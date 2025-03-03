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宜蘭的「蘭陽動植物王國」是一座結合動物互動、植物DIY、親子遊樂的綜合性動物園，擁有全台最多樣化的動物明星！園內有超人氣的水豚君、澳洲紅袋鼠與灰袋鼠、泰迪羊、龍貓、長耳兔、羊駝、駱馬、鵜鶘、食蟻獸、樹懶、狐獴等數十種可愛動物，讓遊客能近距離接觸與餵食，彷彿置身日本神戶動物王國！此外，園區還提供多肉植物DIY、輪胎船體驗等趣味活動，適合親子同遊、情侶約會或好友揪團來玩。現在，不用飛日本，也能在台灣享受超療癒的動物互動體驗！🐾✨
- 名稱：蘭陽動植物王國
- 地址：宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62-13號
- 營業時間：
平日：10:00 – 17:00
週末及例假日：9:30 – 17:00
- 電話：0958 507 905
-
寵物需放在入口寵物的置放區，有專人看顧
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蘭陽動植物王國交通停車資訊
- 自行開車：Google導航輸入「蘭陽動植物王國」即可到達
- 停車場：請導航”壯圍大橋右岸”，附設免費停車場，開車來很方便
- 大眾運輸：
可搭乘791、1788、1787路公車至「壯圍大橋站」下車，步行約1分鐘即可到達
或於宜蘭轉運站搭乘台灣好行-壯圍沙丘線，壯圍旅遊服務園區下車，步行6分鐘
蘭陽動植物王國門票價位
以下是蘭陽動植物王國的門票價位表：
|票種
|價格
|適用對象
|全票
|280元
|一般成人
|優惠票
|180元
|宜蘭縣民、12歲以下兒童、65歲以上長者（需證明文件）
|免費
|0元
|身高未滿90公分或未滿2歲孩童
遊園方式 : 這裏採一票到底的遊園方式，進去後如果要餵養小動物，個別的飼料再於各區購買
✅ 優惠 ⇒ Trip｜｜
蘭陽動植物王國空間環境
「蘭陽動植物王國」的入口處，可以直接買門票，也可以上網先行購票
入園後沿著步道前行就會進入園區了
蘭陽動植物王國地圖
▼蘭陽動植物王國 園區地圖
準備好了嗎!! 這麼多動物都很喜歡怎麼辦!?
這裏的動線設計的很好，跟著動線走一樣都不會錯過
第一句話說的好啊!! 在多雨的宜蘭，也可以盡情玩樂，這裏真的不怕刮風下雨日曬雨淋啊!
蘭陽動植物王國表演時間表
園區佔地廣闊，分為室內和室外兩大區域，這裏可是廣達三千坪的空間呢!!!
指示牌有詳盡的說明，如果想知道確切的時間，可以先拍下來再慢慢看
生態講解｜活動時間表
營業時間：10:00 – 17:00（最後入場 16:30）
|地點
|活動名稱
|大約時長（分鐘）
|平日活動時間
|迷霧森林
|鼯鼠飛行時間
|20
|10:00 / 14:00
|熱帶雨林
|樹懶覓食時間
|10
|–
|熱帶雨林
|食蟲動物覓食
|10
|–
|熱帶雨林
|長鬃山羊餵食大賽
|10
|11:15
|熱帶雨林
|食蟲動物覓食講解（食蟻獸/穿山甲）
|10
|11:00 / 15:00
|戶外公園
|山羊競走
|10
|10:30 / 13:30 / 15:55
|戶外公園
|侏儒綿羊餵食體驗
|10
|11:00 / 14:30 / 16:00
|芒草的家
|天竺鼠車車回家
|5
|–
休閒設施｜活動時間表
|地點
|活動名稱
|開放時間
|迷霧森林
|溪流探索
|10:00 – 16:30（小溪、小瀑布探索活動）
|迷霧森林
|與鼯鼠探索飛行樂趣
|10:00 – 16:30
|水棲廣場
|水獺嬉戲
|11:00 – 17:00
|戶外公園
|兒童遊樂場
|10:00 – 17:00
|戶外公園
|釣小魚體驗
|10:00 – 17:00（雨天活動暫停）
|王國探險區
|王國歷險記
|10:00 – 17:00（雨天探險區暫停）
像是這次我們有特別等待到一天二次的鵜鶘的飛行時間，看到這難得一見的嬌客表演
蘭陽動植物王國餐廳
入園後看到的是CAPY餐廳，要找餐廳就在入口處，這樣也滿方便的
桌上都有可愛的卡皮巴拉哦!
