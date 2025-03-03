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宜蘭的「蘭陽動植物王國」是一座結合動物互動、植物DIY、親子遊樂的綜合性動物園，擁有全台最多樣化的動物明星！園內有超人氣的水豚君、澳洲紅袋鼠與灰袋鼠、泰迪羊、龍貓、長耳兔、羊駝、駱馬、鵜鶘、食蟻獸、樹懶、狐獴等數十種可愛動物，讓遊客能近距離接觸與餵食，彷彿置身日本神戶動物王國！此外，園區還提供多肉植物DIY、輪胎船體驗等趣味活動，適合親子同遊、情侶約會或好友揪團來玩。現在，不用飛日本，也能在台灣享受超療癒的動物互動體驗！🐾✨

名稱：蘭陽動植物王國

地址：宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62-13號

營業時間：

平日：10:00 – 17:00

週末及例假日：9:30 – 17:00

平日：10:00 – 17:00 週末及例假日：9:30 – 17:00 電話： 0958 507 905

寵物需放在入口寵物的置放區，有專人看顧

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蘭陽動植物王國交通停車資訊

自行開車：Google導航輸入 「蘭陽動植物王國」

停車場：請導航” 壯圍大橋右岸” ，附設免費停車場，開車來很方便

，附設免費停車場，開車來很方便 大眾運輸：

可搭乘791、1788、1787路公車至「壯圍大橋站」下車，步行約1分鐘即可到達

或於宜蘭轉運站搭乘台灣好行-壯圍沙丘線，壯圍旅遊服務園區下車，步行6分鐘

蘭陽動植物王國門票價位

以下是蘭陽動植物王國的門票價位表：

票種 價格 適用對象 全票 280元 一般成人 優惠票 180元 宜蘭縣民、12歲以下兒童、65歲以上長者（需證明文件） 免費 0元 身高未滿90公分或未滿2歲孩童

遊園方式 : 這裏採一票到底的遊園方式，進去後如果要餵養小動物，個別的飼料再於各區購買

✅ 優惠 ⇒ Trip｜｜

蘭陽動植物王國空間環境

「蘭陽動植物王國」的入口處，可以直接買門票，也可以上網先行購票

入園後沿著步道前行就會進入園區了

蘭陽動植物王國地圖

▼蘭陽動植物王國 園區地圖

準備好了嗎!! 這麼多動物都很喜歡怎麼辦!?

這裏的動線設計的很好，跟著動線走一樣都不會錯過

第一句話說的好啊!! 在多雨的宜蘭，也可以盡情玩樂，這裏真的不怕刮風下雨日曬雨淋啊!

蘭陽動植物王國表演時間表

園區佔地廣闊，分為室內和室外兩大區域，這裏可是廣達三千坪的空間呢!!!

指示牌有詳盡的說明，如果想知道確切的時間，可以先拍下來再慢慢看

生態講解｜活動時間表

營業時間：10:00 – 17:00（最後入場 16:30）

地點 活動名稱 大約時長（分鐘） 平日活動時間 迷霧森林 鼯鼠飛行時間 20 10:00 / 14:00 熱帶雨林 樹懶覓食時間 10 – 熱帶雨林 食蟲動物覓食 10 – 熱帶雨林 長鬃山羊餵食大賽 10 11:15 熱帶雨林 食蟲動物覓食講解（食蟻獸/穿山甲） 10 11:00 / 15:00 戶外公園 山羊競走 10 10:30 / 13:30 / 15:55 戶外公園 侏儒綿羊餵食體驗 10 11:00 / 14:30 / 16:00 芒草的家 天竺鼠車車回家 5 –

休閒設施｜活動時間表

地點 活動名稱 開放時間 迷霧森林 溪流探索 10:00 – 16:30（小溪、小瀑布探索活動） 迷霧森林 與鼯鼠探索飛行樂趣 10:00 – 16:30 水棲廣場 水獺嬉戲 11:00 – 17:00 戶外公園 兒童遊樂場 10:00 – 17:00 戶外公園 釣小魚體驗 10:00 – 17:00（雨天活動暫停） 王國探險區 王國歷險記 10:00 – 17:00（雨天探險區暫停）

像是這次我們有特別等待到一天二次的鵜鶘的飛行時間，看到這難得一見的嬌客表演

蘭陽動植物王國餐廳

入園後看到的是CAPY餐廳，要找餐廳就在入口處，這樣也滿方便的

桌上都有可愛的卡皮巴拉哦!

