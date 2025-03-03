南投一日遊行程推薦-一次探索南投三大歷史建築，走訪小白宮、台版哈利波特咖啡廳，穿旗袍吃美食求文昌筆!親子順遊行程|福瑞堂



南投有非常豐富的旅遊資源，

除了十三大農區外，

歷史建築、古蹟等等也非常的有看頭。

這一次幫大家匯集了南投市區的三大歷史建築景點，

百大宗教景點的藍田書院、匯集藝文和南投陶故事的武德殿和以全新風貌與大家見面的福瑞堂，

包含了古蹟、藝文和美食，

非常適合親子同遊的南投一日遊行程。

接收更多有趣的生活資訊也可以 喔~~~

南投一日遊行程推薦

之前來南投玩很喜歡帶著小朋友遊農場、景點，

這一次來趟比較富藝文氣息的旅程。

位於南投市區有三大歷史建築非常值得一逛，

而且停好車後，

以步行的方式就能一次逛完這三大景點喔!!

非常建議可以早上的時候先至藍田書院參觀、拜拜，

接著在到武德殿欣賞近期藝文展覽，

中午到福瑞堂用餐，

還可以換上美美的旗袍拍拍照喔!!

南投一日遊景點 藍田書院

第一站-藍田書院，

曾經獲選台灣百大宗教景點，

這裡不僅是書院也是廟宇，

主祀文昌帝君，

家有學子的都可以帶來拜一拜。

入書院參觀免門票，

還有停車場，

不過停車場步行距離約五分鐘，

要稍微走一小段路。

除了參訪古蹟、歷史建築外，

也是考生、學子們希望考取好成績必拜的地方。

還可以博杯求取文昌筆、智慧筆，

讓文昌帝君保佑考生學子們聰明開智慧喔~

藍田書院資訊

開放時間:06:00-22:00

電話:04 9222 1184

地址:南投市崇文里文昌街140號

【南投景點藍田書院完整文章分享】

南投一日遊景點 武德殿

武德殿創建於日治昭和12年(1937)，

前身為當時的演武場，

在地方上是非常知名的歷史建築，

也是命運多舛、花費巨資的歷史建築。

在1997年規劃翻新正式揭幕啟用，

在1999年的921大地震時園區建築嚴重毀損，

再次修復後才成為目前我們所看到的狀態。

館前的雕像是力於臺灣文藝理論的哲學家張深切先生的雕像，

張深切先生是南投草屯人，

不僅文學上有卓越的貢獻，

在影視上也有相當的成就，

自編自導臺語片《邱罔舍》，

在1962年獲頒第一屆金馬獎故事類特別獎，

也是南投人的驕傲阿!



武德殿目前分成兩區，

第一區為藝文展覽活動區，

後方則是南投陶展示館。

我們到訪時展出「編盡之外．多一點空間」劉興澤藝師竹編工藝個展，

由南投旅遊達人連繡華大哥為大家導覽介紹，

南投出名的工藝很多，

如南投陶、漆器、竹編等，

讓我們可以更了解關於南投的地方工藝。



逛完藝文展覽，

我們就要走入南投陶的世界了。

南投陶展示館的設計感覺就是要讓人走進窯洞中，

入口處有不少殘破的陶藝品，

這些是當時921造成周邊窯場災情，

在成立展示館時將當時受損的陶藝品移置這裡展示。



南投陶展示館也有不少精緻的陶藝品，

像是陶枕、陶棺、寫字磚、金魚缸等物件，

在專業導覽下真的獲益非淺。



對於器皿的製作，

我的印象只有以前看過的青銅器時代的製作法，

來這就可以深入了解，

我們在生活中看到的用品、藝術品等，

是用什麼樣的手法製作的。

本來以為小孩會沒有興趣，

結果她認真看完之後，

發現很多細節跟他們黏土勞作也有相關 XD

這麼大一本書的感覺，

這可是在南投可以看得到的古蹟資料，

也可以跟著這裡的資料，

慢慢打卡南投中的古蹟文物喔!!

