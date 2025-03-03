鹿港景點台灣玻璃館.玻璃媽祖廟｜鹿港玻璃工廠免門票觀光工廠，全台唯一玻璃媽祖廟！彰濱工業區裡景點

彰化鹿港玩什麼？鹿港免費觀光工廠景點在這，台灣玻璃館好適合帶著大朋友小朋友一起出遊，親子小旅行來這寓教於樂的世界裡，探索玻璃的世界啦！鹿港景點推薦台灣玻璃館，全館佔千坪，主體功能區分為三館: 玻璃資訊館、藝術館和生活商品館真的很不錯，裡面也有黃金隧道、手作體驗DIY（需事前預約與付款），來台灣玻璃館一點也不無聊耶！來到彰化鹿港老街吃美食後，如果還有時間很推薦到鹿港觀光工廠台灣玻璃館一遊，旁邊的玻璃媽祖廟也很不錯，逛一逛再到福興山海珍吃羊肉爐，一日遊恰好。

鹿港景點台灣玻璃館.玻璃媽祖廟 在哪？

鹿港景點台灣玻璃館.玻璃媽祖廟兩處免費景點都能一遊，住址在彰化縣鹿港鎮鹿工南四路30號，就在彰濱工業區裡面，這裡好逛又好玩，還有免費停車場，便利性超足！

停好車後入內，鹿港景點台灣玻璃館，一樓為賣場看見很多玻璃材質的藝術不少，漫遊～

鹿港景點台灣玻璃館裡面也有可愛的公仔可以拍照，網美景點拍不停～

我們家的小朋友一直說要拍照，多可愛呀！

小朋友最愛的區域，轉轉木馬。

往內走就會走到台灣玻璃館的裡面服務台，旁邊有樓梯可以直接往樓上走～就可以到網美景點囉！

台灣玻璃館又是寓教於樂的場所，也是很多小朋友喜歡的地方，這玻璃隧道裡也有可愛的小恐龍出現，不妨低頭找找侏羅紀恐龍在哪呦！

台灣玻璃館規劃數個主題區，『玻璃資訊館』室內佔地約700坪，『藝術館』室內有700坪，『室外琉璃廣場』2300坪，『生活商品館』1800坪，在逛的同時也可以找找貼近生活的玻璃物品～

生活中有很多創作都等你來一探究竟～也因為色彩絢麗的緣故，讓冰冷的玻璃更加的有趣味性在。

體驗彈珠汽水、亮彩珠、玻璃珠、砂畫、萬花筒、變色茶杯等奇幻世界

走到一樓還可以看到賣場、販售用餐處，都可以好好的逛一逛。

鹿港玻璃媽祖廟-台灣護聖宮

玻璃媽祖廟-台灣護聖宮，是全世界唯一玻璃媽祖廟，一般寺廟使用的是木材、木雕來裝飾，玻璃廟多以玻璃為裝飾，像是石柱、門神，每一處都很特別，重點是連祭祀的媽祖也是玻璃製造，也凸顯台灣的工藝之美。

台灣護聖宮(媽祖玻璃廟)裡面有各樣的LED燈，夜晚在燈光映照下顯得十分美麗，猶如藝術品太讓人驚艷了。

如果有時間也可以在這四處走走，參觀廟宇的建築跟其他周邊商品呦！這裡同時也是攝影師最愛來訪的地方，可以帶著一面鏡子在外面拍到倒影～真的有夠水的啦！

彰化鹿港玩什麼？鹿港免費觀光工廠景點在這，台灣玻璃館好適合帶著大朋友小朋友一起出遊，親子小旅行來這寓教於樂的世界裡，探索玻璃的世界啦！鹿港景點推薦台灣玻璃館，全館佔千坪，主體功能區分為三館: 玻璃資訊館、藝術館和生活商品館真的很不錯，裡面也有黃金隧道、手作體驗DIY（需事前預約與付款），來台灣玻璃館一點也不無聊耶！來到彰化鹿港老街吃美食後，如果還有時間很推薦到鹿港觀光工廠台灣玻璃館一遊，旁邊的玻璃媽祖廟也很不錯，逛一逛再到福興山海珍吃羊肉爐，一日遊恰好。

鹿港景點推薦台灣玻璃館、玻璃媽祖廟

住址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路28、30號