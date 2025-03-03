2024週年慶要來囉！大江購物中心是我最常來報到的大型購物中心，這次趁著週年慶當然要找時間好好來逛一下。一段時間沒有過來發現他們又多了幾個新面孔。大江購物中心最吸引我的地方就是他們的『全年停車免費』光是這個優惠就算專程從台北開車過來都覺得划算，再來是品牌選擇性很多近期也引進很多新的年輕族群喜愛的品牌，就是要每次來都有不一樣的感受。今年即將進入尾聲來看一下大江購物中心一年一度週年慶有什麼必買必吃的吧？

大江購物中心｜DM&POPUP

現在大江購物中心的DM越做越精緻，就像一本雜誌一樣每一期都會想要收到他們家的雜誌。這次大江購物中心推出了一些新的活動，還有新的品牌就是要讓你買好買滿，2024秋冬穿搭調色盤，就在最新年輕人POP UP專刊。

大江購物中心｜大江公共裝置藝術

這次來大江購物中心發現不只在1樓有吸睛的裝置藝術，好多角落都有很多巧思跟設計就是要讓你在購物的同時也能有美美的地方拍照打卡，就連洗手間也是經過用心設計，太強了。一開始就讓麥仔帶大家看一下這次我發現了哪些好看好拍的裝置藝術吧。

第一站我們先來GBF美食街新開的天仁茗茶買杯好喝的手搖飲，等待取餐的時間可以從旁邊的手扶梯往下走。

BF大型公仔

這裡是停車場前往購物中心的入口處，這裡展示的大型公仔是歷年大江購物中心在各樓層所展示過的公仔，現在統一在這裡做展示，好多都是以前來大江時拍過的，好有親切感。也很適合小朋友來這拍照相當可愛。

GBF～歐洲街景造景藝術

拿好天仁茗茶的飲料後我們繼續往後走，這裡有一整面的彩繪牆每次來都會來這逛一下，享受一下異國的街景氛圍，在這拍照也很有畫面。將歐洲的街景帶進大江購物中心，有烘焙坊、英倫紳士西裝店跟書店，每個位置都很好發揮，來這拍些照片也很不錯。

1F～希臘風格造景藝術

很喜歡這個空間，一秒就到希臘。地中海的顏色搭配還有綻紅的植物造景搭配，看起來更舒服。

逛累了就在這希臘美景旁稍做休息，藍白色調搭配跟鮮紅的盆栽顏色搭配的很棒，這個希臘風格的造景藝術旁就是6月底新開幕的日式人氣厚鬆餅專賣店Woosa，這可是南桃園首家Woosa下次帶珍小姐來這吃好吃鬆餅。

3F（西側門聽） ～yogibo

這個美國的懶骨頭專家在大江購物中心有專屬的門市，很喜歡他們家的沙發跟U型抱枕，特殊的質料親膚還超紓壓。現在yogibo在3F西側門廳設了一個休息專區，在這裏可以體驗他們的懶骨頭服務，逛累了來這裡休息一下絕對是很棒的選擇。

他們家的懶人沙發真的超舒服，基本上坐下去就不會想要起來了。還有超可愛抱枕，都是可以自由試抱但請大家好好愛護。

不只提供舒適的抱枕及座位區，竟然連插座都幫大家準備好，這實在太貼心。

這棵鐵樹的來頭不小，它們可是榮獲2013-2014 Asian Pacific Property Awards（亞太地產大獎）的殊榮！

此造景獨一無二且具風格特色，以鐵條相互交錯焊接而出，配合整體空間設計，分為紅、白兩色，紅色呈現出牛仔區塊的野性與狂放；白色部份則強調出舒適的隨性感，都讓環境大大加分。

4F～GiGo LED燈光秀

位在4樓的遊樂中心GiGo是小朋友的玩樂天堂。銜接娛樂遊戲區通道打造未來感之玻璃空橋。

一次輪迴大約是5分鐘的時間，強烈的未來感，燈光搭配後的空橋讓人彷彿來到不一樣的空間裡，非常有特色。

不只樓層的造景藝術厲害，就連他們的廁所門有也是相當用心在設計。還有專屬的母嬰區域，跟休息座位。真的不說是廁所根本沒人會想到這個地方會是廁所，我真的很佩服大江購物中心的想法及設計，每一層樓都有不一樣的主題，連廁所也可以別出心裁的讓人耳目一新。