還有好吃的冰淇淋

蘭陽動植物王國｜園區動物及表演

艾莎的秘密花園｜貓咪 鸚鵡 天竺鼠 龍貓 長耳兔

第一個進來的地方是天花板上有著滿滿鮮花的日式浴場

這裏的空間都有程度不一的區隔，像是這個貓的歌舞技町就要脫鞋進入

裏面好多隻可愛的貓咪都可以近距離接觸的，非常溫馴親民啊

「蘭陽動植物王國」的特點就是在於互動式的和動物接觸!

像這樣可以摸摸可愛的小動物真的很療癒啊

每種動物都有不同的特性，也有不同的規定要遵守哦，這點很重要!!!

這是長耳兔，毛茸茸的超可愛，而且沒想到它的體型還滿大的

龍貓石洞屋

補眠中~

嬌小可愛小龍貓

天竺鼠小屋

在「艾莎的秘密花園」中，飼養了多種大中型鸚鵡，遊客也可以參與餵食體驗

也有像這種會爬到身上小巧玲瓏的金太陽鸚鵡

這裏也有幾隻雄糾糾氣昂昂的老鷹氣定神閒的看著一旁的遊客啊!

每一個不同的空間都有這樣的隔簾可以防止動物跑到不同的區域

要看狐獴，也有固定的觀看時間，上午 10:30-11:30 ，下午13:30-16:00

工作人員剛好趁著大家在排隊等待進入時，帶他們出來溜溜

狐獴是原產於非洲的群居性動物，活潑好動

在他們的小天地之中，盡情的奔跑，完全不怕人~~~也難怪開門時要小心，不然真的會偷溜出去

「浣熊森林」是浣熊的家，遊客可以近距離觀察這些靈活的小動物

可惜它是夜行性動物，白天不容易看到

這個土撥鼠古靈精怪的模樣也超可愛的!

溼地派對｜鵜鶘 天鵝 水鴨 柯爾鴨 鴛鴦

在「濕地派對」區域，遊客可以看到鵜鶘等水鳥，這就是卡通中常見的送子鳥

一來到這區就聽到嗄嗄嗄的叫聲

鵜鶘是少數四趾皆有蹼的鳥類，有助於游泳與浮在水面上

餵食時間一到，他們就張開大嘴等待工作人員手中的魚兒，也可以購買魚飼料來體驗餵魚的樂趣

園區每日安排多場動物餵食秀和生態解說活動，如鵜鶘餵食秀、老鷹飛行表演等，讓遊客更深入了解動物的習性和生態知識

餵食秀也是他們的飛行時間，上午、下午各一場，每次15分鐘

翼展可達2-3.5公尺，在飛行時可利用氣流滑翔，減少能量消耗

飛行的姿勢很特別，真的是百聞不如一見啊，有興趣的朋友一定要親自來看看

餵我、餵我！

嘴喙前端有鉤狀結構，有助於抓住滑溜的魚類

它特徵是喙下有可伸縮的喉囊，用於捕食魚類

解說員說它們的的喉囊可是能裝上一大桶的水哦

熱帶雨林 熱帶溼原｜樹懶 食蟻獸 巨嘴鳥 淡水魟

這一區又是截然不同的雨林風情

這也是常出現在卡通中的巨嘴鳥，遊客可以買些飼料餵他們吃

生活在淡水環境中的魟魚，主要分布於東南亞的河川，如泰國、馬來西亞和印尼的流域

它與一般生活在海洋中的魟魚不同，適應了淡水生態系統

淡水魟因其特殊的生態習性和美麗的外觀，也成為水族市場中受歡迎的觀賞魚，但飼養難度高，需要專門的水質管理

哈哈，不經意的抬頭往上一看，沒想到竟然有小心便便的牌子

慵懶的食蟻獸不知是睡著還是醒著

樹懶還在溫室中休息

動物食物櫃檯

園區內飼養了大型的象龜!

這一區也有水豚可以一起玩，水豚的日文名稱就是卡皮巴拉

真的連小孩都不怕哦!

都可以這樣摸著玩，餵養小動物就是有這種療癒的魔力啊

水豚君被稱為「世界上最大的齧齒類動物」，性格可愛又溫馴，與任何動物都可以成為好朋友呢

水豚是世界上體型最大的囓齒類動物，與天竺鼠是近親喔！

祂們會發出像貓咪一樣的咕嚕聲，表示滿足或放鬆～

戶外公園｜泰迪羊 澳洲紅袋鼠與灰袋鼠 羊駝 駱馬 山羊 迷你豬

接下來又要來到讓人眼睛為之一亮的的戶外區了

如果想要享受明星般受萬人追捧的感覺，來這裏只要買一把飼料就可以了

這些可愛的動物保證追著你跑！

羊駝牠們的呆萌表情、長長的脖子和蓬鬆柔軟的毛，被網友稱為「草泥馬」，成為超受歡迎的網紅動物！

園區引進了澳洲東部灰袋鼠和紅袋鼠，這可算是全台首座「澳洲袋鼠農場」，可以近距離觀察和餵食這些袋鼠

一灰一紅真的精晰可見!!

