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捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡(咖啡/甜點/老宅)

蚓咖啡 板橋咖啡 板橋午茶 江子翠咖啡廳
2025-03-04 10:04:00 文字：Shirley Huang
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Shirley Huang

Shirley Huang
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113/12/11

蚓咖啡

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

板橋江子翠新開咖啡館

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

公寓老宅

靠窗座位充滿日式風情

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

新開幕很有人氣

幸好我去的時間還有些空位

自選這小區座位

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當日甜點公布在櫃檯

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

老宅善加利用

氛圍超棒

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

也有人坐吧檯搖滾區看咖啡沖泡過程

應該很療癒

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

茶水自取

免收服務費

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

員工親切告知還有陽台可以參觀

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

 

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露營風

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

涼爽的天氣

戶外座位很合適

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

 

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

夜晚來臨

應該也很有氣氛

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

 

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

很喜歡此間咖啡館佈置氛圍

不急促擁擠

座位都有適當距離

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

 

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鋼琴

不知是收蔵亦或老闆有彈琴才華

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

 

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

已戒咖啡因一段時間

盡量選擇無咖啡因飲品

桂圓紅棗茶150元

溫潤順喉

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

mimixu提拉米蘇180元

份量不小

獨享整塊也不覺得膩口

是好吃的甜點

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

 

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

位在老公寓二樓

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

 

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

入口非常低調

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

即使低調

平日到訪人氣不減

是會想再訪的咖啡館

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

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113/12/27二訪

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

好友也喜歡蚓咖啡氛圍

樂於陪伴再訪

此次一開門即達

當第一組客人

補拍前次未能拍到的空景

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捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

桂圓紅棗茶160元

熱美式130元

法芙娜巧克力戚風190元

日式蛋沙拉可頌160元

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

 

捷運江子翠站 ‧ 蚓咖啡

 

三~四 12:00-19:00

五~日 12:00-22:00

週一二休

新北市板橋區雙十路二段116號2F

(正陽骨科後方2樓)

捷運江子翠4號出口

 

 

文章標籤
蚓咖啡 板橋咖啡廳 板橋下午茶 江子翠咖啡廳
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place新北市板橋區雙十路二段116號2樓
4.15 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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