糕草莓季開跑啦🍓
除了招牌的草莓奶凍蛋糕之外
還有推出草莓大福、莓好布丁杯、草莓戚風蛋糕各種草莓小點心蛋糕

草莓大福入口Q彈使用萬丹紅豆及大湖草莓，入口酸甜不膩口💖

苺好布丁杯大推必買，布丁口感滑順綿密搭配以大湖草莓及新鮮草莓果醬👍🏻吃過絕對會愛上！

草莓戚風蛋糕是店內最熱賣，鬆軟蛋糕體搭上招牌牛奶餡及新鮮草莓🥰酸酸甜甜是幸福的滋味！

⚠️店內招牌的草莓奶凍因應草莓季有推出4吋草莓奶凍蛋糕及4吋巧克力草莓奶凍，現在優惠價只要 $699，要買真的要趁現在😋

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｜莓好布丁杯
2入 ＄169
4入 ＄338
6入 ＄507

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｜草莓戚風蛋糕
2入 ＄178
4入 ＄356
6入 ＄534

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｜草莓大福
3入 ＄180 / 優惠價＄159
6入 ＄360 (禮盒)

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｜草莓奶凍蛋糕 4吋 ＄800 / 預購價＄699
 巧克力草莓奶凍 4吋 ＄800 / 預購價＄699

📌艾立蛋糕門市
新竹竹北店/東大店/光復店/艾立公主/湖口店
台北東湖店

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艾立蛋糕
官網｜https://www.elly.com.tw/
地址｜新竹縣竹北市縣政九路188號
時間｜10:00-20:30
電話｜03-5551283

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艾立蛋糕Elly Family

phone03-5551283
place新竹縣竹北市縣政九路188號
4.52 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.67
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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