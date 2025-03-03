世界遺產五箇山合掌村(官網)/五箇山合掌の宿 庄七(官網):富山縣南砺市相倉421，電話: 0763-66-2206

「合掌村」應該是不少人日本旅遊的清單，最有名的莫過於歧阜縣白川鄉合掌村，它和今天要分享的富山五箇山是1995年通過的聯合國世界文化遺產，正式的名稱為「白川鄉與五箇山的合掌造聚落」。不過，我猜更多人知道是另一個說法，日本三大合掌村「岐阜縣白川鄉、京都府美山町，還有福島大內宿」。但，不可否認在這些我去過的合掌村中，我最愛的是五箇山合掌村。於是在明年二月的冬天「小虎吃貨團」的北陸米其林團，便將之安排在行程中，當然我們會在這包棟住上一晚。以下的文章是今年五月考察時拍的。

日本的世界遺產截自2024年七月止共有25個(20項文化遺產、5項自然遺產)，這幾年在沒有刻意收集的狀況下一共走訪了十三個，也帶著咱們的小虎吃貨團，走訪了7個。

日本世界遺產列表如下(2022七月止是25個，當中20個文化遺產、5個自然遺產)，藍色為已攻略或部份攻略，並以世界遺產的角度寫它，咖啡色則為去過，但沒有以世界遺產寫它。

文化遺產:(藍色去過寫過、咖啡色去過，但沒用世界遺產的角度寫過)

1:法隆寺地區的佛教建築（奈良縣）1993年12月

2:姫路城（兵庫縣）1993年12月

3:古京都的歷史遺跡（京都府、滋賀縣）1994年12月

4:白川鄉五個山的「合掌造」村落（岐阜縣、富山縣）1995年12月

5:廣島和平紀念公園(原爆遺址)（廣島縣）1996年12月

6:嚴島神社（廣島縣）1996年12月

7:古奈良的歷史遺跡（奈良縣）1998年12月

8:日光的神社與寺廟（栃木縣）1999年12月

9:琉球王國的城堡及相關遺產群（沖繩縣）2000年12月

10:紀伊山脈聖地和朝聖路線（奈良縣、和歌山縣、三重縣）2004年7月

11:石見銀山遺跡及其文化景觀（島根縣）2007年6月

12:平泉——展現佛教淨土思想的建築、庭園及考古學遺跡群（岩手縣）2011年6月

13:富士山——信仰的對象與藝術的源泉（山梨縣、靜岡縣）2013年6月

14:富岡製絲廠和絲綢產業遺產群（群馬縣）2014年6月

15:明治時期的日本工業革命遺產 鋼鐵、造船、煤炭產業（福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、鹿兒島縣、山口縣、岩手縣、靜岡縣）2015年7月

16:勒・科比意建築遺產——對近代建築的傑出貢獻（國立西洋美術館、東京都）2016年7月

17:「神宿島」宗像、沖之島及相關遺產群（福岡縣）2017年7月

18:長崎與天草地區的地下天主教相關遺產（長崎縣、熊本縣）2018年6月

19:百舌鳥和古市古墓群（大阪府）2019年7月

自然遺產:

20:自然遺產屋久島（鹿兒島縣）1993年12月

21:白神山地（青森縣、秋田縣）1993年12月

22:知床（北海道）2005年7月

23:小笠原諸島（東京都）2011年6月

24:日本北部的繩紋史前遺址群2021年7月

25:奄美大島、德之島、沖繩島的北部和西表島2021年5月

順便提一下的是在收集世界遺產過程中最難的是完整的該遺產攻略，畢竟有些世界遺產跨足的地點很多，甚至有一些是所謂的跨國世界遺產。這也讓收集、整理時的難度大大上升。另外，明年2025年，小虎吃貨團也正計畫開團。

日本第6個世界遺產「白川鄉與五箇山的合掌造聚落」，是日本飛驒地區白川鄉（岐阜縣大野郡白川村）及五箇山（富山縣南礪市）地區的合掌造聚落的總稱，於1995年12月正式通過於日本的世界文化遺產。其入選內容大義為:白川鄉與五箇山村落地處山區，長期與世隔絕，居民以種桑養蠶為生，建有日本別處所沒有的合掌造屋舍，其略大於一般屋舍，為兩層結構，屋頂陡峭並覆以茅草。荻町、相倉、菅沼等村落歷經嚴重經濟動盪，仍體現當地人同自然與社會環境適應的傳統生活方式。

