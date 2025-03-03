2025-03-02

酸菜魚一直是讓人垂涎三尺的經典川菜，也是女王最愛的火鍋美食之一！今天女王要帶大家前往台南探訪這間 狂一鍋酸菜魚台南中山店，這間餐廳是樂多多集團（旗下有肉多多、明水然樂等品牌）的2025年最新力作，以時尚精品的概念，從裝潢設計到菜單創意，處處充滿巧思，台南店開幕消息一出即引發轟動，還沒正式營業，門口就已排滿人潮，吸引無數美食愛好者慕名而來！現在就讓女王帶大家來體驗這間，最新的 2025台南中西區美食推薦 吧~

狂一鍋酸菜魚台南中山店在哪裡？

地址：台南市中西區中山路162號12樓（新光三越百貨）

營業時間：11:00–15:00、17:00–22:00

預約電話：06-2239696

狂一鍋酸菜魚台南中山店餐廳位於交通便利的新光三越台南中山店的12樓。百貨公司內擁有超大型停車場，完全解決了停車的困擾，而搭乘電梯上12樓後，只要看到那個超吸睛的藍色裝潢與蝴蝶結造型裝飾，你就能輕鬆找到它！不誇張，還沒進門，我已經看到好幾組人馬在門口排隊拍照，這裡的每個角落都散發著精品餐廳的氣息，簡直是台南美食界的拍照聖地。

狂一鍋酸菜魚環境介紹

狂一鍋的店內設計以「愈藍愈好玩」為主題，整體採用藍色與金色的搭配，給人一種高雅卻不失活潑的感覺。牆面上的金屬線條裝飾，搭配柔和的燈光，讓人彷彿置身於精品旗艦店，拍照隨便一拍就是大片。餐廳空間非常寬敞，座位間距安排得非常完美，既保留了隱私感，又不會顯得壓迫。全場可以容納上百人，是台南中西區辦尾牙、生日派對或商務聚餐的絕佳選擇。店內還設有免費自助花茶區，洛神花、陳皮、玫瑰花等茶材隨你搭配，邊喝花茶邊等餐，輕鬆又愜意。



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狂一鍋酸菜魚菜單介紹

狂一鍋酸菜魚菜單餐點以酸菜火鍋作為主角，目前加的菜單非常簡單兩種鍋物湯底 1.蕭鼓傳情酸菜魚 2.邦香四溢番茄鮮，而這次我們點的是最經典的「蕭鼓傳情酸菜魚-機車包」，話說狂一鍋酸菜魚的鍋物的份量命名也充滿了巧思，以機車包 $550(適合1-2人)、托特包 $820(適合2-3人)、柏金包 $1080(適合3-4人)來命名，除了有趣的份量命名，菜單上更把女孩們最愛的精品品牌 香奈兒、百達翡麗、路易威登、蕭邦，溶入配菜命名，創這玩轉美食的新創意真的讓人看的會心一笑~

蕭鼓傳情酸菜魚

蕭鼓傳情酸菜魚這道招牌菜，不僅名字充滿詩意，內容更是豐富得讓人驚艷。選用嘉南平原的職人酸菜，搭配每日新鮮直送的鱸魚片，獨特的酸香濃郁湯頭，配上獨家泡椒與滿滿的配料，這兩人份的鍋物光用看的，就已經讓女王口水直流~

而 蕭鼓傳情酸菜魚 主角絕對是那撲滿整個鍋物的鱸魚肉片，新鮮滑嫩的新鮮肉片與吸滿湯汁的酸菜寬冬粉堪稱完美搭配，再加上川味泡椒與嫩口的豬肉片與各式蔬菜，讓這一鍋酸菜魚充滿了獨特的層次與風味，每一口都能感受到經典與創新的絕妙結合，讓人一口接一口，完全停不下來~

對了! 除了基本酸菜魚鍋物，充滿米香的經典的小鍋巴更是必點美食，酸菜魚的湯頭搭配小鍋巴，簡直是神來一筆！鍋巴吸滿湯汁後，散發出濃郁的米香，脆中帶嫩，吃起來特別過癮，一口就會讓人入魂，讓人忍不住加點第二份的配鍋好物~

女兒情長鴨血辣

再來這道麻辣鴨血絕對是湯鍋的靈魂配角！鴨血滑嫩細緻，辣度適中，不會過於刺激，入口還帶有一絲微甜，非常適合搭配酸菜魚的湯頭。



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奈人擋住饅頭香

奈人擋住饅頭香是外表炸得金黃酥脆的小饅頭，這美食絕對是每桌用餐必點的小點心。外皮酥脆，內部鬆軟，淋上煉乳後甜而不膩，讓人一口氣吃掉好幾個！

百年傳世蓮藕香

一道精緻而特別的餐後小品，為整場味覺盛宴畫上完美的句點。薄薄的蓮藕片浸透著淡淡的柑橘香氣，每一口都帶著自然的甘甜與清新，細膩的口感讓人回味無窮。不僅如此，蓮藕的脆嫩口感與清爽的香氣相輔相成，為味蕾帶來一種前所未有的平衡與滿足。



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狂一鍋酸菜魚飲品推薦

此外，店內的自助花茶區也是酸菜魚的一大亮點，洛神花、陳皮、玫瑰種特種精選茶花，隨意混搭出屬於自己的獨特好茶，邊吃美食邊喝下午茶，有趣的設計真的提升了用餐的體驗~

而狂一鍋特別設計的獨家飲品非常爽口，比如酸甜開胃的易品清新梅子醋，喝完讓人神清氣爽，還能解膩。而充滿濃郁奶香的威然自得奶茶醇，微甜口感，完美了平衡了酸辣，讓你的味蕾在熱烈與柔和之間找到最美妙的平衡。

2025台南中西區美食推薦

狂一鍋酸菜魚台南中山店 整體用餐體驗可以用「驚喜」來形容！從進門的那一刻起，你就能感受到品牌的用心，從裝潢設計到菜單創意，每個細節都讓人驚艷。酸菜魚的味道更是無可挑剔，湯頭的酸香濃郁，魚片的鮮嫩滑口，每一口都充滿幸福感。如果你是火鍋愛好者，那麼狂一鍋酸菜魚絕對會成為你的新歡；如果你是追求時尚的美食控，那麼這間氛圍滿滿的 2025台南中西區美食推薦 聚餐吧~

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狂一鍋酸菜魚台南中山店資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

FB粉專：狂一鍋酸菜魚

地址：台南市中西區中山路162號12樓（新光三越百貨）

營業時間：11:00–15:00、17:00–22:00

預約電話：06-2239696