2F 母嬰哺集乳室

在2F的洗手間中還貼心的準備了母嬰區域，可以在這裡換尿布、餵寶寶喝奶。

哺乳室一共有三間，每間都有沙發跟置物區佈置的很舒適。

要泡牛奶這裡也提供專用的飲水機，大江購物中心真的非常貼心打造了這個親子友善空間。

來到大江購物中心購物，強烈建議你一定要辦一張大江御璽聯名卡，這張卡除了在大江購物有專屬優惠外，這次還發現了卡友的專屬好康，那就是持御璽卡就可以一年12次免費享用貴賓廳（貴賓廳須年滿18歲才能進入）。

4F大江貴賓室

貴賓廳裡的環境相當舒適，大片的弧形落地窗白天採光超好，逛街逛累了能在這裡休息一下補充體力再繼續血拼真的太棒了。

貴賓廳裡有報章雜誌可以翻閱。

還有免費的點心、咖啡跟茶包想要都可以自己取用，所以下次來大江購物中心不要忘記先來辦一張大江玉璽聯名卡才能享受貴賓廳的優惠喔。

5F～空中步道

往四樓的手扶梯往上走這裡有小朋友的互動區，可以拿著粉筆在這裏塗鴉作畫，相當好玩。

要特別注意黃色牆面不是黑板喔～要畫只能畫在動物身上。

來到大江購物中心除了購物就是餐廳選擇超多，來到大江不用擔心沒有好吃的，馬辣火鍋吃到飽、港式點點心跟譚島、泰式的瓦城、韓式的高麗園跟姜滿堂、美式的史坦利牛排和Friday’s、中式的時時香，其中《時時香SHANN RICE BAR》是『瓦城』集團旗下的中式料理品牌，也是我們一家來大江很常會選擇的餐廳，時時香的料理都相當下飯，鹹香好吃尤其是他們家的阿婆紅燒肉絕對必點，這次來大江點了他們家的六人套餐，一行人吃超飽。

時時香 中壢大江店｜店家位置

《時時香 中壢大江店》的位置在大江購物中心的4樓，這層有相當多餐廳都在這，像是我很愛的韓式烤肉姜滿堂、瓦城、史坦利牛排都在這層。每次《時時香 中壢大江店》來都是滿滿排隊的候位人潮，生意相當好。

時時香 中壢大江店｜Google map

《時時香 中壢大江店》在網路上的評價相當不錯，破千則的評論依舊有4.3顆星的高分，

時時香 中壢大江店｜餐廳環境

店內的用餐空間寬敞舒適，相當不錯非常適合多人的家庭聚餐。餐廳的內用座位選擇性很多，不論是人多還是人少都有合適的座位可以安排。

這個橘紅色的吊燈好襯店裡主視覺配色。

我們這天人有六人，抵達時間又很早所以服務人員直接幫我們安排店裡唯一的包廂，整間包廂約莫可以坐6-8人。

餐桌上都有服務鈴，需要加水續飯或是其他服務都可以直接按，很方便。

珍小姐對他們的很多小細節都很滿意，像這消毒用濕紙巾就很講究，媽咪最愛加分。

時時香 中壢大江店｜菜單

我們這次直接選菜單中的六人套餐，這樣的搭配真是太貼心，完全不需多加思考裡面幾乎都是時時香的人氣料理，其中有我最愛的阿婆紅燒肉，還有3.5杯雞絕對都是幹飯必備料理。另外也有雙人跟四人的套餐可以選擇。

時時香 中壢大江店｜6人推薦套餐

米飯主食無限供應

在時時香幾乎每道菜都是白飯殺手，有了這些菜沒吃多個幾碗飯是不可能下桌的。時時香這六人套餐直接提供三種米飯無限供應吃到飽。以不浪費為原則吃完可以請服務人員再幫你續飯，對我這飯桶來說真的是很不錯的服務。

