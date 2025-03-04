哈囉大家我是miffy ！🐰
今天要分享一間在松菸附近的寶藏餐廳「鳥作洋食」！
不開玩笑這家真的位置超好
從松菸步行到這邊只要5分鐘
逛完展覽或看完電影直接來吃超方便～🤍
這次和媽咪點了他們的「饗樂雙人套餐$1380」🌊
整體份量超滿足，份量其實可以3個人吃的程度
（我的食量算是中上
直接來開箱我們吃了什麼吧！✨
🍴布拉塔生火腿沙拉 $360
第一道就被療癒到！
水牛乳酪布拉塔切開的瞬間濃郁奶香直接飄出來～
搭配鹹香的義式生火腿和清爽沙拉
淋上巴薩米克醋平衡口感，完全是開胃神器🥹
我真的沒有吃過這麼好吃的沙拉
店內招牌第一名直接頒獎給它🏅
🇪🇸$250西班牙蒜味蝦
這道菜應該不用特別介紹
必點的前菜，蝦子很Q彈～
🍝*北海道干貝明太子小寬麵 $380
這道大推！
北海道干貝煎得外層微焦
內裡軟嫩鮮甜
配料有透抽丁、櫻花蝦、芝麻
明太子醬濃郁到每一根寬麵都裹滿鹹香
還帶點奶味層次，吃完立刻想舉手加麵
這道我媽超愛！
🐟海陸雙拼 $350
選擇困難點這道準沒錯！
一次吃到煎雞腿排+炸鱸魚的組合
雞排熟度剛好不柴，炸鱸魚外酥內嫩
沾咖喱醬超唰嘴～
旁邊的沙拉也很加分
吃得到食材原味！
🍎茶香伯爵起司蛋糕 $180
甜點控必點！伯爵茶香超濃郁
旁邊還有酒燉蘋果
起司口感綿密卻不會膩
搭配咖啡根本完美ending
☕️黑糖拿鐵咖啡（冰）$180
表面炙燒黑糖脆脆的
攪拌後甜度剛剛好，咖啡香醇順口
飲料超級好喝，咖啡廳的等級
🍹乳酸氣泡飲（冰）$85
名字很樸實無華
但喝第一口的時候就嚇到
這麼有這麼好喝的氣泡飲
裡面有檸檬，酸酸甜甜的氣泡感超解膩
搭配餐點很清爽，拍照還自帶漸層
整體來說
鳥作洋食的餐點精緻又有飽足感
雙人套餐CP值很高～
在信義區地段這個套餐真的划算
而且環境座位寬敞很適合聚餐聊天。
推薦給喜歡日洋料理的大家！💕
📍鳥作洋食
🚶♂️松菸步行5分鐘｜雙人饗樂套餐$1380
⏰提醒：部分餐點現做需耐心等候，但絕對值得！
#松菸美食 #信義區餐廳 #台北義式料理 #起司控必收