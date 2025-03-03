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乘著和台灣虎航包機直飛「台北－普吉島」航線，將曼古轉機的時間變成玩樂的時間，6天5夜玩好玩滿，一分一秒也不浪費～

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第一天

搭虎航竟然有餐食可享用！

參加燦星旅遊台灣虎航包機的航班，就不怕餓肚子啦！

簡單的餐食，開啟普吉島的旅程，一路都要吃飽飽～





一下機場就有專人迎接～

四個小時的航程，一下子又到晚餐時間啦！

超夯的皇帝宴火山排骨泰式風味餐！

一入座就被巨大的排骨陣仗給震撼住啦！

超巨大的排骨，搭配香辣的泰式醬汁，實在太好吃啦！

今晚入住的是Ibis Styles Phuket City ！

舒適的房型，讓人一夜好眠～

第 2 天 ​​​​​​

早餐就直接在 Ibis Styles Phuket City 1F享用～

超多的美食，讓人一秒陷入選擇障礙啦！

餐後別忘了到對面的市場走走逛逛去！

想吃山竹、榴槤通通都要買起來！

榴槤只能在大廳享用，不能帶回房間喔！（叮嚀）

早餐後就直奔 Kerchor​ Elephant​ Family​ Phuket 大象保育區，來為大象做早餐啦！

聽著工作人員標準的中文講解，讓Stanma對大象生態有更深的認識～

亞洲象個性溫和跟兇猛的非洲象大不同～

好期待見面啦！

換上克倫族的服飾，準備製作大象的料理啦！

製作大象的食材當然不能馬虎！

加入了穀物、芭蕉仔細搗碎，二十分鐘的時間很快就完成啦！

揉成圓球狀就是要好好討好大象去！

開心的大象互動餵食時間，可以自在的和大象合照～

現場也有工作人員幫忙免費拍照～

回程還能直接到雲端免費下載，就是要你專心玩樂就對啦～

換上衣服就是要濕身啦！

跟著大象一起沐浴、戲水，聽著尖叫聲此起彼落，實在太有趣啦！

午後就到超夯的必比登林記福建麵用餐去！

林記福建麵本店是由老闆的祖父在 70 年前創立，目前老闆在普吉島已經擁有三間店面，好厲害吶！

福建麵乾的、湯的風味都不同！

Stanma吃的是乾的福建麵！

濃郁的醬汁，吃一碗怎麼夠啦！

午後就直衝SPA按摩去！

只要加價300泰銖就能升級精油SPA，價格好實惠啦！

滿滿的1小時泰式古法按摩，讓Stanma全身都放鬆，好想每天都來光臨吶！

逛街時間到了！

超大的蓮花超市賣場，販售著各種泰式伴手禮！

今天才第二天，當然要先買一輪慢慢試吃一番，再帶回家分享去！（笑）

也拿太多....

