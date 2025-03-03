分享一間親子同樂的好地方！前陣子在網路上看到這家嗨畫，是一間可以讓你在裡頭隨意揮灑創作的好地方，也很適合三五好友、約會的行程。

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嗨畫 REELS

嗨畫 環境位置

嗨畫位於巷弄內，不好停車，建議騎摩托車來或者是停在附近的停車場再步行過來。

整間店以橘色和白色系為主，營造一種非常明亮且活潑的氣氛！門口右手邊有置物櫃，可以把貴重東西放在這邊。

嗨畫 流程

入店後，跟櫃台報到，工作人員會請你選擇想要的顏色。一個人可以選四種顏色！

若很多人一起來，可以選不同的顏色，就能一起分著使用顏料！

櫃台會給你防護裝備，護目鏡、防護衣、顏料和調色盤，還可以選擇方型(長方形正方形都有)與圓形的畫板，我們選了兩個方型、兩個圓形。

五顏六色的顏料，看起來真的非常療癒。

派出我們家小寶貝，穿好防護之後的樣子給大家看XD 好像工程師穿防塵衣要進去無塵室一樣，我要笑死，真的很可愛。鞋子的部分會套上塑膠套保護！

兩位寶貝全副武裝的樣子，太可愛了啦！

工作人員會協助拍照，穿好衣服之後，可以把手機拿給工作人員請他們幫忙留下美美的紀錄。

真的是很有趣XD

嗨畫 環境

嗨畫的環境有一樓和二樓，我們當天被分配到二樓的位置，工作人員說可以讓我們大人小孩有一個不受打擾的地方盡情作畫，也太貼心XD

工作人員會先講解如何使用與環境介紹，接著就交給你啦！

上面有畫筆、手槍、刷子、水盆等，各式各樣的作畫工具，也有彩妝蛋，可以讓你自由發揮。

然後小寶貝們就開始瘋狂作畫了。

亂噴一通，很開心XD 兔媽也非常開心，在享受作畫過程，雖然不知道在畫什麼啊哈哈哈。

這兩位畫到一半還去畫柱子…欸！你自己的作品子怎麼沒有畫咧？我真的是快笑死了，但沒關係，怎麼畫都沒關係，可以畫到天花板去都沒問題！盡情揮灑盡情用槍對戰(？)都沒問題。

嗨畫 後續

畫完之後，成品需要放在旁邊的架子上晾乾，大約一個禮拜之後等畫乾了，可以跟店家約時間拿畫！回家之後可以裱框放在你想掛的地方，是個很棒的回憶唷！分享給大家這個有趣的地方。