霸王甘蔗蝦

來時時香絕對必點的菜色，大人小孩都會愛。鮮蝦漿緊緊包住甘蔗，讓鮮甜的蝦漿多了一層甘蔗的清香，相當耐吃。

旁邊附的冰梅醬味道相當討喜，搭配炸物一起很對味也讓蝦肉甜度更提升。

阿婆紅燒肉

這道料理看起來黑嘛嘛的帶一點微辣，下飯指數直接衝上5顆星以上，這紅燒肉真的太香太下飯了。裡面除了紅燒肉外還有滷蛋、豆乾、花生同樣都是滷得很入味。

這紅燒肉選用的是肥瘦各半的五花肉，是整道菜的靈魂，連皮帶肉看起來油膩吃起來卻肥而不膩，軟嫩度高配上濃郁醬汁又是下飯好菜。

3.5杯雞

人家都說吃三杯三杯，但3.5杯雞是什麼概念？跟一般的三杯雞有什麼不同呢？多了那0.5杯是什麼？

答案揭曉～就是這0.5杯的紹興酒，鍋中的熱氣讓這紹興酒揮發的更快，淋在去骨雞腿肉上味道更逼人。

去骨的雞腿肉經過油炸後外皮帶點脆度，裡面依舊保持軟嫩口感，表皮吸飽了三杯醬汁的精華，帶點微微的辣度跟紹興酒香，這個3.5杯雞同樣也是超下飯料理，下飯指數 5顆星。

招牌胡椒蝦

這個也好合我口味，黑胡椒香氣很足。入口後黑胡椒的辣度就衝上來，再搭配石鍋的熱氣這味道相當過癮。

干鍋五更腸旺

這道菜下飯指數也是破表，有了這鍋可以多吃好幾碗飯。

裡面的配料不少，鴨血跟肥腸都相當滑嫩，整體辣度不高香氣很足。

腐乳空心菜

重口味的餐點吃完來點清爽口味的腐乳空心菜，豆腐乳的鹹香搭配脆口的空心菜同樣好吃。

麻油松阪豬

這道是珍小姐很愛的一道，麻油香氣很誘人食慾，松阪豬脆口的口感相當迷人。

厚煎菜脯蛋

這蛋煎的有夠漂亮，整個厚度逼近1.5公分了！

裡面每一口都有滿滿的菜脯，鹹香脆口的口味真的很讚，滿滿的蛋香實在沒話說，秒殺。

無敵豆酥嫩魚

這個豆酥滿到看不到魚肉的經典料理是每次來都會點的，是大人小孩都會愛的海鮮料理，整盤滿滿的豆酥也是白飯的好朋友。

魚肉細緻搭配酥脆口感的豆酥，不吃辣的朋友這道很推薦。

剝皮辣椒燉雞湯

最近跟剝皮辣椒很有緣，剝皮辣椒拿來料理也是相當合拍，湯頭帶點微微的辣度尾韻帶出的甘甜好討喜，裡面還加入蛤蠣讓整鍋湯更加提鮮。

雪蓋鳳梨烏龍、招牌洛神花茶、柚香鐵觀音、甘蔗四季青茶

我很喜歡他們家的甘蔗青茶，甜度恰到好處相當爽口。

杏仁豆腐

很久沒有吃到這樣古早味的杏仁豆腐，帶點Q度相當好吃。

楊枝甘露

同樣很爽口的甜品，上面的柚子很加分帶點微酸綜合了甜度。

綠豆蒜

我超愛綠豆蒜，裡面還加了粉圓跟米苔目口感很加分。

這次時時香的六人套餐依舊讓我們超滿意，阿婆紅燒肉、3.5杯雞、五更腸旺都超下飯，三種米飯無限量供應想吃幾碗就吃幾碗，真的很過癮。時時香中壢大江店的整體用餐環境相當舒適，如果有聚會或是家庭聚餐來這裡都可以很滿足。吃飽喝足再來大江購物中心好好逛一下，這次大江購物中心又多了好幾個新的品牌，好逛好買優惠還很多重點是全年停車都不用錢，這樣購物更開心。

