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> 旅遊 > 高雄市大樹區【228全台遊樂的優惠】義大遊樂世界.小人國主題樂. 遠雄海洋公園. 麗寶樂園.劍湖山世. 六福村主題遊樂園.野

高雄市大樹區【228全台遊樂的優惠】義大遊樂世界.小人國主題樂. 遠雄海洋公園. 麗寶樂園.劍湖山世. 六福村主題遊樂園.野

2025-03-03 14:10:10 文字：紫色微笑
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紫色微笑

紫色微笑

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2025年228連假即將到來，全台多家遊樂園推出了豐富的優惠活動，話說假期間還是連續大太陽的好天氣!以下紫色微笑為大家整理了「228各大遊樂園優惠」，台灣七大熱門主題樂園，這些優惠超吸引人，趕快安排你的連假行程吧～

高雄市大樹區【228全台遊樂的優惠】義大遊樂世界.小人國主題樂. 遠雄海洋公園. 麗寶樂園.劍湖山世. 六福村主題遊樂園.野

你可能用得到的好康優惠區

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義大遊樂世界

🏰 義大遊樂世界228優惠

📅 優惠期間：2/28～3/2
💰 優惠內容
👫 雙人優惠：兩人同行，一人購買全票1080元，第二人只要 🎫 28元！

高雄市大樹區【228全台遊樂的優惠】義大遊樂世界.小人國主題樂. 遠雄海洋公園. 麗寶樂園.劍湖山世. 六福村主題遊樂園.野

特色：

  • 全台唯一希臘風主題樂園，結合購物中心與度假飯店。
  • 擁有台灣最高、最長的室內外雲霄飛車。

必玩景點：

  • 飛越愛琴海：360度旋轉雲霄飛車，極速翻轉超刺激！
  • 特洛伊城：適合親子同樂的互動遊戲區。
  • 聖托里尼山城：充滿異國風情的打卡景點。

✅ 圖文⇒ 義大遊樂世界攻略
✅ 查優惠 ⇒ Trip｜｜

  • 地址： 高雄市大樹區學城路一段10號
  • 營業時間： 09:00–17:30（週六延長至20:00）
  • 電話： 07-656-8080

小人國主題樂園

🏠 小人國主題樂園228優惠

📅 優惠期間：2/28～3/2
💰 優惠內容
👫 雙人優惠：雙人現場購票 🎫 988元（原價2100元）
🎟 兒童加碼：12歲以下贈送價值550元的「動感新樂園」兒童體驗券

高雄市大樹區【228全台遊樂的優惠】義大遊樂世界.小人國主題樂. 遠雄海洋公園. 麗寶樂園.劍湖山世. 六福村主題遊樂園.野

特色：

  • 擁有台灣、世界著名地標的微縮模型，適合親子遊。
  • 除了迷你建築，還有水樂園與遊樂設施。

必玩景點：

  • 世界迷你建築區：欣賞縮小版的台灣、中國、歐美地標。
  • 西部牛仔小火車：適合兒童的親子設施。
  • 大怒神：經典垂直自由落體，挑戰極限快感！

✅ 圖文⇒ 小人國主題樂園攻略
✅ 查優惠 ⇒ Trip｜｜

  • 地址： 桃園市龍潭區高原路891號
  • 營業時間： 09:00–16:30（週末延長至17:00）
  • 電話： 03-471-7211

▼桃園優惠票券

▼桃園住宿推薦▼

 

遠雄海洋公園

🌊 遠雄海洋公園228優惠

📅 優惠期間：2/28～3/2
💰 優惠內容
🐠 雙人同行優惠：台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮、台東居民 or 身分證 A/C/F/G/U/V 🎫 990元/2人
👦 兒童免費：12歲以下（需有一名成人購全票990元）免費入園 🎉 最多4名同行親友 🎫 699元/人

高雄市大樹區【228全台遊樂的優惠】義大遊樂世界.小人國主題樂. 遠雄海洋公園. 麗寶樂園.劍湖山世. 六福村主題遊樂園.野

特色：

  • 全台唯一以海洋為主題的樂園，結合海洋生物展示與遊樂設施。
  • 面海依山的地理位置，風景優美。

必玩景點：

  • 海豚劇場：欣賞聰明可愛的海豚表演。
  • 海底隧道：與鯊魚、魟魚近距離接觸。
  • 海盜船：樂園內最受歡迎的刺激設施。

✅ 圖文⇒ 遠雄海洋公園攻略
✅ 查優惠 ⇒ Trip｜｜

  • 地址： 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號
  • 營業時間： 09:00–17:00
  • 電話： 03-812-3199