你可以再靠近一點！

舒服曬冬陽中，別吵！

真的有隻小袋鼠在袋鼠媽媽胸前的袋子裏面耶

揹著琪琪的迷你豬！琪琪可是蘭城晶英酒店的明星呢!

難不成是蘭城晶英酒店派來的交流大使嗎!?

泰迪羊被稱為「世界上最可愛的羊」，就像活生生的泰迪熊！🐑💖

溫馴親人、性格友善，喜歡與人互動，非常適合作為寵物或療癒動物

駱馬～帥吧！

比草泥馬來的更高大一些，有一對可愛的香蕉耳哦

耳朵直直尖尖的是羊駝，體形比較嬌小

羊駝與酪馬都是來自南美洲的草食性動物，性情溫馴，毛髮柔軟

遊客可與牠們互動、餵食，很有趣的體驗

小山羊的毛也很好摸！

山羊uber eat !!

山羊還會爬上高處覓食哦，這時候可以把食物放在鐵筒裏拉上去，很有趣呢

因為園區剛成立不久，未來等樹都長高了，那景觀又是大大的不同

不論室內、戶內這裏都有座椅提供給想休息的朋友，所以如果帶長輩或是小朋友都不怕找不到位子坐

要記得來玩哦🥹

水豚森林｜卡皮巴拉 豚鼠

這一區又是超人氣的卡皮巴拉!!水豚君在這裡做森林浴

長得像兔子的豚鼠，它就叫兔豚鼠，感覺像是小號的水豚，性格溫順，適合與遊客互動

迷霧草原｜飛行秀

這個迷霧草原也有鳥兒的飛行秀，當天因風大取消，真可惜！

這裡也是兒童遊戲區，有跳跳馬、大球供小孩玩耍

玻璃屋球池

壯圍一帶常可以用大輪胎當划船工具，這個很好玩哦

除了和園區動物拍照，也有這種可愛的小景點可以拍

鹿蕨瀑布休憩區

園區內的溫室，提供遊客一個放鬆身心的場所

鹿角蕨上板和山蘇苔球製作，親手製作屬於自己的綠色植物作品

小亨利木工DIY 手作教室

園區提供木育手作跟苔球製造~~等手作課程，讓遊客親手製作並帶回獨特的植物作品

桌上擺了好幾種不同的DIY 作品，看上喜歡的就可以動手來做做看!

選擇好想要的木頭，有老師協助製作花器

好好玩啊～回家拱起來養

放在書桌或辦公室上，為生活妝點些綠意

蘭陽動植物王國紀念品區

最後要離開的時候，當然要來逛一下紀念品區囉

這裏設計的很巧妙，進入園區或離開園區都會經過這裏!!XD

意思是~~想買的可愛伴手禮，都有機會買的到啦XD

擁有超過三千坪「蘭陽動植物王國」有豐富的動植物資源和多元的互動體驗，是一處適合全家大小共遊的景點，無論晴天雨天都能享受與動物親密接觸的樂趣，非常療癒哦，有沒有哪種動物是你特別喜歡的呢？快點來找它們玩吧！

蘭陽動植物王國附近景點美食

可與壯圍沙丘園區同遊、永鎮海濱公園，大福觀景平台，或再開車十幾分鐘就可以抵達宜蘭市區，市區美食更多喔！

必吃美食 ： 芒草咖啡、食聚咖啡、藏甜手作坊、壯圍穀倉米食風味料理餐廳、大嵌城甕缸雞、阿國海鮮

熱門 景點： 大福觀海平台、壯圍沙丘、永鎮海濱公園、牛頭司農場、古亭穀倉

住宿推薦 ： 蘭城晶英酒店、悅川酒店、 河沿悅舍之農情秘驛、童媽吉親子旅館、村却酒店、綠舞飯店、麗筑民宿

你可能用得到的懶人包

店家/景點資訊

店家名稱：蘭陽動植物王國

所在地址：臺灣宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62-13號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-17:00

店家電話：0958 507 905

評價：★★★★★





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