有興趣的朋友可以參考2021年時，咱們小虎吃貨團帶大家去白川鄉合賞村的文章:【日本世界遺產之五】【岐阜-飛驒景點】日本三大茅草屋.白川鄉合掌村.大雪紛飛中的銀色世界遺產

首先我們來了解一下這個世界遺產的另一個合掌村「五箇山」在什麼地方。五箇山位於日本富山縣西南端，屬南礪市，位處岐阜交界，對外的交通有三個大方向一是經富山或是高岡市、二是石川的金澤、最後一個可能是國人比較熟悉的岐阜高山。基本上除了自駕就是以巴士為主。但不同的方向，有不同的對應的pass可以用。

1:如果你是從名古屋中部機場進，到高山轉(通常會順便去白川合掌村)，那麼比較適合的是昇龍道巴士周遊券，其中「高山·白川鄉·金澤3日券」非常適合，價格為:4月~11月 14,000日圓12月~3月 16,000日圓(實際價格以各網站為主)。

高山·白川鄉·金澤3日券:可以在3日內，乘坐連接名古屋、岐阜、高山、白川鄉、金澤、富山、高岡、輪島和珠洲的高速巴士或路線巴士，還有以下區域的機場交通服務（單程票各1張）：中部國際機場站⇔名鐵名古屋站・名鐵岐阜站（名鐵電車）、中部國際機場⇔名古屋(榮＆伏見)（巴士）、小松機場⇔金澤（巴士）、富山機場⇔富山（巴士）。

另外還有廣域五日卷可以選擇(4月~11月 20,000日圓12月~3月 22,000日圓)，優點是可以跨長野部份。

您可以在5日內，乘坐連接名古屋、岐阜、高山、白川鄉、富山、高岡、輪島、珠洲、松本、平湯溫泉、新穗高、下呂溫泉、神岡町、和五箇山的高速巴士與路線巴士，還有以下區域的機場接駁車（單程票各1張）：中部國際機場站⇔名鐵名古屋站・名鐵岐阜站（名鐵電車）、中部國際機場⇔名古屋(榮&伏見)（巴士）、小松機場⇔金澤中部國際機場、富山機場⇔富山（巴士）。

不過，這兩張是以「巴士為主，如果你又想在北陸用新幹線移動，那就要考慮:

2:高山、北陸地區周遊券(五日卷)，價格為19,800日圓 / 兒童：9,900日圓(6-11歲)

使用規則是以世界遺產 白川鄉與五箇山為中心，從大阪／名古屋開始大周遊金澤、富山、歧阜地區可無限次搭乘路線上的JR在來線、特急、北陸新幹線、巴士！但請注意JR特快和北陸新幹線指定席可以乘坐６回，不再像以前的JR PASS可以無限搭到爽。



3:世界遺産バス（高岡・城端・五箇山・白川郷），請注意這張PASS只能搭特定的世界遺産バス。

世界遺産バス各站的價格表如上(單程)。

另外，也有三種不同的一日周遊卷(無限次數搭到爽)。2000、2500的差別是那邊上下車，2000是城端車站、2500則可以從高岡車站，3500則是也可以到白川鄉，理論上在網上看到不少人一天跑兩個合掌村，應該是可行。請注意，這PASS好像只能在高岡車站「越能バス」中心購買，然後在7號巴士站牌上車。

也許你會問，有沒有第四種交通方式(非自駕)，也許有，可是我真的不清楚。但，猜想，這三種應該是夠用了啦....(耍賴)。

接下來分享我們實際的過程，因為我們在北陸七八天，所以買了一張五日JR PASS，然後要去五箇山時買了2500日幣從高岡上下車的世界遺産バス周遊卷，在五箇山住了一晚後，我們在南砺市的城端下車，再搭城端前往富山車站，也許你會問為什麼不直接坐到高岡車站?因為我再多收集一個火車站和一條在來線鐵道XD。另外，五箇山也有巴士可以到高山、或是金澤(紅線)。

