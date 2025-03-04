113/12/11
蚓咖啡
板橋江子翠新開咖啡館
公寓老宅
靠窗座位充滿日式風情
新開幕很有人氣
幸好我去的時間還有些空位
自選這小區座位
menu
當日甜點公布在櫃檯
老宅善加利用
氛圍超棒
也有人坐吧檯搖滾區看咖啡沖泡過程
應該很療癒
茶水自取
免收服務費
員工親切告知還有陽台可以參觀
露營風
涼爽的天氣
戶外座位很合適
夜晚來臨
應該也很有氣氛
很喜歡此間咖啡館佈置氛圍
不急促擁擠
座位都有適當距離
鋼琴
不知是收蔵亦或老闆有彈琴才華
已戒咖啡因一段時間
盡量選擇無咖啡因飲品
桂圓紅棗茶150元
溫潤順喉
mimixu提拉米蘇180元
份量不小
獨享整塊也不覺得膩口
是好吃的甜點
位在老公寓二樓
入口非常低調
即使低調
平日到訪人氣不減
是會想再訪的咖啡館
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113/12/27二訪
好友也喜歡蚓咖啡氛圍
樂於陪伴再訪
此次一開門即達
當第一組客人
補拍前次未能拍到的空景
桂圓紅棗茶160元
熱美式130元
法芙娜巧克力戚風190元
日式蛋沙拉可頌160元
三~四 12:00-19:00
五~日 12:00-22:00
週一二休
新北市板橋區雙十路二段116號2F
(正陽骨科後方2樓)
捷運江子翠4號出口