高雄夢時代百貨人氣伴手禮、甜點蛋糕，又多了十月甜波士頓派可以選

台南起家，很多彌月蛋糕、慶生聚餐少不了的甜點美食，都愛吃十月甜波士頓派

夢時代百貨亦可吃到囉!!!不用等快閃、天天都可以買到、吃到!

回購好幾次的十月甜，最愛超濃可可

最近也跟快車肉乾聯名合作 推出芋泥肉鬆

芋頭控不要錯過啊!多了肉鬆鹹香，味道更豐富

夢時代 十月甜波士頓派新開幕，獨家首創 芋泥肉鬆，與快車肉乾聯名

歡慶於高雄夢時代百貨門市 新開幕 3/1~3/7

。購買一顆芋泥肉鬆波士頓蛋糕就送品牌專屬保冷袋(蛇年限定版保冷袋)

。購買三顆波士頓蛋糕就送一顆雪藏波士頓蛋糕

十月甜波士頓派 高雄夢時代百貨門市

開幕日期：2025/03/01

地址：高雄市前鎮區中華五路789號B1F（東客麵包前）

營業時間：11:00-22:00（依百貨營業時間為主）

粉絲團：Facebook

十月甜波士頓派 高雄夢時代百貨門市

夢時代門市專櫃很寬敞，很便利採購

歡慶於高雄夢時代百貨門市 新開幕 3/1~3/7

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口味很多，現場都會有原始比例蛋糕模型

新開幕 首登場 芋泥肉鬆，鹹甜好吃

聯名快車肉乾 芋泥肉鬆

聚餐甜點蛋糕不可少的波士頓蛋糕，推薦尼力很愛的十月甜波士頓蛋糕

夢時代 十月甜門市再B1美食街，寬敞的店舖很容易就找到囉!

現場都會有跟實體一樣的模型可參考，買起來更便利

十月甜與快車肉乾聯名，推出限定口味 芋泥肉鬆

歡慶於高雄夢時代百貨門市 新開幕 3/1~3/7

。購買一顆芋泥肉鬆波士頓蛋糕就送品牌專屬保冷袋

於開幕慶購買一顆芋泥肉鬆波士頓派，就送 蛇年限定版保冷袋

歡慶於高雄夢時代百貨門市 新開幕 3/1~3/7

。購買三顆波士頓蛋糕就送一顆雪藏波士頓蛋糕

開幕慶直接買一顆，還送一顆雪藏蛋糕，可以約親朋好友一起買!更超值~

推出新口味一定要嘗鮮一下，芋泥肉鬆

聯名快車肉乾 芋泥肉鬆

連外盒都是限定聯名款，俏皮可愛的形象公仔

芋泥肉鬆波士頓蛋糕 458元

使用台灣在地當季芋頭，搭配傳承快車肉乾的肉鬆

讓蛋糕很豐富多層次，整個打開來灑滿蛋糕表面的肉鬆

外帶回家切開來吃，還帶有肉鬆酥酥口感，讓我好愛

招牌豬肉鬆是使用古法炒乾製作

而且是低油低鹽烘烤製作，保有口感的絲絲酥脆口感

鹹香袋有古早味的甘甜，很熟悉的懷舊風味

快車肉鬆用料還蠻大氣的，整個滿滿看不到蛋糕體

鹹香口味的芋泥肉鬆，推薦追起來

十月甜的蛋糕包裝很精美，每次外帶回家都可以很完整

十月甜Oct.sweet 波士頓派 初次推出鹹口的波士頓派

南臺灣超人氣的波士頓蛋糕，跟朋友慶生都會買來吃

台灣肉乾第一品牌 快車肉乾，與十月甜波士頓派聯名推出的芋泥肉鬆

滿滿的肉鬆用料，中間還夾入特製的芋泥內餡

推薦冰過更好吃，厲害的是肉鬆還保有酥酥脆脆口感

很厚實的芋泥肉鬆，肉鬆還帶有層次大小

好咀嚼不擔心硬硬乾乾的

使用新鮮豬肉，遵循古法製作的肉鬆

中間內餡是綿密帶有濃郁香氣的芋頭內餡

使用台灣在地芋頭新鮮熬煮

帶有乳香綿密順口，保有顆粒口感，芋頭要有甜味才會帶出香氣

加上帶有濕潤度的波士頓蛋糕體，軟綿順口

每一口都要張大口，才可以一口咬下豐富層次

每一口都是爆餡料，香甜芋泥帶出鹹香肉鬆

整個無違和的結合，香氣好吃不膩，連媽媽都直呼好吃、用料很實在

中間芋泥內餡還有顆粒口感，帶出乳香提味

鹹甜鹹甜有種古早味香氣

冰過更好吃，讓芋泥內餡更不會過於甜膩唷

好喜歡肉鬆口感，帶有酥脆~不是那種乾乾硬硬的

肉鬆絲絲口感很分明，香氣也夠濃厚

冷藏後拿出來吃，芋泥內餡跟波士頓蛋糕更加融合，冰涼好吃

當早餐、下午茶點心都很推薦

加上鹹香風味，即使吃了1/4塊也不覺得膩

嫌香甜味讓人好迷戀，芋泥肉鬆波士頓派

新推出的芋泥肉鬆好吃，不僅快車肉鬆好吃，芋泥內餡也不馬虎

讓我超愛的超濃可可 波士頓派，濃郁可可香氣

還有可可綿密奶油內餡，可以咀嚼到巧克力顆粒口感

絕對是巧克力控的愛!!!超濃好吃~

十月甜Oct.sweet 波士頓派 實體門市

｜ 高雄鳳山門市 ｜

☎ / 07-7808088

⏰ / 10:00-20:00

📍 / 高雄市鳳山區青年路二段379號

｜ 高雄巨蛋門市 ｜

☎ / 07-5583355

⏰ / 10:00-20:00

📍 / 高雄市左營區裕誠路467號

｜ 台南赤崁門市 ｜

☎ / 06-2233033

⏰ / 10:00-20:00

📍 / 台南市中西區民族路二段228號

｜ 台南東寧門市 ｜

☎ / 06-2003377

⏰ / 10:00-20:00

📍 / 台南市東區東寧路377號

｜ 台南高鐵門市 ｜

☎ / 06-6000606

⏰ / 09:00-21:00

📍 / 台南市歸仁區歸仁大道100號