五箇山地名的由來是赤尾谷、上梨谷、下梨谷、小谷、利賀谷的5個谷所組成的五箇谷間，後來轉變為「五箇山」的地名。傳說這種建築形式是13世紀初平氏家族在源平合戰(俱利伽羅峠之戰)戰敗後遁入深山，為了禦寒並躲避追兵而建造的。目前保存下來的建築物大約是在江戶時代中後期興建的。1935年透過德國的建築學者布魯諾·陶特的介紹開始為世人所知，不過日本一直到1967年才開始正視保存這些合掌村的問題。

五箇山自古屬於豪雪地帶，而產生傾斜度急大的屋頂的合掌造家屋，目前僅存的合掌村集中在南砺市的相倉地區和同市的菅沼地區也還保存有合掌造集落，除了世界遺產外，2009年3月，法國米其林發行的旅行指南日本編「米其林・綠色指南・日本」選為最高的3星觀光地，是日本國內17處3星觀光地之一。相倉集落・菅沼集落被選為2星觀光地。

因為離當晚我們要入住的「五箇山合掌の宿庄七」chick in時間下午三點還有一點時間，是以我們在這附近很有名的「村上家住宅」下車，這附近算是比較有商業氣息的小聚落，也是觀光客聚集的地方。可惜的是當年村上家沒有開放參觀，又因淡季很多商家其實都沒有開....。

加賀藩流刑小屋是關押流放犯人的小屋，據說是目前全日本僅存的。五箇山的東岸是被群山和莊川的懸崖斷壁阻斷的孤島，與世隔離。在江戶時代曾是加賀藩流放犯人的地方。據說犯下重罪的人，被囚禁於流刑小屋內，不允許和外界有任何交流。小屋只有六疊大小，入口的小窗用於給犯人送食物。目前看到的流刑小屋，是在1965年重新修建復原的，舊建築在1963年時因大雪而倒塌。

白山宮據說是富山最古老的木造建築，本殿供泰的是「白山権現菊理媛命」，推測建築在奈良時代初期，現為國家重要文化財。

走著走著突然看到一家名字很熟的酒造「三笑楽酒造」，在我的愛店「蕃居酒屋」、「老撈麻辣火鍋」曾喝過幾次。剛巧前一晚在富山的居酒屋，也是孤獨美食家五郎曾到訪過的「居酒屋 舞子」 喝到「三廢純米」頗為喜歡，於是上前看了看。釀酒的酒造好像沒有開放參觀，幸好前方的商店能買到三酒樂絕多大數的酒，另外也有霜淇淋、伴手禮等。

從高岡車站搭巴士到五箇山約是1小時左右，相倉合掌村的公車站離村落約是5-6分鐘的步行距離。是說，公車站亭也是合掌茅草外也太可愛了吧。

公車站牌旁有公車的時刻表，可以的話隨手拍張照比較保險，特別是當天來回的，請記得下一班及最後一班，畢竟在山裡要是錯過巴士會很慘的xd

幸好通往聚落的道路都是柏油路，也不至於太陡，就算拉著行李也不會太難走(下雪除外)。

相倉聚落的入口(開車進來要停車費，人不用)是相倉屋，是相倉聚落最大的商店，也是多數遊客購物、休息、吃飯的地方。

啤油、飲料、霜淇淋及各式各樣的富山伴手禮，剛剛三笑樂的清酒這裡也買得到。

霜淇淋蠻好吃的。

每次到鄉下，我都喜歡買一小包當地的米，這次也買了一包五箇山合掌村的米。

目前相倉合掌村聚落約莫有20棟左右完整的合掌屋，多數為私人所有，少數經營民宿，算是這幾個合掌村中最接近天然、原始的，也是相對沒有太多商業，在村裡可以看到小孩、小狗嬉鬧奔跑，也可以看到農夫耕作的田原風光，特別是在淡季來，會覺得自己活像村裡的人，時間隨著每一個轉身，說凍當就凍結，空氣也是一整個「うまい」。

整誓相倉聚落最大最完整也最美的是這棟「勇助」，順便說一下今年10月我的第二次考察也會住在這楝，到時再跟大家分享。

相倉民俗館，不過目前好像在維修。

相倉最集中(六七間合掌屋)的地方，也是最多觀光客照打卡的地方，村裡的小學生下了課正在騎自行車玩耍。要是沒記錯，那天一整天只有兩組韓國的觀光客...其他看到的都是當地人。

