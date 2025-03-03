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日本2024九州自由行-熊本豆腐料理好驚奇-四季見茶屋，四季見豆腐店

2025-03-03 14:10:08 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

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在日本想要吃特色料理，豆腐料理也是其中之一

而且雖然看似是在吃素食

卻能吃到各種不一樣的變化

在阿蘇這邊的四季見茶屋真的覺得太滿足

本篇依次介紹交通位置環境菜單食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

日本2024九州自由行-熊本豆腐料理好驚奇-四季見茶屋，四季見豆腐店

交通位置=>

離開上色見熊野座神社之後當然要來覓食

駕車過來只要一分鐘

就算是步行也是十分鐘以內


檢視較大的地圖

可以看完神社之後直接步行過來就好

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從路邊看到招牌也可以直接來停車場停車

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除了有豆腐料理之外

吃得滿意旁邊還有豆腐店可以買

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座位也有兩種

有這樣的和室座席

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還有這樣比較適合沒有腳力爬起來的一般座椅

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這裡旁邊還有很多小物裝飾

就比如熊本阿蘇觀光振興計畫有的海賊王雕塑

(這次行程中也有去找其中幾個喔!)

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當然還有隨處可見的熊本熊

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結帳櫃台旁還有一些紀念品和手工藝品

要特別注意的是只收現金

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最讓人開心的就是看著外面的山景

有這樣的景色讓人感覺很滿足

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接下來就來看各種豆腐料理吧

不過這家店明顯的不是觀光客會來的店

所以也全都是日文

就需要靠翻譯軟體等來了解每個差別

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也有這樣的期間限定料理

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還會有懷石料理等來款待自己

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接下來等候約十五分鐘料理就上桌了喔!

也開啟了味覺驚奇之旅

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首先就算是普通的炸豆腐都感覺不平凡

豆味非常明顯

加上有蘿蔔泥以及些許的薑泥

增加口味的變化

(所以其實也不完全是素食喔)

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豆腐竟然可以做成馬鈴薯沙拉的感覺

裡面還有醃蘿蔔之類的感覺到脆脆的口感

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這是豆汁湯喔

平常不是很愛豆味的我竟然很順的喝下去

豆味雖然重但就是跟台灣的喝起來不一樣

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這樣乾的豆渣也拌入了南瓜增加風味

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這道真的超驚奇阿~

吃起來的口感是非常濃郁的杏仁豆腐的感覺

質感甚至有一點黏性

加上一抹芥末帶來的刺激非常的開胃

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而金魚boy吃的也就是炸豆腐(揚出豆腐套餐)

最大的差別就是旁邊兩塊炸豆腐

雖然是用油炸的中間卻不會乾扁

外皮酥脆，裡面還有質感存在

豆味也是一樣濃郁讓人覺得神奇

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要下結論了喔!

要到四季見茶屋用餐最方便當然是自駕

但就算走路也不會太遠

在田野的悠閒氣氛中享受特色料理

還每道都有驚奇的口感和味道

非常值得來這嚐試

 

店家基本資料=>

地址:2676 Kamishikimi, Takamori, Aso District, Kumamoto 869-1601日本

電話:+81-967623360

營業時間:11:00~17:00(週三公休)

店家官方網站請點我

 

 

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