南投一日遊景點 福瑞堂

福瑞堂(南投稅務出張所)是南投知名的地標，

日治時代為稅務所和警察局，

也被稱為南投小白宮。

百年歷史的老建築掛上福瑞堂這中式復古的字樣，

看起來別具古風。

現在一樓是福瑞堂創新台菜，

二樓則是微光曼曼咖啡廳。

一樓的大廳非常的寬敞，

左手邊就是吧檯，

點餐、租借旗袍、停車折抵都可以直接洽詢服務人員。

【旗袍租借】

福瑞堂提供旗袍租借服務，

租借費用為一套$150/1.5h，

來福瑞堂用餐的朋友另享優惠。



男生、女生、小朋友的衣服都有。



一樓、庭園都很適合拍照，

二樓被稱為台版哈利波特咖啡廳的微光曼曼搭配旗袍拍照也很有意境，

用餐或喝下午茶，

搭配旗袍變裝拍照，

所以建議福瑞堂這邊建議可以停留2-3小時。

南投一日遊景點 福瑞堂 / 微光曼曼優惠

【10-12月來店禮】

來福瑞堂用餐加入LINE@送台式椒鹽脆雞一份

【加購優惠】

福ク冰淇淋每份$118，第二件半價

微光曼曼任一飲品搭配「福心燒」心動價只要NT$140

【福瑞堂餐點】

往內走就是福瑞堂的用餐空間，

有六大桌圓桌、五張四人座，

家庭出遊或是公司行號包場餐敘空間也很足夠。

臨窗的座位採光很好，

情侶約會、小家庭用餐也很方便。

福瑞堂提供新台菜創意料理，

將辦桌美食的台菜精神精緻化，

融合現代美感推出的新台菜，

餐點不僅精緻也很美味【 福瑞堂菜單】

我們這一桌的餐點份量是大約5-6人份，

湯品、菜餚都是經典菜色喔!



這一道茶汁銷魂東坡肉$328是不少人推薦來福瑞堂必吃的品項，

精選肥瘦比例完整三層比例的黑毛豬五花肉，

光是色澤就很誘人。



東坡肉本身就搭配南投產烏龍茶加入滷汁中提香增味，

隨餐還會附上一壺茶香滷汁，

可以再自行淋醬調味!



可以看到外層誘人的焦糖色澤，

東坡肉滷至軟嫩入味，

入口即化的口感，

不會有肥膩的感覺，

味道很讓人陶醉。



雞仔豬肚鱉湯 $588也是很多饕客的推薦品項，

屬於比較古早味版的煲湯。

以鱉肉、豬肚、土雞、藥膳等精燉2小時，

用料豐富，

也是營養豐富的滋養湯品。

湯頭濃香美味，

第一次吃鱉料理的我味道上也很能接受。

懷舊紅燒魚翅羹$388是很傳統的辦桌料理，

也是不少人的兒時吃席印象中最深的那一道菜。

福瑞堂以濃郁的湯頭、滑嫩的魚翅，和豐富的配料精緻呈現，

豐富了湯頭的鮮味，

讓人不小心就多喝了幾碗阿!!