時時香 中壢大江店｜店家資訊

時時香 SHANN RICE BAR 中壢大江店

地址：320桃園市中壢區中園路二段509號4樓

電話：（03）468-0128

營業時間：營業時間｜一~四 11:00~15:00 / 17:30~22:00

五 11:00~15:00 / 17:30~22:30

六~日 11:00~22:00

官網： https://ricebar.com.tw/tw

大江購物中心｜新櫃品牌推薦

吃飽喝足就有力氣逛街，這次2024周年慶大江購物中心又進駐了幾個新品牌。

GBF～hoi好好生活

這個特力集團旗下的家俱品牌10.9就到大江購物中心盛大開幕，各式家具這裡都有喜歡逛家具及居家用品的話不要錯過。hoi!主打「好設計、好價錢、好服務」，藉由高性價比的商品，協助年輕世代輕鬆選物、打造理想生活；從傢俱到居家擺設用品，品類多元齊全，以百搭風格獲得消費者喜愛，兼具良好品質與實惠價格，陪伴每一個家的實習生反覆練習，一步一步實現家的輪廓，嘗試摸索出屬於自己的居家品味。

品牌特色

家具實惠多元 ：不論風格家具、寢具家飾、日用香氛、收納雜貨及餐廚用品一應俱全，高 CP 值居家用品協助年輕世代輕鬆成家、打造理想生活

傳達在地美好 ： hoi! 好好生活除了為大家帶來質感居家選物，更以台灣文化為概念，融入台灣山林氣息，自行開發設計具台灣記憶度的「台灣百岳香氛」，該系列獲得台灣金點設計獎與德國 IF 設計獎殊榮，部分收益更捐贈台灣山林復育協會，以回餽這片美好的土地。

免費家配服務 ： hoi! 門市提供專屬家配師服務，是成家路上最稱職的家教老師，從空間配置、色彩風格建議、到軟件佈置規劃，免費幫助客人規劃量身訂造合適的居家風格。

促銷活動：

(1)hoi!檔期滿額贈：精選家具滿10,000元折500元(特價品除外)

(2)每日一物：10項居家好物提供大江獨家優惠

(3)hoi!買就抽：消費即可抽購物金

※備註：活動以官方發佈為準，詳情請參閱hoi!好好生活粉絲團。

GBF～ MYUMYU 沐慕家居

這個在GBF開幕的全新品牌是桃園在地很有名的居家用品品牌，結合電子商務與實體門市的家飾品品牌，滿足年輕族群想同時擁有商品質感與價格親民的生活必需品為目標，很適合注重生活並嚮往儀式感客群。

家不只是吃飯休息的場所，更是充滿儀式感的地方，透過高質感與流行性的選品，提升居家生活品質。商品的選擇性很多，價格大多是以平宜實惠的價格為主，想要入手好的家居商品不需要傷荷包。

促銷活動：

於社群平台打卡分享開幕活動，並標註店櫃名稱，結帳時出示畫面即贈「小禮品」乙份 ( 每筆訂單限贈乙份 ) 單筆折扣後滿 999 元即贈「韓系收納提袋」乙個 ( 兩色隨機贈送 ) 單筆折扣後滿 1,999 元即贈「沐慕熊購物袋」乙個 ( 側背包，收納可變小掛飾 ) 單筆折扣後滿 3,600 元即贈「 FAF 隨身風扇」乙個 ( 白 / 粉 / 綠三色不挑款隨機贈送 )