還有好吃的冰淇淋
蘭陽動植物王國｜園區動物及表演
艾莎的秘密花園｜貓咪 鸚鵡 天竺鼠 龍貓 長耳兔
第一個進來的地方是天花板上有著滿滿鮮花的日式浴場
這裏的空間都有程度不一的區隔，像是這個貓的歌舞技町就要脫鞋進入
裏面好多隻可愛的貓咪都可以近距離接觸的，非常溫馴親民啊
「蘭陽動植物王國」的特點就是在於互動式的和動物接觸!
像這樣可以摸摸可愛的小動物真的很療癒啊
每種動物都有不同的特性，也有不同的規定要遵守哦，這點很重要!!!
這是長耳兔，毛茸茸的超可愛，而且沒想到它的體型還滿大的
龍貓石洞屋
補眠中~
嬌小可愛小龍貓
天竺鼠小屋
在「艾莎的秘密花園」中，飼養了多種大中型鸚鵡，遊客也可以參與餵食體驗
也有像這種會爬到身上小巧玲瓏的金太陽鸚鵡
這裏也有幾隻雄糾糾氣昂昂的老鷹氣定神閒的看著一旁的遊客啊!
每一個不同的空間都有這樣的隔簾可以防止動物跑到不同的區域
要看狐獴，也有固定的觀看時間，上午 10:30-11:30 ，下午13:30-16:00
工作人員剛好趁著大家在排隊等待進入時，帶他們出來溜溜
狐獴是原產於非洲的群居性動物，活潑好動
在他們的小天地之中，盡情的奔跑，完全不怕人~~~也難怪開門時要小心，不然真的會偷溜出去
「浣熊森林」是浣熊的家，遊客可以近距離觀察這些靈活的小動物
可惜它是夜行性動物，白天不容易看到
這個土撥鼠古靈精怪的模樣也超可愛的!
溼地派對｜鵜鶘 天鵝 水鴨 柯爾鴨 鴛鴦
在「濕地派對」區域，遊客可以看到鵜鶘等水鳥，這就是卡通中常見的送子鳥
一來到這區就聽到嗄嗄嗄的叫聲
鵜鶘是少數四趾皆有蹼的鳥類，有助於游泳與浮在水面上
餵食時間一到，他們就張開大嘴等待工作人員手中的魚兒，也可以購買魚飼料來體驗餵魚的樂趣
園區每日安排多場動物餵食秀和生態解說活動，如鵜鶘餵食秀、老鷹飛行表演等，讓遊客更深入了解動物的習性和生態知識
餵食秀也是他們的飛行時間，上午、下午各一場，每次15分鐘
翼展可達2-3.5公尺，在飛行時可利用氣流滑翔，減少能量消耗
飛行的姿勢很特別，真的是百聞不如一見啊，有興趣的朋友一定要親自來看看
餵我、餵我！
嘴喙前端有鉤狀結構，有助於抓住滑溜的魚類
它特徵是喙下有可伸縮的喉囊，用於捕食魚類
解說員說它們的的喉囊可是能裝上一大桶的水哦
熱帶雨林 熱帶溼原｜樹懶 食蟻獸 巨嘴鳥 淡水魟
這一區又是截然不同的雨林風情
這也是常出現在卡通中的巨嘴鳥，遊客可以買些飼料餵他們吃
生活在淡水環境中的魟魚，主要分布於東南亞的河川，如泰國、馬來西亞和印尼的流域
它與一般生活在海洋中的魟魚不同，適應了淡水生態系統
淡水魟因其特殊的生態習性和美麗的外觀，也成為水族市場中受歡迎的觀賞魚，但飼養難度高，需要專門的水質管理
哈哈，不經意的抬頭往上一看，沒想到竟然有小心便便的牌子
慵懶的食蟻獸不知是睡著還是醒著
樹懶還在溫室中休息
動物食物櫃檯
園區內飼養了大型的象龜!
這一區也有水豚可以一起玩，水豚的日文名稱就是卡皮巴拉
真的連小孩都不怕哦!
都可以這樣摸著玩，餵養小動物就是有這種療癒的魔力啊
水豚君被稱為「世界上最大的齧齒類動物」，性格可愛又溫馴，與任何動物都可以成為好朋友呢
水豚是世界上體型最大的囓齒類動物，與天竺鼠是近親喔！
祂們會發出像貓咪一樣的咕嚕聲，表示滿足或放鬆～
戶外公園｜泰迪羊 澳洲紅袋鼠與灰袋鼠 羊駝 駱馬 山羊 迷你豬
接下來又要來到讓人眼睛為之一亮的的戶外區了
如果想要享受明星般受萬人追捧的感覺，來這裏只要買一把飼料就可以了
這些可愛的動物保證追著你跑！
羊駝牠們的呆萌表情、長長的脖子和蓬鬆柔軟的毛，被網友稱為「草泥馬」，成為超受歡迎的網紅動物！
園區引進了澳洲東部灰袋鼠和紅袋鼠，這可算是全台首座「澳洲袋鼠農場」，可以近距離觀察和餵食這些袋鼠
一灰一紅真的精晰可見!!
