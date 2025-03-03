難得來宜蘭沒下雨，但無敵爆炸好天氣又很曬，只好挖出宜蘭口袋裡面的雨備室內景點來擋擋，這家剛好沒來過，帶寶寶來去玩遊戲吧！結果意外的大人玩得更開心，男人勝負心一旦燃起，就沒旁人什麼事了。

這家是以頭為主角的遊樂天地，總共15項活動設施，門票才200元還可以抵購物金100元。裡面幾乎都是用頭進行各式各樣的趣味遊戲，雙向競爭的設計，讓這些男人好勝心都起來了，勢必要拼個勝負，把寶寶都給看傻了，哈哈。

宜蘭頭等倉 Heads Up｜交通位置

地址：宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號

電話：039 220898

時間：09:00–17:00｜每週三公休

官網： Facebook

備註：最後入場時間16:20｜（週一營業至16:30，最後入場15:50）

位於宜蘭縣員山鄉，有附設專用停車場，但路邊其實也很好停啦。

風景很優美，被田園綠樹給包圍。

本來是被我當雨備口袋名單

沒想到天氣太曬也用得到就是了。

宜蘭頭等倉 Heads Up｜購票說明

採自助售票方式，需要先看過影片介紹後再買票。

票價：一般票200元，可折抵商品100元；愛心票100元 （65歲以上長者與身心障礙者，需出示證件）；2歲以下嬰幼兒免門票（需出示證件或健保卡）。

這價格很可以欸，

一般票雖然是200元一個人

但等於門票只需要100元

因為還可以折抵購物金100元。

等候入場區也有免費遊戲玩

地頭鼠愛深蹲

真人版本的打地鼠遊戲，結果都抓最小隻的來打。

他一臉我是誰？我在哪？超可愛的啦。

輪到我們入場了！好期待。

因為是以頭為主的遊戲設計

所以有發頭套給大家，要用不用都可以。

VIP區｜僅能體驗一次

只要是vip區的遊戲間，都只能體驗一次

而B＋C區的遊戲間，則可以無限暢玩喔。

VIP 一拳超人one punch man

遊戲規則很簡單，就是把黃色打掉，留下紅色跟達摩部分即可。

你可以善用拳擊套也可以運用自己拳頭

總之就是要快狠准

分兩組比賽，看誰最快完成。

其實沒想像中容易呢。

實驗結果，用自己拳頭比較好用。

拳頭套拿來拍拍照就好。

寶寶看到大家都在玩

不甘示弱也來搞破壞，笑死。

超大拳套好好玩

拿來拍照非常可愛，

有仇報仇沒仇就當健身。

拍下許多可愛的家族合照

室內冷氣也夠強，果然是最佳室內避暑景點。



VIP 大腳工程師

這真的很考驗腹部核心力量，難得不用靠頭，是靠腳的遊戲。

穿上大腳丫，用腳把磚塊一層層疊高高，看誰先完成就贏了。

這真的很考驗核心力量

結果是警察獲勝，平常有在練喔。

其實女生也沒在輸的，很強。

VIP 首門員

也是兩兩PK，機器隨機發球，

需要用頭上的網子接球，看誰接到的球數最多。

這很靠頭的靈活度，因為球套會綁在頭上。

距離是不遠，但很難接。

這真的是全場最累的遊戲了。

結果還是當警察的靈活度高一點，哈。

寶寶倒是很認真在場外檢球。

VIP 維京人的成年禮

戴著鐵鍋改造的維京人牛角帽，維持著平衡，順著電流欄杆間走，不能碰到電流欄杆，看誰先走到終點，失誤最少就贏。

這真的很考驗平衡感還有耐心欸。

全身上下都要動起來，搖頭晃腦真好玩。

齁～～～他犯規。

還是女生比較規規矩矩。

難度雖有但很好玩。

B＋C區 ｜可無限暢玩

羅納多的絕殺

這是我乾兒子最厲害的頭搥，但他還小不能玩

當然也是足球天王羅納多最會的頭槌，來看看你能把沙包搥到轉最多圈就贏了。

是很費頭的一項遊戲

我的鼻較厲害

用大象鼻頭套圈圈，看能套最多圈圈。

不分男女都下戰場了

頭頭是道

計時20秒，用額頭敲打ENTER鍵，看誰按的次數最多就贏了。

這真的會敲到頭昏腦脹，現場看很好笑。

賭神學不會

用手指頭彈射籌碼，讓籌碼一格格的下樓梯，失敗就得重來。

這真的看起來簡單玩起來很難欸

這兩個在這裡卡關超久，卯起來不想輸。

夫妻也對戰一輪，光這一關可以玩半小時。



指尖金斗雲

運用兩根手指滑滑板，將滑板上下階梯突破關卡一路滑回終點，先到終點者贏。

用手指玩滑板的概念

一路高低起伏，手腦並用

比想像中簡單一點。

來到B區，小遊戲專區。

酥麻章魚哥

電動頭部按摩器好好玩

一按下去，頭皮超酥麻，有一種爽度。

每個人的表情都超微妙，可愛。

天線寶寶的秘密

戴上天線寶寶頭套，用天線乒乓球傳遞給對方

可多人互傳，那逗趣的傳球姿勢，真的會笑翻眾人。

因為要很專心的盯著球，很難不鬥雞眼，笑死。

恐龍食人魚

計時30秒，看誰能將恐龍夾在手指上夾最多。

這一關其實很好玩

只要不緊張，慢慢夾，可以夾超多隻。

燈籠魚密碼

頭戴打擊棒，兩人一組敲出愛的鼓勵，節奏一致就過關。



我可以收集一套表情包了，這裡的遊戲讓人不管姿勢還是表情都超好笑。

七彩大髮師

將彩色彈簧放在頭頂，由下往上彈起時要用頭頂接住，沒散開就算過關。但因為這關真的太難，所以大家全都挑戰失敗，倒是工作人員示範時不小心過關，她超驚喜的，她說自己第一次過關，哈哈哈。

別忘了門票200元中，有100元可以抵消費，要離開時記得來商品區挑選玩具買回家。

都是小朋友喜歡的車車

寶寶挑了一組玩具，開心的抱著不放

最後一個評論任務，闖關完成有小禮物

送你手動頭部按摩一個，還可以挑顏色喔。

雖然沒有電動來的酥麻，但體感也是很微妙

看看寶寶表情就知道，酥麻程度依舊，剛開始有點害怕，後面根本愛上。

室內景點大推這家，很好殺時間

冷氣也很強，大人小孩玩遊戲都玩瘋了，開心。

寶寶甚至玩到不想回家，好可愛

輕鬆愜意的午後遊戲時光，一人200元就能搞定，俗啦！

宜蘭頭等倉 Heads Up

地址：宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號

電話：039 220898

時間：09:00–17:00｜每週三公休

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備註：最後入場時間16:20｜（週一營業至16:30，最後入場15:50）

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