GBF～蛋白工坊

蛋白工坊來自南投，主打以新鮮高品質蛋白跟天然奶油為原料，以低溫烘烤製作蛋白捲的點心品牌我跟珍小姐都很喜歡，他們家的服務相當好，除了大方提供蛋捲試吃還有供應熱茶。

包裝顏色很繽紛，每種口味都有獨立的包裝。

這蛋白蛋捲是奶蛋素，口味選擇很多，用料很講究這個吃過就知道。

法芙娜巧克力

這天珍小姐請服務人員讓她試吃這款用巧克力界愛馬仕之稱的頂級巧克力來製作的巧克力蛋捲，整體口味甜度不高巧克力的香氣濃郁，越咬越香。

直接現場採購一盒16入的蛋白工坊經典禮盒回家，禮盒自帶提繩相當方便，裡面有四種經典口味，經典原味、芝麻吱吱、法芙娜巧克力、宇治抹茶，這蛋白捲配茶配咖啡都很適合。

GBF～天仁CHAFFEE

大江購物中心又多了一個手搖飲品牌，那就是天仁茗茶旗下的天仁CHAFFEE，才剛開幕不久就滿滿人潮。這個CHAFFEE可以拆成CHA跟COFFEE兩個字，意指東方茶與西方咖啡做結合，店內的飲品款式都非常有特色。這天點了913CHAFFEE奶茶，用天仁獨家913茶王和100%阿拉比卡咖啡豆結合，口味很有層次。

WOKY沃廚

我一直是他們家『恰恰鍋』的愛好者，這款恰恰鍋可是獲得台灣『2021金點設計獎』、和德國『2022 Red Dot Award紅點設計獎』兩種設計大獎。他們恰恰鍋最厲害的地方是重量很輕，無塗層不沾鍋不管是煎蛋、煎魚那種很容易失敗的料理，用恰恰鍋輕而易舉就可以完成，不沾鍋的功能真的會讓人驚艷。現在趁著周年慶可以到大江購物中心GBF的WOKY專櫃實際拿一下實品，再考慮入手。

鈦陶瓷保溫杯

這保溫杯是用鈦陶瓷的新技術來製作，保溫效果更提升不易吸附異味，清洗很方便，同樣重量不重外出帶著都很適合，款式跟圖案選擇很多。隱藏式把手設計還附上粗吸管，外帶飲料超方便。

現在都提倡減塑環保，這個鈦陶瓷保溫杯全配件都可以拆卸，像是吸管杯口蓋撥片都可以，要更換相當方便。

GBF～Norns

這個品牌是以正版卡通授權的文具用品小物為主。裡面像是蠟筆小新、史努比、櫻桃小丸子等國際知名IP都是很熱門的品項。

Norns提供各種文具、3C周邊、創意小物、寢具和居家生活雜貨等卡通商品。這個蠟筆小新三模鍵盤$1880元這款鍵盤我覺得超讚，有2.4GHz無線連線、智能休眠功能、最大尺寸按鍵功能和位置都相對舒適。