相倉地主神社是相倉人的信仰中心，創建年代不詳，推測約於3、400年前。主殿為藥師堂，神社雖不大但內外維修的相當不錯。

皇太子殿下御歌碑，據說是當今仁德天皇還在當皇太子時，曾來過這裡研修並過夜，因感嘆五箇山之美而留下的詩歌碑。

相倉展望台前的農業灌溉的小池子，倒影出絕美的相倉合掌聚落。

相倉合掌造聚落展望台，可以看見整個相倉聚落，建議一定要上來就算不拍照，欣賞都很美。不過因為野草甚多，有一點蚊子，記得上來前做好防蚊措施。老實說，相對白川鄉的合掌村拍出的效果會美很多，但這裡多了我喜歡的寧靜，不純然只是為了拍照，更能享受到合掌村的自然氛圍。

如果有焦段遠一點的鏡頭，可以拍到很多合掌屋的細節。因為五箇山沒什麼人，完全可以打到空景。

不知，也忘了走了多久、拍了多久，直到民宿的主人傳來可以吃飯的簡訊...，再次回到人間..不知道這個說法會不會有一點誇張(笑)。

我們當天住的「合掌の宿庄七」也是整個相倉相對完整、漂亮的一間合掌屋民宿。就民宿主人的說法．這棟合掌屋的歷史有200年左右，但外觀看起來還相當的「健壯」(笑)。

民宿提供的外出傘，居然是紙傘，後來才知道這裡以前除了養蠶外，因為水、木材充足，紙業很是興盛。不曉得這傘有沒有?

用稻草編的雪鞋也好可愛!

前面說過，整個合掌村是米其林三星景點，五箇山的相倉和菅沼則是二星，另外庄七也得到米其林飯店的殊榮。

外觀是漂亮的合掌屋，裡面是古色古香的木造，帶有一點點大正風復古。是說，這裡用復古好像怪怪的，因為本來就「古」....

裝潢上四處可以看到不少古物，真心覺得可以在這住一晚真好。

合掌村烤魚...民宿的年輕人說，正常來說除了冬天，他們很少在屋裡烤魚(五箇山香魚)，但有客人來住，這算是一種歡迎的儀式。

五箇山的綠茶和仙貝，入住時就放在桌上。

浴室(應該不是溫泉)不是在合掌屋裡，是外面的另一棟木屋，雖然不是溫泉也不是很大，但小巧且溫馨，有一種回到家的舒適感。

晚餐基本上就是野菜為主，加上烤香魚、生魚片、天婦羅，也許談不上豐富，但美味不打折扣。

房間分內外，算是蠻大的，自然是全榻榻米，應該沒有床這種東西....。至於價格倒是意外便宜，我記得我們訂時是淡季，一個人一泊二食1萬5000日幣(兩人)左右。詳細房價可以參考官網。

早上起床一邊刷牙洗臉，一邊看著聚落的一天開始，心曠神怡的讓人頻頻深呼吸，好想在此再賴一天=)

早餐也相當豐盛，而且居然有哈蜜瓜，也太過癮。

本來想體驗一下這裡的造紙，但當天好像和附近的學校有活動，看起來像是紙業的傳承，看著挺有意思的。

五箇山相倉聚落碎片。好喜歡這個像倉庫的小合掌屋，超可愛的。

這曬的是?蘿蔔絲還是薑?

回程時我跟夥伴說，我想多收集一個老車站和一條在來線，於是我們提前在城端站下車，雖說要另外花JR的錢回到岡山.....。

全長29.9公里的城端線源於1897年開通的中越鐵道，南北伸延高岡站到城端站共14站。據說富山兩條JR本有意廢線的城端、冰見2024正式通過合體連線案(經10多年討論)，預計在2029執行，於2034通車。

城端附近的景點有城端曳山會館，據說這裡的城端曳山祭有300年的歷史，另外有500多年歷史的善德寺也值得一訪，當然還可以順便逛逛城端的老街「今町通」，今町通的桂湯原本是町內最古老的錢湯，如今化身雜貨舖。南砺市觀光局官網。

月台上粉色的除雪車，好可愛。

世界遺產五箇山合掌村(官網)/五箇山合掌の宿 庄七(官網):富山縣南砺市相倉421，電話: 0763-66-2206

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