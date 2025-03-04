每當談到全台灣最具年味的年貨大街，毫無疑問，台北大稻埕迪化街絕對是首選。這裡不僅是歷史悠久的南北貨集散地，更承載著滿滿的年節回憶，今年更是年貨大街別具意義的30周年紀念。還記得小時候，每逢過年前，媽媽總會帶著我們到迪化街採買年貨，熱鬧的叫賣聲和繽紛的年貨堆疊成最熟悉的年味。前幾年我也照例來感受過這股熱鬧氛圍，但去年，哇！那洶湧的人潮真是讓人嚇到退卻三分。以至今年一直在猶豫該選什麼時候再訪？忽然靈光一閃，除夕白天如何？不如就碰碰運氣吧！

↓來到迪化街入口，咦？我的詭計似乎得逞了，年貨大街的活動已經結束，但是張燈結綵，農曆年的裝飾還來不及拆卸——大大的吉祥生肖氣球，從去年的龍，改換成了Q版胖蛇。

↓哈哈，小龍的背面，更像香菇或冰淇淋。

紅、黃燈籠凌空高掛，仍然滿滿的農曆年氛圍。部分商家、攤販正常營業，人潮不多也不少，既有年貨大街的年味，又不會寸步難行不舒服。

↓不知何時起，草莓大福成了迪化街季節性的搶手點心，好幾家開戰，現包現賣，一顆價格約40-60元。

↓特選超大的台灣草莓，小倉紅豆沙。

↓好多人排隊。

↓這家【路力草莓大福】，一盒4顆價格200元，還沒開始咧，隊伍就已經越排越長了。

每人限購20盒——真的有人會這樣掃貨嗎？

↓永樂市場的蛇，是POEN將扮的？

繽紛的彩繪燈籠，看來都是出自小朋友的手筆。

今年除夕至初二，台北艷陽高照的，難得特別晴朗的春節假期。

↓麻荖是我始終無法理解的傳統過年零食，奇怪的口感，還會黏牙，又很甜膩，說它有吉祥的寓意，理由似乎也頗為牽強。

↓我還是比較愛烤魷魚片，最好是辣味的！

選擇除夕這天來迪化街的，通常不以辦年貨為目的了，但是看見喜歡的東西，仍然可以補充。而且我發現，外國遊客真不少，來這兒感受農曆年氣氛，就對了。

↓外國小朋友看見如此鋪天蓋地的零食攤，應該感覺既新奇又開心。

爛熟的歷史街區，過年的氣氛，有種逛新景點的樂趣。

↓水車出動打掃街道，怎麼覺得清潔人員玩得特別開心？

↓外國遊客頭上戴著什麼？完全沒概念，有否可能是她對華人農曆年的理解？

高建桶店，除夕這天依舊是外國遊客聚集的焦點。

↓噢噢噢，濃情密意閃瞎眾人。

↓啊！這家【DoGA香脆辣椒】團購零食我吃過，原來在迪化街一段178號有這樣漂亮的一家充滿設計感的門市！

簡直就是新晉的打卡景點。

↓內部的空間也非常潮，除了販售經典款的辣椒零嘴外，更推出全新桶裝系列：蝦辣辣、花麻麻、花嗆嗆、香酥豌豆新口味。最有意思的是，除了零食，還帶來一系列品牌紀念商品：紙袋、炫彩提袋、T-Shirt、紙膠帶、貼紙、明信片組等，搶攻年輕人市場。

試吃提供非常大方，我試了一輪，最喜歡「泰式酸辣口味」的辣椒，但老實說，為顧及大眾口味，其實都不太辣。

↓好幾攤現烤豬肉乾，太香了！

↓回頭，彩繪燈籠被陽光照射得透亮。

↓我等他們走到陽光下才按下快門。

肚子餓了，該覓食，不過除夕這天，大稻埕大部分的餐廳，包括永樂市場裡的，幾乎全都休息，所以選擇不多。

↓先買一杯【李記古早味紅茶冰】的冬瓜烏龍，超級大杯才35元。

↓只有【永樂台南土魠魚焿】、【民樂旗魚米粉湯】和【金仙魚丸分店】有營業。

↓「金仙」的招牌到處都看得到，好像只要跟他們進料，都可以掛上這塊連鎖招牌。我只是很好奇，迪化街這家金仙魚丸，跟捷運後山埤3號出口的「金仙魯肉飯」，魯肉飯和蝦捲的味道，如出一轍，毫無差別耶！

除夕生意強強滾，內用和外帶各排一長龍，當然選擇外帶會比較快吃到東西。趁等待時，不免偷拍其他桌上的美食。

↓蝦捲確實是一絕，蝦泥混合豬絞肉超鮮，裡頭還有荸薺脆脆的口感。

↓滷炸的排骨醬色深、冰糖焦化，吃起來卻不乾柴，跟一般酥炸的排骨飯也很不相同。

↓一個120其實真不便宜，觀光區，也沒辦法，但熟悉的傳統口味，是令人滿足的。

以上就是2025除夕這天迪化街的速寫。如果家裡都已完成大掃除，年菜也備妥，想到年貨大街走走，又怕人擠人的，可以參考，不失為走春的極佳地點喔！

延伸閱讀：

《全台最有年味的一條街：台北【迪化街年貨大街】2024，給你濃濃的過年氣氛！》

《來台北【大稻埕】過足歷史戲癮，品嘗美味【永樂台南土魠魚焿】》

.