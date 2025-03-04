哈囉大家我是miffy ！🐰

今天要分享一間在松菸附近的寶藏餐廳「鳥作洋食」！

不開玩笑這家真的位置超好

從松菸步行到這邊只要5分鐘

逛完展覽或看完電影直接來吃超方便～🤍

這次和媽咪點了他們的「饗樂雙人套餐$1380」🌊

整體份量超滿足，份量其實可以3個人吃的程度

（我的食量算是中上

直接來開箱我們吃了什麼吧！✨

🍴布拉塔生火腿沙拉 $360

第一道就被療癒到！

水牛乳酪布拉塔切開的瞬間濃郁奶香直接飄出來～

搭配鹹香的義式生火腿和清爽沙拉

淋上巴薩米克醋平衡口感，完全是開胃神器🥹

我真的沒有吃過這麼好吃的沙拉

店內招牌第一名直接頒獎給它🏅

🇪🇸$250西班牙蒜味蝦

這道菜應該不用特別介紹

必點的前菜，蝦子很Q彈～

🍝*北海道干貝明太子小寬麵 $380

這道大推！

北海道干貝煎得外層微焦

內裡軟嫩鮮甜

配料有透抽丁、櫻花蝦、芝麻

明太子醬濃郁到每一根寬麵都裹滿鹹香

還帶點奶味層次，吃完立刻想舉手加麵

這道我媽超愛！

🐟海陸雙拼 $350

選擇困難點這道準沒錯！

一次吃到煎雞腿排+炸鱸魚的組合

雞排熟度剛好不柴，炸鱸魚外酥內嫩

沾咖喱醬超唰嘴～

旁邊的沙拉也很加分

吃得到食材原味！

🍎茶香伯爵起司蛋糕 $180

甜點控必點！伯爵茶香超濃郁

旁邊還有酒燉蘋果

起司口感綿密卻不會膩

搭配咖啡根本完美ending

☕️黑糖拿鐵咖啡（冰）$180

表面炙燒黑糖脆脆的

攪拌後甜度剛剛好，咖啡香醇順口

飲料超級好喝，咖啡廳的等級

🍹乳酸氣泡飲（冰）$85

名字很樸實無華

但喝第一口的時候就嚇到

這麼有這麼好喝的氣泡飲

裡面有檸檬，酸酸甜甜的氣泡感超解膩

搭配餐點很清爽，拍照還自帶漸層

整體來說

鳥作洋食的餐點精緻又有飽足感

雙人套餐CP值很高～

在信義區地段這個套餐真的划算

而且環境座位寬敞很適合聚餐聊天。

推薦給喜歡日洋料理的大家！💕

📍鳥作洋食

🚶♂️松菸步行5分鐘｜雙人饗樂套餐$1380

⏰提醒：部分餐點現做需耐心等候，但絕對值得！

#松菸美食 #信義區餐廳 #台北義式料理 #起司控必收