你可以再靠近一點！
舒服曬冬陽中，別吵！
真的有隻小袋鼠在袋鼠媽媽胸前的袋子裏面耶
揹著琪琪的迷你豬！琪琪可是蘭城晶英酒店的明星呢!
難不成是蘭城晶英酒店派來的交流大使嗎!?
泰迪羊被稱為「世界上最可愛的羊」，就像活生生的泰迪熊！🐑💖
溫馴親人、性格友善，喜歡與人互動，非常適合作為寵物或療癒動物
駱馬～帥吧！
比草泥馬來的更高大一些，有一對可愛的香蕉耳哦
耳朵直直尖尖的是羊駝，體形比較嬌小
羊駝與酪馬都是來自南美洲的草食性動物，性情溫馴，毛髮柔軟
遊客可與牠們互動、餵食，很有趣的體驗
小山羊的毛也很好摸！
山羊uber eat !!
山羊還會爬上高處覓食哦，這時候可以把食物放在鐵筒裏拉上去，很有趣呢
因為園區剛成立不久，未來等樹都長高了，那景觀又是大大的不同
不論室內、戶內這裏都有座椅提供給想休息的朋友，所以如果帶長輩或是小朋友都不怕找不到位子坐
要記得來玩哦🥹
水豚森林｜卡皮巴拉 豚鼠
這一區又是超人氣的卡皮巴拉!!水豚君在這裡做森林浴
長得像兔子的豚鼠，它就叫兔豚鼠，感覺像是小號的水豚，性格溫順，適合與遊客互動
迷霧草原｜飛行秀
這個迷霧草原也有鳥兒的飛行秀，當天因風大取消，真可惜！
這裡也是兒童遊戲區，有跳跳馬、大球供小孩玩耍
玻璃屋球池
壯圍一帶常可以用大輪胎當划船工具，這個很好玩哦
除了和園區動物拍照，也有這種可愛的小景點可以拍
鹿蕨瀑布休憩區
園區內的溫室，提供遊客一個放鬆身心的場所
鹿角蕨上板和山蘇苔球製作，親手製作屬於自己的綠色植物作品
小亨利木工DIY 手作教室
園區提供木育手作跟苔球製造~~等手作課程，讓遊客親手製作並帶回獨特的植物作品
桌上擺了好幾種不同的DIY 作品，看上喜歡的就可以動手來做做看!
選擇好想要的木頭，有老師協助製作花器
好好玩啊～回家拱起來養
放在書桌或辦公室上，為生活妝點些綠意
蘭陽動植物王國紀念品區
最後要離開的時候，當然要來逛一下紀念品區囉
這裏設計的很巧妙，進入園區或離開園區都會經過這裏!!XD
意思是~~想買的可愛伴手禮，都有機會買的到啦XD
擁有超過三千坪「蘭陽動植物王國」有豐富的動植物資源和多元的互動體驗，是一處適合全家大小共遊的景點，無論晴天雨天都能享受與動物親密接觸的樂趣，非常療癒哦，有沒有哪種動物是你特別喜歡的呢？快點來找它們玩吧！
蘭陽動植物王國附近景點美食
可與壯圍沙丘園區同遊、永鎮海濱公園，大福觀景平台，或再開車十幾分鐘就可以抵達宜蘭市區，市區美食更多喔！
- 必吃美食：芒草咖啡、食聚咖啡、藏甜手作坊、壯圍穀倉米食風味料理餐廳、大嵌城甕缸雞、阿國海鮮
- 熱門景點：大福觀海平台、壯圍沙丘、永鎮海濱公園、牛頭司農場、古亭穀倉
- 住宿推薦：蘭城晶英酒店、悅川酒店、河沿悅舍之農情秘驛、童媽吉親子旅館、村却酒店、綠舞飯店、麗筑民宿
你可能用得到的懶人包
宜蘭農場推薦
以上宜蘭的「蘭陽動植物王國」文章推薦給你知道。
店家/景點資訊
- 店家名稱：蘭陽動植物王國
- 所在地址：臺灣宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62-13號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-17:00
- 店家電話：0958 507 905
- 評價：★★★★★
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