史努比安全帽＄1280元

這款有CNS安全認證，MIT品質有保障，然後裡面是可拆式耳襯髒了可以拆除清潔。

店內像是鍵盤、滑鼠、安全帽、餐具、文具類的商品選擇非常多，這裡小朋友也會很愛逛。

GBF～HOUSUXI 舒希

開學季到，HOUSUXI這個品牌主要是針對小朋友的文具、餐具、保溫杯等產品為主，同樣也是正版授權。

這裡有小美人魚跟小熊維尼還有史努比的專區。

這個鑄鐵鍋造型的折折盒可收納餐具相當熱賣。採用安全有認證的矽膠原料製成，耐冷低溫、微波都沒問題。閉扣式上蓋密封效果很好，也很好收納。

這個舒吸杯內部是316不鏽鋼，沒有接縫衛生更安心，內附隱藏彈跳吸管開蓋就彈出很好收納，也是開學季的人氣商品。

水壺、保溫瓶選擇超多，來這真的會有選擇障礙啊。

現在滿額還能抽扭蛋，相當好玩。

GBF～BONNY & READ

BONNY&READ這個品牌主打以高性價比的流行飾品為主，裡面有純銀飾品、時尚流行配飾，相當適合年輕族群來選購的品牌。

不只女生BONNY & READ也有中性的飾品可以挑選，這個手鍊就是由職籃球星林書緯聯名的設計款。

信仰的榮耀手鍊NT$1,150（2色）

手鍊上就是一顆籃球在上面，這樣的黑色皮製手鍊很好搭配。

這個粗款的手鍊我也滿喜歡的。

除了林書緯聯名手鍊外，BONNY & READ還有這個跟大甲鎮瀾宮聯名推出的水晶手鏈，而且這個手鍊是有開光加持的喔。

GBF～DREAM TREND凱夢

DREAM TREND凱夢是台灣原創的髮妝品牌，最知名的商品就是他們家的潤髮乳及香氛沐浴乳，這個我們家珍小姐也超愛。

LYKY沐浴乳

這沐浴乳包裝的瓶身很精美，是法國設計獎金獎的得獎商品，味道選擇也很多讓洗澡也能享受觸覺跟嗅覺的感官享受。

另外像是負離子離子夾跟負離子自動捲髮棒有都是很暢銷的商品。像負離子自動捲髮棒就是很棒的產品，懶人捲髮超方便。

也能請現場工作人員實際操作體驗一下。

據同行友人表示這蜂王乳的護髮乳相當厲害。

大江購物中心｜一站式年輕品牌ALL HERE

沿著GBF往一樓走會經過我很常逛的H&M，穿過H&M就可以看到這整條全都是年輕族群會愛的品牌。ROBINMAY、D+AF、AIR SPACE、RHINOSHIELD、YBG、THEODORA’S全都在這條路上。

同時也是全國唯一年輕網路、虛擬實體化店家齊聚一堂的購物中心，這真的是年輕人友善購物商場，直接一站式買好買滿，還不浪費時間。

這裡也是全桃園唯一快時尚集合H&M、ZARA，網路品牌實體店ROBINMAY、D+AF、AIR SPACE；輕奢名品點睛品、PROMESSA、鎮金店、萬寶龍於一身的超強購物中心。

GBF～OLENS

OLENS是韓國第一的隱形眼鏡連鎖品牌，在韓國有300多間實體門市也是台灣到韓國必逛的商店，現在免出國在台灣就可以買到OLENS的隱形眼鏡。

OLENS在2023年邀請到知名韓國女團NewJeans擔任品牌代言，也造成一波搶購熱潮。

4F～GEO

GEO是韓國隱形眼鏡大直徑領導品牌，裡面款式風格相當多元。

目前GEO是由吉優光學台灣獨家代理。

Aurora跟經典款GrangGrang都是這次週年慶主打商品。

這次大江購物中心引進了兩個韓系隱形眼鏡品牌，分別在GBF的OLENS跟4樓的GEO。這兩個韓國相當知名的品牌，如果想要做些造型這個隱形眼鏡可以更加分。

配戴一般隱形眼睛須經眼科醫師或合格驗光人員驗光配鏡，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。

本器材不得逾中文說明書建議之最常配戴時數、不得重複配戴、於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍

如有不適，應立即就醫。

大江購物中心｜週年慶活動攻略

2024的大江週年慶從10/4~10/27，完整購物攻略已經幫大家整理好了。

來大江購物中心購物一定要記得先在手機下載大江APP，這樣可以享有更多優惠。會員獨享來店禮10/4~10/13大江聯名卡當日消費滿999元送200元電子現金券，首10日聯名卡還有加碼優惠。APP會員當日滿999元就送100元電子現金券。

全館指定店櫃消費累計滿5000元送400元電子現金券，化妝品、香氛、內衣單筆消費滿3000元送300元電子現金券，無印良品優惠是單筆滿3000元送300元電子現金券。

大江購物聯名卡當日刷滿金額還有額外贈送電子現金券，滿越多送越多。

大江購物中心｜GBF水池特賣

今年大江購物中心還加碼了兩個特賣會，9/27~10/14在GBF的水池廣場有JIEYUN國際精品展售會，會有COACH、GUCCI、BURBERRY、LONGCHAMP、CHLOE等精品品牌。

從9/27-10/14 在GBF有OSIM展售會，想要買智慧按摩椅的可以趁週年慶來入手了。

2024年的大江週年慶即將到來，全館都有很多優惠要記住週年慶的時間不要錯過啊。大江購物中心好吃好玩又好逛，非常適合全家一起出動，然後我最開心的就是全年停車免費，逛街逛再久也不用擔心停車費貴鬆鬆，10月趕快安排時間來大江購物中心買好買滿吧。

大江購物中心｜購物中心資訊

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