在日本想要吃特色料理，豆腐料理也是其中之一

而且雖然看似是在吃素食

卻能吃到各種不一樣的變化

在阿蘇這邊的四季見茶屋真的覺得太滿足

本篇依次介紹交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

離開上色見熊野座神社之後當然要來覓食

駕車過來只要一分鐘

就算是步行也是十分鐘以內



檢視較大的地圖

可以看完神社之後直接步行過來就好

從路邊看到招牌也可以直接來停車場停車

除了有豆腐料理之外

吃得滿意旁邊還有豆腐店可以買

座位也有兩種

有這樣的和室座席

還有這樣比較適合沒有腳力爬起來的一般座椅

這裡旁邊還有很多小物裝飾

就比如熊本阿蘇觀光振興計畫有的海賊王雕塑

(這次行程中也有去找其中幾個喔!)

當然還有隨處可見的熊本熊

結帳櫃台旁還有一些紀念品和手工藝品

要特別注意的是只收現金

最讓人開心的就是看著外面的山景

有這樣的景色讓人感覺很滿足

接下來就來看各種豆腐料理吧

不過這家店明顯的不是觀光客會來的店

所以也全都是日文

就需要靠翻譯軟體等來了解每個差別

也有這樣的期間限定料理

還會有懷石料理等來款待自己

接下來等候約十五分鐘料理就上桌了喔!

也開啟了味覺驚奇之旅

首先就算是普通的炸豆腐都感覺不平凡

豆味非常明顯

加上有蘿蔔泥以及些許的薑泥

增加口味的變化

(所以其實也不完全是素食喔)

豆腐竟然可以做成馬鈴薯沙拉的感覺

裡面還有醃蘿蔔之類的感覺到脆脆的口感

這是豆汁湯喔

平常不是很愛豆味的我竟然很順的喝下去

豆味雖然重但就是跟台灣的喝起來不一樣

這樣乾的豆渣也拌入了南瓜增加風味

這道真的超驚奇阿~

吃起來的口感是非常濃郁的杏仁豆腐的感覺

質感甚至有一點黏性

加上一抹芥末帶來的刺激非常的開胃

而金魚boy吃的也就是炸豆腐(揚出豆腐套餐)

最大的差別就是旁邊兩塊炸豆腐

雖然是用油炸的中間卻不會乾扁

外皮酥脆，裡面還有質感存在

豆味也是一樣濃郁讓人覺得神奇

要下結論了喔!

要到四季見茶屋用餐最方便當然是自駕

但就算走路也不會太遠

在田野的悠閒氣氛中享受特色料理

還每道都有驚奇的口感和味道

非常值得來這嚐試

店家基本資料=>

地址:2676 Kamishikimi, Takamori, Aso District, Kumamoto 869-1601日本

電話:+81-967623360

營業時間:11:00~17:00(週三公休)

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