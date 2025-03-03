高雄人氣韓式炸雞「小雞上樓 CHICK UP」進軍台中啦~店面就位在榮華街市集，一貫的野餐風格設計，鮮明亮黃色系非常吸睛。「小雞上樓 CHICK UP」主打韓式炸雞、炸魚板、炸年糕，多款小點心以及韓式飲料任你搭配。朋友聚會推薦點分享餐份量多又滿足，喜歡吃韓式炸雞的朋友這間可以收入口袋~

小雞上樓 CHICK UP 台中榮華富櫃店

地址:台中市北區榮華街199號（榮華富櫃市集）

時間:16:00-23:00

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小雞上樓 CHICK UP在哪裡?

小雞上樓 CHICK UP進軍台中第一天就先來嘗鮮，位在台中北區榮華富櫃市集，周邊有3個收費停車場很方便，市集旁也能停放機車。這裡到了傍晚特別熱鬧，可以來市集逛逛吃美食。

小雞上樓 CHICK UP環境介紹

看到黃白相間的小店就是囉~可愛的小雞LOGO會讓人忍不住多看幾眼，雖說以外帶為主，店門口也擺放了幾張桌椅讓客人可以在這邊休息吃東西~

小雞上樓 CHICK UP菜單價位

小雞上樓 CHICK UP嚴選頂級去骨雞腿肉，現點現炸，還有6種獨家醬汁可以選擇。還有小翅小腿跟一些炸物小點，另外也有韓式飲料可以搭配。第一次不知道點什麼推薦可以點分享餐，份量多又划算。

餐點都是現點現炸，現場購買需要耐心等候，看著撒上胡椒鹽以及醬汁，口水都快流下來了~

雙人分享餐+迷你小雞串

超吸睛野餐盒設計，外帶提著走超方便，一打開盒子琳瑯滿目的炸物都在裡面，兩個人吃一份真的很飽足。

嘴有點纏又不想吃太多，迷你小雞串是不錯的選擇，小巧手拿杯盒，吃的到炸雞串、魚板、年糕，外脆內嫩，鹹香有嚼勁，當作逛市集的散步美食很可以。

超涮嘴的洋蔥圈，一口接一口吃不停~

Q軟口感炸年糕也是我的最愛，尤其跟醬汁真的很搭。

招牌炸雞選用無骨雞腿肉，每一口都很大塊，肉質細嫩彈牙，吃起來特別過癮。來到榮華街市集，不能錯過這間好吃的韓式炸雞，這邊分享給大家~

店家資訊

小雞上樓 CHICK UP 台中榮華富櫃店

地址:台中市北區榮華街199號（榮華富櫃市集）

時間:1600-2300

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