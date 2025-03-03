絕對不能讓客人來打槍！三盛三豆花，超人氣木柵美食，一間充滿職人精神的古早味冰店，除了手作鹽滷豆花，焦糖刨冰以及雪花冰，還有每日限量的燒麻糬以及燒麻糬冰，更是袁彬推薦必吃選項。

夏天還會有冰沙豆花，綠豆湯等冰品及甜品，冬天則會有紅豆湯、燒仙草以及熱豆漿等熱甜湯可供選擇。手工製作的鹽滷豆花口感滑嫩，紅豆、綠豆、粉粿及黑糖粉粿都是三盛三豆花每日現做，以二砂糖慢火手工炒製的糖水，順口不甜膩。袁彬最推每日限量的手作麻糬，口感軟嫩，沾花生粉超好吃的。

三盛三豆花的環境

三盛三豆花隱身於木柵市場及木柵國中旁的巷子內，有著綠底白字的招牌，在地經營3年。

老闆本身是旅遊業退休，秉持職人精神，用心研發及製作，每吃一口豆花、粉粿及麻糬，都可以感受他的用心。特別講究食材跟食安衛生，牆上還掛上保險證明書。

除了騎樓下有兩個用餐的桌椅，店內也有用餐空間還鋪上草皮，藍色牆壁也做了裝飾。



玻璃櫃內的配料相當豐盛，除了芋圓、紅豆、綠豆、粉粿及黑糖粉粿，還有口感綿密的大甲芋頭。

三盛三豆花的料理

薑汁豆花

相較於石膏豆花，三盛三豆花的豆花，採用鹽滷方式，吃起來口感軟嫩，沒有雜質。

薑汁選用來自大稻埕的老薑進行熬煮，喝起來很暖身，搭配脆脆的花生跟屏東9號紅豆，超好吃。

豆漿豆花

黃豆是店家自己泡的，再作成豆漿，用湯匙舀起，可以聞到迷人的黃豆香氣。

搭配口感軟嫩的鹽滷豆花跟綠豆，充滿濃濃古早味。

焦糖刨冰

店家是用傳統的刨冰機進行刨冰， 用的是一整塊冰， 吃起來口感綿密。



淋上以二砂糖慢火熬製的糖水，吃起來滋味順口。



可以搭配四種配料，除了紅豆跟芋圓，還有芋頭、粉粿跟黑糖粉粿。



黃色粉粿都是店家每天現做，不是用色素，而是用稱為山梔子的中藥材進行上色，吃起來很軟Q，黑糖粉粿則帶有黑糖香氣。



芋頭用的是大甲芋頭，吃起來口感綿密，芋頭香氣濃厚，非常好吃。

紅豆湯

以屏東9號紅豆熬煮的紅豆湯，吃起來口感軟爛滋味綿密，用湯匙一舀，裡面有滿滿的小湯圓，味道豐富有層次。

綜合麻糬

為了製作好吃的麻糬，老闆吃遍全台各地的麻糬，最後研究出屬於自己的心得。每天限量50顆，花8小時製作的麻糬，相當大顆，放進鍋內烹煮。

共用勺子將麻糬舀起，並裹上滿滿的花生細粒跟黑芝麻。

有花生跟黑芝麻兩種口味，選用來自基隆的研磨花生細粒，帶有顆粒狀，黑芝麻也帶有濃郁香氣。

燒麻糬冰

袁彬超愛這款冰品，燒麻糬冰有分大小碗之分。



以冰塊製成的刨冰，口感綿密，在刨冰旁擺上沾滿花生細粒跟黑芝麻的麻糬，為了好入口，將麻糬剪成8份，吃起來口感軟嫩。

用湯匙將麻糬跟刨冰一起舀起，送入嘴中，冷熱混合，更能凸顯口感的豐富。

三盛三豆花的菜單

三盛三豆花的資訊

三盛三豆花（休假日不固定 fb公告）

評分： / 4.6

/ 4.6 地址：116台北市文山區保儀路26巷13號( 地圖 )

電話：02 2937 2958

營業時間

星期一: 12:00 – 21:30,

星期二: 12:00 – 21:30,

星期三: 12:00 – 21:30,

星期四: 12:00 – 21:30,

星期五: 12:00 – 21:30,

星期六: 12:00 – 21:30,

星期日: 12:00 – 21:30

星期一: 12:00 – 21:30, 星期二: 12:00 – 21:30, 星期三: 12:00 – 21:30, 星期四: 12:00 – 21:30, 星期五: 12:00 – 21:30, 星期六: 12:00 – 21:30, 星期日: 12:00 – 21:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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