晚餐竟然到知名的MaimornForest用餐啦！

超多泰國明星網美到訪過的 MaimornForest，讓每個人都能邊用餐邊享受森林氛圍！

實在太網美啦～

MaimornForest已經營業長達幾十年，在當地人氣十足～

道地的泰式風味餐點和泰北料理在這裡都吃的到！

Stanma最愛的就是這道泰式蝦餅！

酥脆的口感和滿滿的鮮蝦，一吃就停不了口啦！

第 3 天 ​​​​​​

出海啦！

乘坐長尾船直奔攀牙灣去啦！

攀牙灣-Phang Nga Bay是攀牙府一處長400公里的海灣，屬於泰國南方馬來半島的一部分，現由攀牙園家公園管理！

攀牙灣擁有42個小島的淺灣！

延途的景點美的像海上桂林～

忍不住快門直按！！

換上兩人一艘的小舟，要到割喉群島泛舟去啦！

割喉島可是知名電影割喉島的取景地！

珊瑚礁的地形一整個鬼斧神工，好像在拍電影啦！

可愛的船伕也會幫遊客拍照～

竟然還心機的準備小道具，讓Stanma拍起來美到不行啦！

遇到珊瑚礁洞還要快速躺下，實在太刺激啦！

船伕延路仔細的介紹各種珊瑚礁形狀！

實在太敬業啦～

40~60分鐘的海上泛舟奇遇，反正Stanma只記得這個奶奶山～（哈）

繼續坐上長尾船，出發到007 島！

因 007 爆紅的島嶼，讓Stanma忍不住沉浸在詹姆士·龐德電影的劇情裡～

今天我就是龐德女郎啦！

除了007大白菜必拍！

著名的一線天也別忘了一起拍照留戀去！

午餐就到飄浮的海上回教村用餐去！

用紅樹林材料建在啤酒桶上的小漁村裡，200多年來一直飄浮在水面！

裡面還建有學校和清真寺，所有生活機能一應俱全，好特別吶！

海上回教村提供穆斯林餐飲服務！

道地的泰式料理少了豬肉，一樣風味十足！

17:00才營業的夢幻嘉年華，最適合晚上的行程安排啦！

全新的夢幻樂園可是現正流行的泰版迪士尼！

夢幻嘉年華創下了9項吉尼斯世界紀錄！

世界最大的爆米花機，就是其中的一項！（驚）

除此之外，夢幻嘉年華連廁所也很浮誇啦！

更多浮誇廁所REELS看這裡： https://www.instagram.com/reel/C_504c2yjBM/?igsh=eG9qNmRxZWMwOWlm

