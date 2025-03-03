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宜蘭縣壯圍鄉【蘭陽動植物王國】全台首座袋鼠公園、鵜鶘飛行餵食秀、超可愛泰迪羊、食蟻獸、樹懶、狐獴，門票、動物介紹

2025-03-03 14:10:12 文字：紫色微笑
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紫色微笑

紫色微笑

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宜蘭的蘭陽動植物王國是一座結合動物互動、植物DIY、親子遊樂的綜合性動物園，擁有全台最多樣化的動物明星！園內有超人氣的水豚君、澳洲紅袋鼠與灰袋鼠、泰迪羊、龍貓、長耳兔、羊駝、駱馬、鵜鶘、食蟻獸、樹懶、狐獴等數十種可愛動物，讓遊客能近距離接觸與餵食，彷彿置身日本神戶動物王國！此外，園區還提供多肉植物DIY、輪胎船體驗等趣味活動，適合親子同遊、情侶約會或好友揪團來玩。現在，不用飛日本，也能在台灣享受超療癒的動物互動體驗！🐾✨

  • 名稱：蘭陽動植物王國
  • 地址：宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62-13號
  • 營業時間：
    平日：10:00 – 17:00
    週末及例假日：9:30 – 17:00
  • 電話：0958 507 905
  • 寵物需放在入口寵物的置放區，有專人看顧

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本文重點｜快速連結

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蘭陽動植物王國交通停車資訊

  • 自行開車：Google導航輸入蘭陽動植物王國即可到達
  • 停車場：請導航”壯圍大橋右岸”，附設免費停車場，開車來很方便
  • 大眾運輸：
    可搭乘791、1788、1787路公車至「壯圍大橋站」下車，步行約1分鐘即可到達
    或於宜蘭轉運站搭乘台灣好行-壯圍沙丘線，壯圍旅遊服務園區下車，步行6分鐘

蘭陽動植物王國門票價位

以下是蘭陽動植物王國的門票價位表：

票種 價格 適用對象
全票 280元 一般成人
優惠票 180元 宜蘭縣民、12歲以下兒童、65歲以上長者（需證明文件）
免費 0元 身高未滿90公分或未滿2歲孩童

遊園方式 : 這裏採一票到底的遊園方式，進去後如果要餵養小動物，個別的飼料再於各區購買

✅ 優惠 ⇒ Trip｜｜

蘭陽動植物王國空間環境

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蘭陽動植物王國的入口處，可以直接買門票，也可以上網先行購票

入園後沿著步道前行就會進入園區了

蘭陽動植物王國地圖

▼蘭陽動植物王國 園區地圖

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準備好了嗎!! 這麼多動物都很喜歡怎麼辦!?

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這裏的動線設計的很好，跟著動線走一樣都不會錯過

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第一句話說的好啊!! 在多雨的宜蘭，也可以盡情玩樂，這裏真的不怕刮風下雨日曬雨淋啊!

蘭陽動植物王國表演時間表

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園區佔地廣闊，分為室內和室外兩大區域，這裏可是廣達三千坪的空間呢!!!

指示牌有詳盡的說明，如果想知道確切的時間，可以先拍下來再慢慢看

生態講解｜活動時間表

營業時間：10:00 – 17:00（最後入場 16:30）

地點 活動名稱 大約時長（分鐘） 平日活動時間
迷霧森林 鼯鼠飛行時間 20 10:00 / 14:00
熱帶雨林 樹懶覓食時間 10
熱帶雨林 食蟲動物覓食 10
熱帶雨林 長鬃山羊餵食大賽 10 11:15
熱帶雨林 食蟲動物覓食講解（食蟻獸/穿山甲） 10 11:00 / 15:00
戶外公園 山羊競走 10 10:30 / 13:30 / 15:55
戶外公園 侏儒綿羊餵食體驗 10 11:00 / 14:30 / 16:00
芒草的家 天竺鼠車車回家 5

休閒設施｜活動時間表

地點 活動名稱 開放時間
迷霧森林 溪流探索 10:00 – 16:30（小溪、小瀑布探索活動）
迷霧森林 與鼯鼠探索飛行樂趣 10:00 – 16:30
水棲廣場 水獺嬉戲 11:00 – 17:00
戶外公園 兒童遊樂場 10:00 – 17:00
戶外公園 釣小魚體驗 10:00 – 17:00（雨天活動暫停）
王國探險區 王國歷險記 10:00 – 17:00（雨天探險區暫停）

像是這次我們有特別等待到一天二次的鵜鶘的飛行時間，看到這難得一見的嬌客表演

蘭陽動植物王國餐廳

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入園後看到的是CAPY餐廳，要找餐廳就在入口處，這樣也滿方便的
桌上都有可愛的卡皮巴拉哦!

