113/12/11

蚓咖啡

板橋江子翠新開咖啡館

公寓老宅

靠窗座位充滿日式風情

新開幕很有人氣

幸好我去的時間還有些空位

自選這小區座位

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當日甜點公布在櫃檯

老宅善加利用

氛圍超棒

也有人坐吧檯搖滾區看咖啡沖泡過程

應該很療癒

茶水自取

免收服務費

員工親切告知還有陽台可以參觀

露營風

涼爽的天氣

戶外座位很合適

夜晚來臨

應該也很有氣氛

很喜歡此間咖啡館佈置氛圍

不急促擁擠

座位都有適當距離

鋼琴

不知是收蔵亦或老闆有彈琴才華

已戒咖啡因一段時間

盡量選擇無咖啡因飲品

桂圓紅棗茶150元

溫潤順喉

mimixu提拉米蘇180元

份量不小

獨享整塊也不覺得膩口

是好吃的甜點

位在老公寓二樓

入口非常低調

即使低調

平日到訪人氣不減

是會想再訪的咖啡館

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113/12/27二訪

好友也喜歡蚓咖啡氛圍

樂於陪伴再訪

此次一開門即達

當第一組客人

補拍前次未能拍到的空景

桂圓紅棗茶160元

熱美式130元

法芙娜巧克力戚風190元

日式蛋沙拉可頌160元

三~四 12:00-19:00

五~日 12:00-22:00

週一二休

新北市板橋區雙十路二段116號2F

(正陽骨科後方2樓)

捷運江子翠4號出口