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> 美食 > 歡慶高雄夢時代百貨B1F進駐 十月甜Oct.sweet 波士頓派，聯名快車肉乾 芋泥肉鬆、排隊甜點蛋糕伴手禮 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

歡慶高雄夢時代百貨B1F進駐 十月甜Oct.sweet 波士頓派，聯名快車肉乾 芋泥肉鬆、排隊甜點蛋糕伴手禮 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-03-03 10:19:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

歡慶高雄夢時代百貨B1F進駐 十月甜Oct.sweet 波士頓派，聯名快車肉乾 芋泥肉鬆、排隊甜點蛋糕伴手禮 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

高雄夢時代百貨人氣伴手禮、甜點蛋糕，又多了十月甜波士頓派可以選
台南起家，很多彌月蛋糕、慶生聚餐少不了的甜點美食，都愛吃十月甜波士頓派
夢時代百貨亦可吃到囉!!!不用等快閃、天天都可以買到、吃到!

回購好幾次的十月甜，最愛超濃可可
最近也跟快車肉乾聯名合作 推出芋泥肉鬆
芋頭控不要錯過啊!多了肉鬆鹹香，味道更豐富

夢時代 十月甜波士頓派新開幕，獨家首創 芋泥肉鬆，與快車肉乾聯名

歡慶於高雄夢時代百貨門市 新開幕 3/1~3/7
。購買一顆芋泥肉鬆波士頓蛋糕就送品牌專屬保冷袋(蛇年限定版保冷袋)
。購買三顆波士頓蛋糕就送一顆雪藏波士頓蛋糕

十月甜波士頓派 高雄夢時代百貨門市
開幕日期：2025/03/01
地址：高雄市前鎮區中華五路789號B1F（東客麵包前）
營業時間：11:00-22:00（依百貨營業時間為主）
粉絲團：Facebook

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十月甜波士頓派 高雄夢時代百貨門市

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夢時代門市專櫃很寬敞，很便利採購

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歡慶於高雄夢時代百貨門市 新開幕 3/1~3/7
。購買一顆芋泥肉鬆波士頓蛋糕就送品牌專屬保冷袋(蛇年限定版保冷袋)
。購買三顆波士頓蛋糕就送一顆雪藏波士頓蛋糕

歡慶高雄夢時代百貨B1F進駐 十月甜Oct.sweet 波士頓派，聯名快車肉乾 芋泥肉鬆、排隊甜點蛋糕伴手禮 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

口味很多，現場都會有原始比例蛋糕模型

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新開幕 首登場 芋泥肉鬆，鹹甜好吃

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聯名快車肉乾 芋泥肉鬆

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聚餐甜點蛋糕不可少的波士頓蛋糕，推薦尼力很愛的十月甜波士頓蛋糕

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夢時代 十月甜門市再B1美食街，寬敞的店舖很容易就找到囉!

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現場都會有跟實體一樣的模型可參考，買起來更便利

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十月甜與快車肉乾聯名，推出限定口味 芋泥肉鬆

歡慶於高雄夢時代百貨門市 新開幕 3/1~3/7
。購買一顆芋泥肉鬆波士頓蛋糕就送品牌專屬保冷袋

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於開幕慶購買一顆芋泥肉鬆波士頓派，就送 蛇年限定版保冷袋

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歡慶於高雄夢時代百貨門市 新開幕 3/1~3/7
。購買三顆波士頓蛋糕就送一顆雪藏波士頓蛋糕

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開幕慶直接買一顆，還送一顆雪藏蛋糕，可以約親朋好友一起買!更超值~

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推出新口味一定要嘗鮮一下，芋泥肉鬆

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聯名快車肉乾 芋泥肉鬆
連外盒都是限定聯名款，俏皮可愛的形象公仔

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芋泥肉鬆波士頓蛋糕 458元

使用台灣在地當季芋頭，搭配傳承快車肉乾的肉鬆
讓蛋糕很豐富多層次，整個打開來灑滿蛋糕表面的肉鬆
外帶回家切開來吃，還帶有肉鬆酥酥口感，讓我好愛

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招牌豬肉鬆是使用古法炒乾製作
而且是低油低鹽烘烤製作，保有口感的絲絲酥脆口感
鹹香袋有古早味的甘甜，很熟悉的懷舊風味

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快車肉鬆用料還蠻大氣的，整個滿滿看不到蛋糕體

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鹹香口味的芋泥肉鬆，推薦追起來
十月甜的蛋糕包裝很精美，每次外帶回家都可以很完整

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十月甜Oct.sweet 波士頓派 初次推出鹹口的波士頓派
南臺灣超人氣的波士頓蛋糕，跟朋友慶生都會買來吃

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台灣肉乾第一品牌 快車肉乾，與十月甜波士頓派聯名推出的芋泥肉鬆

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滿滿的肉鬆用料，中間還夾入特製的芋泥內餡

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推薦冰過更好吃，厲害的是肉鬆還保有酥酥脆脆口感

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很厚實的芋泥肉鬆，肉鬆還帶有層次大小
好咀嚼不擔心硬硬乾乾的

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使用新鮮豬肉，遵循古法製作的肉鬆

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中間內餡是綿密帶有濃郁香氣的芋頭內餡
使用台灣在地芋頭新鮮熬煮
帶有乳香綿密順口，保有顆粒口感，芋頭要有甜味才會帶出香氣

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加上帶有濕潤度的波士頓蛋糕體，軟綿順口
每一口都要張大口，才可以一口咬下豐富層次

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每一口都是爆餡料，香甜芋泥帶出鹹香肉鬆
整個無違和的結合，香氣好吃不膩，連媽媽都直呼好吃、用料很實在

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中間芋泥內餡還有顆粒口感，帶出乳香提味
鹹甜鹹甜有種古早味香氣

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冰過更好吃，讓芋泥內餡更不會過於甜膩唷

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好喜歡肉鬆口感，帶有酥脆~不是那種乾乾硬硬的

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肉鬆絲絲口感很分明，香氣也夠濃厚

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冷藏後拿出來吃，芋泥內餡跟波士頓蛋糕更加融合，冰涼好吃

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當早餐、下午茶點心都很推薦

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加上鹹香風味，即使吃了1/4塊也不覺得膩

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嫌香甜味讓人好迷戀，芋泥肉鬆波士頓派

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新推出的芋泥肉鬆好吃，不僅快車肉鬆好吃，芋泥內餡也不馬虎

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讓我超愛的超濃可可 波士頓派，濃郁可可香氣
還有可可綿密奶油內餡，可以咀嚼到巧克力顆粒口感
絕對是巧克力控的愛!!!超濃好吃~

十月甜Oct.sweet 波士頓派 實體門市

｜ 高雄鳳山門市 ｜
☎ / 07-7808088
⏰ / 10:00-20:00
📍 / 高雄市鳳山區青年路二段379號

｜ 高雄巨蛋門市 ｜
☎ / 07-5583355
⏰ / 10:00-20:00
📍 / 高雄市左營區裕誠路467號

｜ 台南赤崁門市 ｜
☎ / 06-2233033
⏰ / 10:00-20:00
📍 / 台南市中西區民族路二段228號

｜ 台南東寧門市 ｜
☎ / 06-2003377
⏰ / 10:00-20:00
📍 / 台南市東區東寧路377號

｜ 台南高鐵門市 ｜
☎ / 06-6000606
⏰ / 09:00-21:00
📍 / 台南市歸仁區歸仁大道100號

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十月甜波士頓派 夢時代

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