我個人是蠻喜歡這一道.涼拌萬巒豬腳 $198的，

以涼拌的方式呈現，

不僅更顯豬腳的軟嫩Q彈，

還吃得到豬腳凍膠質的口感，

這一道我真的超推的。



三杯雞是很多人喜歡的菜色，

福瑞堂的麻油三杯雞 $228味道上走較為甜美的路線，

肉質細嫩的雞肉被醬香與麻油香包裹著，

醬汁微微的甘甜，

薑味與辣味較為幽微，

對小朋友來說是美味又下飯的一道菜。



撒上滿滿蔥花和辣椒點綴得台式椒鹽脆雞 $128，

以藤編小籃子裝呈著，

配色看起來非常地吸引人。

脆雞裹上台式椒鹽，

脆香的外層加上軟嫩的雞肉，

真的是非常的唰嘴。

底下鋪著是小朋友最喜歡的蝦片，

對Q比來說很加分。



喜歡蔬菜的朋友可以點這道燙⻄蘭花 $168，

經過汆燙仍舊保有脆口的滋味，

加上肉絲拌炒的醬汁，

口感清爽簡單好吃。



飯後點心也很可愛，

造型像銅錢一樣的開運黃金流沙包 $78，

不僅外觀討喜寓意好，

剝開就是鹹香四溢的金黃流沙，

味道真的很不錯。



這一道是炸物也是甜點的芋香金沙球 $128也讓我很期待。

外層酥脆的脆皮，

搭配內餡香綿芋泥，

還有奶香濃郁的金沙，

一口咬下真的是三重驚喜的感覺。



美食搭配好茶才能相得益彰，

我們點了桂菊靜心茶 $150和金萱茶 $150，

可以回沖，

飯後想要喝茶話家常也很放鬆。

桂菊靜心茶是以桂花為基底，

搭配複方花草，

桂花香氣雅致，

加上花草搭配出來的自然清甜口感，

無咖啡因，

飯後來上一杯真的很放鬆。

台灣的金萱也是非常得出名，

我個人很喜歡那種有點近似牛奶糖又帶著微微花香的氣息，

在口中自然綻放出的香氣，

不僅讓口腔都清新了，

還帶著讓人回味無窮的清甜感。

現在的天氣真的很熱，

出遊怎麼能沒有冰品捏!!

福瑞堂的福ク冰淇淋 $118非常的特別。



以很特別的膠囊冰淇淋製作，

搭配Q彈的黑糖珍珠。

搭配眼球、甜筒、餅乾，

再加上不同風味的撒料。

口味也很豐富，

有香草、芒果和抹茶，

加上了小眼球之後，

看起來真的很逗趣，

味道也不錯喔！！

南投一日遊景點 微光曼曼

福瑞堂的二樓則是另外一間風格特別的咖啡廳-微光曼曼，

暗色的燈光，

會讓人覺得很像鋼琴酒吧或是餐酒館的氛圍感，

但走進後會讓人感到相當的驚艷喔!!

中間六角形的吧檯感覺像是電影場景一般。

整個空間被書本環繞，

濃濃的復古與英式風格，

也被稱為台版哈利波特咖啡廳。

來這邊真的會忍不住多拍好幾張照片阿!!



餐點部分提供飲料點心類，

非常適合來這邊閒聊、喝下午茶。



也有無咖啡因系列的飲品，

可以放心喝。

喝茶聊天炸物點心是不能少的，

我們點了兩份的炸物雙拼。

炸物雙拼可以選擇蘿蔔糕拚甜不辣，

也可以選地瓜球拚椒鹽脆雞。

小小說一下他們家的蘿蔔糕很厲害捏!

好好吃喔!!

飲料部分這一杯很美很夢幻的湛藍星空，

以藍柑橘、百香果清新的氣味，

搭配氣泡清涼的口感，

不僅視覺上美很夢幻，

味覺上也給人清新的感受。

喜歡奶蓋的朋友可以試試看這一款奶蓋綠茶，

以南投在地高品質的綠茶為基底，

加入以鮮奶特製的鹹甜奶蓋。

一杯就能享受到茶香與奶香交融的好滋味。

珍珠奶茶是很多人的心頭好，

加上炙燒過的焦糖香氣，

整體感更是無敵阿!!

香濃的奶茶香氣，

搭配黑糖珍珠的Q彈口感，

把炙燒後焦糖攪勻後，

整體的風味會更有層次感喔!!



喜歡喝咖啡的朋友就可以考慮這 一杯好喝又兼具視覺效果的雲瀑拿鐵咖啡，

招牌拿鐵加上厚厚的特製奶泡，

綿密的奶泡在拿鐵中緩緩散開，

猶如杯中雲霧一般，

一邊喝一邊欣賞這杯中景致，

也很讓人放鬆阿~~

可愛的福心燒點心，

是以日本昭和蛋糕專用麵粉隔水蒸烤而成，

整體口感蓬鬆綿軟，

搭配微甜的卡士達醬，

美味又不甜膩。



每份福心燒會附上一小盅的黑糖珍珠，

淋上福心燒一起吃，

味道也很加分喔!!!



福瑞堂/微光曼曼店家資訊

營業時間:11:30–19:30

電話: 04-92231598

地址: 南投市康壽里中山街260號

粉絲團:福瑞堂 創新台菜、微光曼曼

IG:福瑞堂 創新台菜、微光曼曼

【福瑞堂官網】

PS:備有專屬停車場，消費可依金額折抵停車費用

Google地標：福瑞堂 創新台菜

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福瑞堂菜單

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