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還有好吃的冰淇淋

蘭陽動植物王國｜園區動物及表演

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艾莎的秘密花園｜貓咪 鸚鵡 天竺鼠 龍貓 長耳兔

第一個進來的地方是天花板上有著滿滿鮮花的日式浴場

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這裏的空間都有程度不一的區隔，像是這個貓的歌舞技町就要脫鞋進入

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裏面好多隻可愛的貓咪都可以近距離接觸的，非常溫馴親民啊

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蘭陽動植物王國的特點就是在於互動式的和動物接觸!
像這樣可以摸摸可愛的小動物真的很療癒啊

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每種動物都有不同的特性，也有不同的規定要遵守哦，這點很重要!!!

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這是長耳兔，毛茸茸的超可愛，而且沒想到它的體型還滿大的

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龍貓石洞屋

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補眠中~

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嬌小可愛小龍貓

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天竺鼠小屋

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在「艾莎的秘密花園」中，飼養了多種大中型鸚鵡，遊客也可以參與餵食體驗

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也有像這種會爬到身上小巧玲瓏的金太陽鸚鵡

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這裏也有幾隻雄糾糾氣昂昂的老鷹氣定神閒的看著一旁的遊客啊!

每一個不同的空間都有這樣的隔簾可以防止動物跑到不同的區域

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要看狐獴，也有固定的觀看時間，上午 10:30-11:30 ，下午13:30-16:00

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工作人員剛好趁著大家在排隊等待進入時，帶他們出來溜溜

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狐獴是原產於非洲的群居性動物，活潑好動
在他們的小天地之中，盡情的奔跑，完全不怕人~~~也難怪開門時要小心，不然真的會偷溜出去

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「浣熊森林」是浣熊的家，遊客可以近距離觀察這些靈活的小動物
可惜它是夜行性動物，白天不容易看到

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這個土撥鼠古靈精怪的模樣也超可愛的!

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溼地派對｜鵜鶘 天鵝 水鴨 柯爾鴨 鴛鴦

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在「濕地派對」區域，遊客可以看到鵜鶘等水鳥，這就是卡通中常見的送子鳥
一來到這區就聽到嗄嗄嗄的叫聲
鵜鶘是少數四趾皆有蹼的鳥類，有助於游泳與浮在水面上

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餵食時間一到，他們就張開大嘴等待工作人員手中的魚兒，也可以購買魚飼料來體驗餵魚的樂趣
園區每日安排多場動物餵食秀和生態解說活動，如鵜鶘餵食秀、老鷹飛行表演等，讓遊客更深入了解動物的習性和生態知識

餵食秀也是他們的飛行時間，上午、下午各一場，每次15分鐘

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翼展可達2-3.5公尺，在飛行時可利用氣流滑翔，減少能量消耗
飛行的姿勢很特別，真的是百聞不如一見啊，有興趣的朋友一定要親自來看看

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餵我、餵我！
嘴喙前端有鉤狀結構，有助於抓住滑溜的魚類

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它特徵是喙下有可伸縮的喉囊，用於捕食魚類
解說員說它們的的喉囊可是能裝上一大桶的水哦

熱帶雨林 熱帶溼原｜樹懶 食蟻獸 巨嘴鳥 淡水魟

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這一區又是截然不同的雨林風情

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這也是常出現在卡通中的巨嘴鳥，遊客可以買些飼料餵他們吃

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生活在淡水環境中的魟魚，主要分布於東南亞的河川，如泰國、馬來西亞和印尼的流域
它與一般生活在海洋中的魟魚不同，適應了淡水生態系統

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淡水魟因其特殊的生態習性和美麗的外觀，也成為水族市場中受歡迎的觀賞魚，但飼養難度高，需要專門的水質管理

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哈哈，不經意的抬頭往上一看，沒想到竟然有小心便便的牌子

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慵懶的食蟻獸不知是睡著還是醒著

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樹懶還在溫室中休息

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動物食物櫃檯

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園區內飼養了大型的象龜!
這一區也有水豚可以一起玩，水豚的日文名稱就是卡皮巴拉

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真的連小孩都不怕哦!
都可以這樣摸著玩，餵養小動物就是有這種療癒的魔力啊

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水豚君被稱為「世界上最大的齧齒類動物」，性格可愛又溫馴，與任何動物都可以成為好朋友呢

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水豚是世界上體型最大的囓齒類動物，與天竺鼠是近親喔！
祂們會發出像貓咪一樣的咕嚕聲，表示滿足或放鬆～