麗寶樂園

🎡 麗寶樂園228優惠

📅 優惠期間：2/28～3/2
💰 優惠內容
👧 兒童優惠：12歲以下 🎫 199元（需出示健保卡）
🌙 雙人月光票：2/28 & 3/1 下午4點後 🎫 499元/2人

高雄市大樹區【228全台遊樂的優惠】義大遊樂世界.小人國主題樂. 遠雄海洋公園. 麗寶樂園.劍湖山世. 六福村主題遊樂園.野

特色：

  • 台灣唯一結合遊樂園、水樂園與OUTLET購物中心的綜合性樂園。
  • 擁有全台最大摩天輪「天空之夢」，夜景超美！

必玩景點：

  • 搶救地心：全台唯一360度旋轉雲霄飛車
  • 水上樂園：夏季開放的滑水道、漂漂河等設施。
  • 天空之夢摩天輪：全台最高摩天輪，俯瞰台中美景。

✅ 查優惠⇒ Trip｜｜

  • 地址： 台中市后里區福容路8號
  • 營業時間： 09:30–17:00（週末延長至20:00）
  • 電話： 04-2558-2459

劍湖山世界

🎢 劍湖山世界228優惠

📅 優惠期間：2/27～3/30
💰 優惠內容
🚗 車牌優惠：車牌含「1️⃣7️⃣9️⃣8️⃣」任一數字🎫 399元/人；任兩碼以上 🎫 299元/人（最多優惠4人）

高雄市大樹區【228全台遊樂的優惠】義大遊樂世界.小人國主題樂. 遠雄海洋公園. 麗寶樂園.劍湖山世. 六福村主題遊樂園.野

特色：

  • 知名遊樂園，擁有台灣少見的高空刺激設施。
  • 夏天開放水樂園，適合親子與年輕族群。

必玩景點：

  • G5雲霄飛車：全球最高的垂直落體雲霄飛車之一！
  • 擎天飛梭：瞬間加速至最高點，感受超強失重感。
  • 摩天輪：悠閒地欣賞雲林風景。

✅ 查優惠⇒ Trip｜｜

  • 地址： 雲林縣古坑鄉永光村劍湖山1號
  • 營業時間： 09:30–18:00（週末延長至19:30）
  • 電話： 05-582-5789

六福村主題遊樂園

🐯 六福村主題遊樂園228優惠
📅 優惠期間：2/28～3/2
💰 優惠內容
📜 發票對對碰：發票號碼連續3碼對中 001、120、222、390、456 🎫 499元
👕 數字裝扮優惠：衣服上有數字 🎫 599元
🏡 桃竹鄉親優惠：桃園、新竹居民或身分證 H/J/O 🎫 599元

高雄市大樹區【228全台遊樂的優惠】義大遊樂世界.小人國主題樂. 遠雄海洋公園. 麗寶樂園.劍湖山世. 六福村主題遊樂園.野

特色：

  • 台灣唯一結合野生動物園與主題樂園的景點。
  • 分為四大主題區：美國大西部、南太平洋、阿拉伯皇宮、非洲部落。

必玩景點：

  • 笑傲飛鷹：全台最刺激的懸掛式雲霄飛車。
  • 大怒神：自由落體設施，感受心跳加速！
  • 野生動物園探險：搭乘遊園車近距離觀察老虎、獅子等動物。

✅ 查優惠⇒ Trip｜｜

  • 地址： 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
  • 營業時間： 09:00–18:00（週日延長至20:00）
  • 電話： 03-547-5665

▼新竹住宿推薦

野柳海洋世界

🐠 野柳海洋世界228優惠

📅 優惠期間：2/28～3/2
💰 優惠內容
🆔 身分證優惠：身分證含「2️⃣8️⃣」 🎫 全票450元（原價480元）、學童票380元（原價420元）

高雄市大樹區【228全台遊樂的優惠】義大遊樂世界.小人國主題樂. 遠雄海洋公園. 麗寶樂園.劍湖山世. 六福村主題遊樂園.野

特色：

  • 以海洋生物為主題，適合親子與教育旅行。
  • 鄰近野柳地質公園，可順道遊覽「女王頭」等奇岩景點。

必玩景點：

  • 海獅、海豚表演：精彩的動物特技秀。
  • 海底隧道：近距離觀察各種海洋生物。
  • 觸摸池：讓小朋友親手觸摸海星等海洋生物。

✅ 圖文⇒ 北北基好玩卡一日游
✅ 查優惠⇒ Trip｜｜

  • 地址： 新北市萬里區港東路167-3號
  • 營業時間： 09:00–17:00（週末延長至17:30）
  • 電話： 02-2492-1111
以上樂園各有特色，不論是刺激冒險、親子遊玩或欣賞海洋生物，都能找到適合您的選擇！你最想去哪一個呢？
以上全台的「228各大遊樂園優惠」文章推薦給你知道。

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