餓了就直接到夢幻樂園裡的天堂鳥自助餐廳享用來自世界各地的菜餚～

超過100道菜色，想得到的料理通通都有！

超浮誇的拉麵突然出現在眼前～

一整個像極了巨人的食物！

真的進入童話世界了啦！

19:15 一到就趕緊衝精采的花車遊行！

跟著遊行隊伍唱唱跳跳實在太好玩啦！

別忘了20:30 的水上嘉年華花車遊行表演！

劇中的靈感來自世界各地的慶祝活動！

享受聲光的震撼效果～

超長的遊行讓人一整個大開眼界～

（觀看此劇場不能拍照喔）叮嚀

精采的劇場結束後，隨著隊伍一起走入奇幻的歡樂燈國！

裝飾著4000萬盞燈的的星光燈河區，讓人忍不住佇足！

17:30～23:30的營業時間真的絕無冷場，實在太好玩啦！

第4天

前一晚入住的Novotel Phuket City Phokeethra，可是普吉島知名的五星級酒店！

Novotel Phuket City Phokeethra 距離普吉島西海岸的熱門海灘只要45分鐘車程，距離附近的購物中心轉個彎就到啦！

一走入大廳，Stanma就被質感十足的網美餐廳給吸引～

1F大廳提供下午茶、點心，怎麼吃都優雅～

還有現點現作的泰奶可以享用，實在太放鬆了啦！

超大的房型，所有的備品一應俱全！

落地的大窗讓陽光直接灑落，好美吶～

3F還有一望無際的泳池和豪華運動設施，想要待在飯店一整天也很放鬆！

深夜時刻還能到頂樓的Estrela天際酒吧享用餐點和飲品～

無敵的全景天空夜景，一看到就心醉～

早餐當然要到1F 餐廳享用去！

各種自助早餐一路就飽到中午去啦！

早餐後就到直奔普吉珊瑚島到安達曼達水上樂園遊玩去吧！

設施以泰國神話為設計主軸！

融合泰國當地文化，連設施都有泰國神像的蹤跡！

超多刺激的滑水道，連不會游泳的Stanma都敢玩啦！

普吉島的名勝 007島場景，竟然也出現在這裡！

Stanma這次還體驗了帥到不行的衝浪設施～

在教練的細心指導下，展現天份～

快點叫我衝浪高手～

安達曼達水上樂園安排超多的救生員！

親子遊玩一樣好安心！

午間就來到今天要入住的NH Boat Lagoon Phuket Resort的 Harbour餐廳用餐去！

跟著燦星的旅遊行程，入住就送 NH Boat Lagoon Phuket Resort 飯店的午餐或晚餐！

超豪華的燒烤自助餐，還有機會看到主廚現身～

伴著泳池的美景，怎麼吃都幸福感十足吶！

NH Boat Lagoon Phuket Resort 位在普吉島東海岸遊艇碼頭！

距離普吉國際機場只要30分鐘車程，距離熱鬧的巴東夜市也只要30分鐘車程！

被人工海洋圍繞的 NH Boat Lagoon Phuket Resort 酒店，讓酒店就像一艘大船！

準備登艦去啦！

寬敞住宿的住宿空間，還提供每個房間一個私人陽台！

有抽菸需求的朋友也允許陽台外抽菸，好貼心吶～

陽台外的露天泳池，讓人忍不住衝！

一定要游泳吶～

全家一起來入住，也能選擇豪華的家庭房型～

擁有私人的廚房空間和客廳，實在太享受啦！

不只這樣 NH Boat Lagoon Phuket Resort還是親子友善的酒店！

超大的兒童遊戲間，還有專人陪伴，讓媽媽們小小放鬆一下，實在太讚啦！

午後就到神仙半島朝聖四面佛去！

神仙半島(Prom Thep Cape)位於普吉島的最南端，天氣好的時候還能在黃昏時欣賞迷人的夕陽！

靈驗的四面佛有很多傳說！

當然要入境隨俗參拜去啦！

然後買一張彩票，坐等金銀財寶落下來啦～哇哈哈

附近的海景咖啡 Summore Day Phuket更是知名的網紅秘境！

大自然的造景，讓人一整個心曠神怡！

伴著海景～點上小餅乾和飲品，好好的放空一下，才是旅遊的真義吶！

晚間直衝最新的普吉鎮老街夜市！

只有假日才有的普吉鎮老街夜市，真的越夜越美麗啦！

品嚐各種泰國傳統特色小食，通通只要銅板價啦！

第5天

早餐當然要到 NH Boat Lagoon Phuket Resort享用去！

供應各種泰國和國際美食，想吃什麼就大方夾起來，實在太滿足啦！





餐後就出發 PP 島跳島一日遊去！

知名的 PP島是到普吉島必去的景點！

PP島是泰國著名的旅遊勝地，位於普吉島與喀比之間的海面上！

把自己丟入海洋，不會遊泳也能輕鬆徜徉在大海上！

天氣好的時候還有機會到小 PP島浮潛去！

午間就來到小PP島享用午餐去吧！

綁上通關密語的繩結，就能免費使用餐廳浴廁～

在網紅沙灘俱樂部 Café Del Mar Phuket享用簡單的BUFFET午餐，就直衝海洋去吧！

另一個小PP島瑪雅灣因為電影-海灘(The Beach)在這裡取景而成名！

適逢 PP 島瑪雅灣環境保護政策而無法成行～

在網紅沙灘俱樂部美麗的沙灘拍拍照，一樣怎麼拍都好美吶～

晚間就到Jungceylon 購物中心逛街去～

超多泰國精品，在 JUNCYLOON 購物中心都找的到！

就連號稱泰國的家樂福的 BIG C也有！

買不夠的朋友快點趁現在買起來！

地下一樓還有按摩店家一條街！

每個按摩都只要350元泰銖左右，不按對不起自己啦！

JUNCYLOON 購物中心附近的巴東芭東夜市聚集著許多餐廳！

著名的「邦古拉酒吧街 Bangla」讓Stanma不會喝酒，也要拍一張留戀去啦！

第 6 天

早餐後就到Chin Pracha House 百年老屋展覽館來一場人文之旅啦！

Chin Pracha House 百年老屋展覽館於 1903 年建造！

來自中國福建的家庭，讓房屋的設計充滿華人風情！

這種建築風格也被當時被普吉人稱為“Angmor Lounge style”！

就連著名的《天與地》、《少年奪寶奇兵》等電影中也曾在這裡取景過！

接著就是最期待的 Phuket Old Town 普吉老街啦！

無論唐人街巡禮或吃冰、逛街都能自由享受～

悠閒的漫步在普吉老街，好好的當一天普吉當地人吧！

普吉島的第一間飯店就位在這裡！

超美的葡式建築銀行，一定要拍一張留念去！

復古的鐘樓就慫立在街頭！

對面就是普吉島博物館，免門票就能進入，當然要把握時間參觀去！

午餐就到知名的米其林必比登推薦 Tu Kab Khao 餐廳用餐去！

結合中式和葡式裝潢餐廳，讓人一秒就坐擁在120年的華麗空間裡，好奢華吶！

享受傳統泰國南部菜色，大口吃海鮮，一定要來朝聖去！

不想規劃行程就跟著燦星旅遊出遊去！

把所有景點、美食通通加1！

想都不用想，參加燦星旅遊通通帶你去啦！

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