戶外公園｜泰迪羊 澳洲紅袋鼠與灰袋鼠 羊駝 駱馬 山羊 迷你豬

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接下來又要來到讓人眼睛為之一亮的的戶外區了

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如果想要享受明星般受萬人追捧的感覺，來這裏只要買一把飼料就可以了

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這些可愛的動物保證追著你跑！

羊駝牠們的呆萌表情、長長的脖子和蓬鬆柔軟的毛，被網友稱為「草泥馬」，成為超受歡迎的網紅動物！

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園區引進了澳洲東部灰袋鼠和紅袋鼠，這可算是全台首座「澳洲袋鼠農場」，可以近距離觀察和餵食這些袋鼠

一灰一紅真的精晰可見!!

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你可以再靠近一點！

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舒服曬冬陽中，別吵！

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真的有隻小袋鼠在袋鼠媽媽胸前的袋子裏面耶

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揹著琪琪的迷你豬！琪琪可是蘭城晶英酒店的明星呢!

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難不成是蘭城晶英酒店派來的交流大使嗎!?

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泰迪羊被稱為「世界上最可愛的羊」，就像活生生的泰迪熊！🐑💖

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溫馴親人、性格友善，喜歡與人互動，非常適合作為寵物或療癒動物

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駱馬～帥吧！
比草泥馬來的更高大一些，有一對可愛的香蕉耳哦

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耳朵直直尖尖的是羊駝，體形比較嬌小

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羊駝與酪馬都是來自南美洲的草食性動物，性情溫馴，毛髮柔軟
遊客可與牠們互動、餵食，很有趣的體驗

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小山羊的毛也很好摸！

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山羊uber eat !!
山羊還會爬上高處覓食哦，這時候可以把食物放在鐵筒裏拉上去，很有趣呢

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因為園區剛成立不久，未來等樹都長高了，那景觀又是大大的不同
不論室內、戶內這裏都有座椅提供給想休息的朋友，所以如果帶長輩或是小朋友都不怕找不到位子坐

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要記得來玩哦🥹

水豚森林｜卡皮巴拉 豚鼠

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這一區又是超人氣的卡皮巴拉!!水豚君在這裡做森林浴

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長得像兔子的豚鼠，它就叫兔豚鼠，感覺像是小號的水豚，性格溫順，適合與遊客互動

迷霧草原｜飛行秀

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這個迷霧草原也有鳥兒的飛行秀，當天因風大取消，真可惜！
這裡也是兒童遊戲區，有跳跳馬、大球供小孩玩耍

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玻璃屋球池

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壯圍一帶常可以用大輪胎當划船工具，這個很好玩哦

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除了和園區動物拍照，也有這種可愛的小景點可以拍

鹿蕨瀑布休憩區

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園區內的溫室，提供遊客一個放鬆身心的場所

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鹿角蕨上板和山蘇苔球製作，親手製作屬於自己的綠色植物作品

小亨利木工DIY 手作教室

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園區提供木育手作跟苔球製造~~等手作課程，讓遊客親手製作並帶回獨特的植物作品
桌上擺了好幾種不同的DIY 作品，看上喜歡的就可以動手來做做看!

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選擇好想要的木頭，有老師協助製作花器

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好好玩啊～回家拱起來養
放在書桌或辦公室上，為生活妝點些綠意

蘭陽動植物王國紀念品區

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最後要離開的時候，當然要來逛一下紀念品區囉

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宜蘭縣壯圍鄉【蘭陽動植物王國】全台首座袋鼠公園、鵜鶘飛行餵食秀、超可愛泰迪羊、食蟻獸、樹懶、狐獴，門票、動物介紹

這裏設計的很巧妙，進入園區或離開園區都會經過這裏!!XD

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意思是~~想買的可愛伴手禮，都有機會買的到啦XD

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擁有超過三千坪蘭陽動植物王國有豐富的動植物資源和多元的互動體驗，是一處適合全家大小共遊的景點，無論晴天雨天都能享受與動物親密接觸的樂趣，非常療癒哦，有沒有哪種動物是你特別喜歡的呢？快點來找它們玩吧！

蘭陽動植物王國附近景點美食

可與壯圍沙丘園區同遊、永鎮海濱公園，大福觀景平台，或再開車十幾分鐘就可以抵達宜蘭市區，市區美食更多喔！

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：蘭陽動植物王國
  • 所在地址：臺灣宜蘭縣壯圍鄉紅葉路62-13號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-17:00
  • 店家電話：0958 507 905
  • 評價：★★★★★


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