「大目降文化園區」 介紹

新化原為西拉雅平埔族聚落，舊稱「大目降」，為西拉雅語Tavocan 音譯。

西拉雅 (Siraya) 是台灣文字記錄最早居住在台南的族群，

與大台南歷史和文化的形塑與發展有著密不可分的關係

大目降文化園區原為警察宿舍，經修復之後成為一綜合園區，內有多個景點，

例如武德殿、日式宿舍群、日式庭園、故事館、大目降廣場等，

文化資產及文化設施密集，是認識大目降文化至今演變的最佳文史遊覽場域。

大目降文化園區｜武德殿

大目降文化園區新化武德殿建於1925-1928年間，位於新化區中正路與

和平街口的舊消防隊旁，在日治時期是做為劍道及柔道的訓練場所。

大目降文化園區建築外觀融合傳統日本社寺與現代化的建築模式，主要使用檜木為建材，

三層式的屋簷，採木搭磚牆式的結構建成。不過入口並不是在這裡，

而是從側邊的小門進入，新化武德殿是全台唯一且最大的彈簧木地板，

可以進來體驗看看哦。

大目降文化園區西拉雅 (Siraya) 是台灣文字記錄最早居住在台南的族群，

與大台南歷史和文化的形塑與發展有著密不可分的關係。

詳細影片介紹請參考 You Tube

大目降文化園區大鳥居是必拍點之一！後方商店可以租借浴衣，不管是在這鳥居下，

或是周邊充滿日式氛圍的建築，絕對是怎麼拍怎麼美～！

在大目降文化園區您可以放慢腳步，悠閒享受如此輕鬆之氛圍

大目降文化園區原為警察宿舍，經修復之後成為一綜合園區，

有廠商進駐內有多個景點，

大目降文化園區｜大目降故事館

大目降文化園區與武德殿、日式宿舍群在同一條街上，

看起來應該也是宿舍群的一部分，只是當時周邊在實行行道樹的修剪，

並不能把其他地方看得很清楚。大目降故事館也是免費入內參觀，

大目降文化園區例如武德殿、日式宿舍群、日式庭園、故事館、大目降廣場等，

文化資產及文化設施密集，是認識大目降文化至今演變的最佳文史遊覽場域。

大目降文化園區店家之店面，不管任何裝飾都有著呈現濃烈日式風情

「大目降文化園區」，日式建築相當好拍，

還有許多改造而成的文創商店，悠閒散步吃喝玩樂不無聊！

大目降文化園區｜防空洞

大目降文化園區在新化武德殿的附近，發現了這裡竟然有一隻蟋蟀耶!

這隻蟋蟀是在地泥塑藝術家葉先鳴老師，以新化的吉祥物為主題

所做的公共藝術創作蟋蟀藝術裝置的後面，想不到竟然是一個防空洞

「大目降文化園區」廣場上有著水牛雕像與草蜢造型物

充分發揮古時農村生活景象一般場景...

大目降文化園區｜楊毅毅文學紀念館

大目降文化園區街役場隔壁的楊逵文學紀念館前身為新化地政事務所，

館內利用一、二樓空間有脈絡地展出楊逵生命各個階段

楊逵文學紀念館內部

新化室內景點：楊逵文學紀念館

地址：712台南市新化區中正路488號

電話：+88665908865

開放時間：09:00–12:00、13:30–17:00，週一公休

入園門票：免費參觀

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大目降文化園區 ｜ 歐威電影紀念館

一座老電影院， 坐在戲院紅椅上看著銀幕播放歐威生前一系列的電影作品，

氣氛相當懷舊； 館內還展出相關的拍片戲服、電影海報、金馬獎座、

幕後花絮等， 讓影迷更貼近這位金馬影帝的真實人生。

大目降文化園區｜街役場

大目降文化園區走進位於中正路與忠孝路口的街役場，裡頭是冷氣開放的古蹟餐廳，飄來陣陣咖啡香，

街役場建造的年代，正值折衷主義風行之時，因此建築風格呈現理性又不失裝飾式樣的特色，

仿造歐洲文藝復興時期戲院設計，外牆覆以洗石子及十三溝面磚。

「台大校舍也有一樣的面磚喔！」在地導覽員曾進發細數這棟建築之美，

巧妙結合西方建築式樣及本土建材工藝，線條簡明流暢，十分雅緻。

大目降文化園區｜新化老街

大目降文化園區新化老街本身就是新化最熱鬧的地方，也是當地居民的菜市場，

除了買民生必需品外，也有特地為觀光客開的商店，

但來到老街的目的，還是這一整條保留下來的古建築。

大大目降文化園區原為警察宿舍，經修復之後成為一綜合園區，內有多個景點，

例如武德殿、日式宿舍群、日式庭園、故事館、大目降廣場等，

文化資產及文化設施密集，是認識大目降文化至今演變的最佳文史遊覽場域。

大目降文化園區結了歷史與生活文化，從老建築中賦予新生命，

了解過去、也持續創新，有到台南新化的話，記得順路過來逛逛！

【大目降文化園區】 資訊

地址：台南市新化區和平街45巷3號

電話：0963284250

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