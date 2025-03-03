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宜蘭縣員山鄉【宜蘭】 宜蘭頭等倉 Heads Up｜宜蘭雨備防曬 親子室內景點推薦，以頭為主的互動遊戲設計，刺激好玩。

2025-03-03 14:05:25 文字：mika
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mika

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宜蘭縣員山鄉【宜蘭】 宜蘭頭等倉 Heads Up｜宜蘭雨備防曬 親子室內景點推薦，以頭為主的互動遊戲設計，刺激好玩。

難得來宜蘭沒下雨，但無敵爆炸好天氣又很曬，只好挖出宜蘭口袋裡面的雨備室內景點來擋擋，這家剛好沒來過，帶寶寶來去玩遊戲吧！結果意外的大人玩得更開心，男人勝負心一旦燃起，就沒旁人什麼事了。

這家是以頭為主角的遊樂天地，總共15項活動設施，門票才200元還可以抵購物金100元。裡面幾乎都是用頭進行各式各樣的趣味遊戲，雙向競爭的設計，讓這些男人好勝心都起來了，勢必要拼個勝負，把寶寶都給看傻了，哈哈。

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宜蘭頭等倉 Heads Up｜交通位置

地址：宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號
電話：039 220898
時間：09:00–17:00｜每週三公休
官網： Facebook
備註：最後入場時間16:20｜（週一營業至16:30，最後入場15:50）

位於宜蘭縣員山鄉，有附設專用停車場，但路邊其實也很好停啦。

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風景很優美，被田園綠樹給包圍。

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本來是被我當雨備口袋名單
沒想到天氣太曬也用得到就是了。

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宜蘭頭等倉 Heads Up｜購票說明

採自助售票方式，需要先看過影片介紹後再買票。

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票價：一般票200元，可折抵商品100元；愛心票100元 （65歲以上長者與身心障礙者，需出示證件）；2歲以下嬰幼兒免門票（需出示證件或健保卡）。

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這價格很可以欸，
一般票雖然是200元一個人
但等於門票只需要100元
因為還可以折抵購物金100元。

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等候入場區也有免費遊戲玩

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地頭鼠愛深蹲

真人版本的打地鼠遊戲，結果都抓最小隻的來打。
他一臉我是誰？我在哪？超可愛的啦。

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輪到我們入場了！好期待。

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因為是以頭為主的遊戲設計
所以有發頭套給大家，要用不用都可以。

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VIP區｜僅能體驗一次

只要是vip區的遊戲間，都只能體驗一次
而B＋C區的遊戲間，則可以無限暢玩喔。

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VIP 一拳超人one punch man

遊戲規則很簡單，就是把黃色打掉，留下紅色跟達摩部分即可。

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你可以善用拳擊套也可以運用自己拳頭

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總之就是要快狠准
分兩組比賽，看誰最快完成。

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其實沒想像中容易呢。
實驗結果，用自己拳頭比較好用。

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拳頭套拿來拍拍照就好。

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寶寶看到大家都在玩
不甘示弱也來搞破壞，笑死。

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超大拳套好好玩
拿來拍照非常可愛，
有仇報仇沒仇就當健身。

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拍下許多可愛的家族合照
室內冷氣也夠強，果然是最佳室內避暑景點。
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VIP 大腳工程師

這真的很考驗腹部核心力量，難得不用靠頭，是靠腳的遊戲。
穿上大腳丫，用腳把磚塊一層層疊高高，看誰先完成就贏了。

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這真的很考驗核心力量

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結果是警察獲勝，平常有在練喔。

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其實女生也沒在輸的，很強。

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VIP 首門員

也是兩兩PK，機器隨機發球，
需要用頭上的網子接球，看誰接到的球數最多。

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這很靠頭的靈活度，因為球套會綁在頭上。

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距離是不遠，但很難接。

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這真的是全場最累的遊戲了。

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結果還是當警察的靈活度高一點，哈。

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寶寶倒是很認真在場外檢球。

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VIP 維京人的成年禮

戴著鐵鍋改造的維京人牛角帽，維持著平衡，順著電流欄杆間走，不能碰到電流欄杆，看誰先走到終點，失誤最少就贏。

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這真的很考驗平衡感還有耐心欸。
全身上下都要動起來，搖頭晃腦真好玩。

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齁～～～他犯規。

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還是女生比較規規矩矩。

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難度雖有但很好玩。

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B＋C區 ｜可無限暢玩

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羅納多的絕殺

這是我乾兒子最厲害的頭搥，但他還小不能玩
當然也是足球天王羅納多最會的頭槌，來看看你能把沙包搥到轉最多圈就贏了。

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是很費頭的一項遊戲

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我的鼻較厲害

用大象鼻頭套圈圈，看能套最多圈圈。

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不分男女都下戰場了

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頭頭是道

計時20秒，用額頭敲打ENTER鍵，看誰按的次數最多就贏了。

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這真的會敲到頭昏腦脹，現場看很好笑。

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賭神學不會

用手指頭彈射籌碼，讓籌碼一格格的下樓梯，失敗就得重來。

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這真的看起來簡單玩起來很難欸
這兩個在這裡卡關超久，卯起來不想輸。

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夫妻也對戰一輪，光這一關可以玩半小時。
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指尖金斗雲

運用兩根手指滑滑板，將滑板上下階梯突破關卡一路滑回終點，先到終點者贏。

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用手指玩滑板的概念

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一路高低起伏，手腦並用

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比想像中簡單一點。

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來到B區，小遊戲專區。

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酥麻章魚哥

電動頭部按摩器好好玩
一按下去，頭皮超酥麻，有一種爽度。

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每個人的表情都超微妙，可愛。

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天線寶寶的秘密

戴上天線寶寶頭套，用天線乒乓球傳遞給對方
可多人互傳，那逗趣的傳球姿勢，真的會笑翻眾人。

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因為要很專心的盯著球，很難不鬥雞眼，笑死。

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恐龍食人魚

計時30秒，看誰能將恐龍夾在手指上夾最多。

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這一關其實很好玩
只要不緊張，慢慢夾，可以夾超多隻。

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燈籠魚密碼

頭戴打擊棒，兩人一組敲出愛的鼓勵，節奏一致就過關。
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我可以收集一套表情包了，這裡的遊戲讓人不管姿勢還是表情都超好笑。

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七彩大髮師

將彩色彈簧放在頭頂，由下往上彈起時要用頭頂接住，沒散開就算過關。但因為這關真的太難，所以大家全都挑戰失敗，倒是工作人員示範時不小心過關，她超驚喜的，她說自己第一次過關，哈哈哈。

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別忘了門票200元中，有100元可以抵消費，要離開時記得來商品區挑選玩具買回家。

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都是小朋友喜歡的車車

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寶寶挑了一組玩具，開心的抱著不放

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最後一個評論任務，闖關完成有小禮物
送你手動頭部按摩一個，還可以挑顏色喔。

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雖然沒有電動來的酥麻，但體感也是很微妙
看看寶寶表情就知道，酥麻程度依舊，剛開始有點害怕，後面根本愛上。

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室內景點大推這家，很好殺時間
冷氣也很強，大人小孩玩遊戲都玩瘋了，開心。

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寶寶甚至玩到不想回家，好可愛
輕鬆愜意的午後遊戲時光，一人200元就能搞定，俗啦！

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宜蘭頭等倉 Heads Up

地址：宜蘭縣員山鄉賢德路二段188號
電話：039 220898
時間：09:00–17:00｜每週三公休
官網： Facebook
備註：最後入場時間16:20｜（週一營業至16:30，最後入場15:50）

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