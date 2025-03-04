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平鎮好吃雞排推薦「雞排王子」！

大家還記得中壢天橋下那間協力雞排嗎？現在由第二代接手，一賣將近快要４０年！以前在天橋下生意就超好，假日不排個一小時可是買不到，後來突然不見了，原來是因為搬家啦！現在搬到平鎮去，向來有號稱全中壢最好吃雞排，現在可是要變成平鎮之光了！XD

「完整菜單請點我」

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「雞排王子」現在搬到平鎮的民族路上，雖然剛開不到一星期，但已經不少舊雨新知前來報到囉！

雖然沒有像以前那樣大排隊，可是人潮也不少，然後客人都叫我不要分享這樣，因為難得不用排隊就可以吃得到，怎麼可能？！美食就要跟大家分享才可以阿！XD

雞排都是使用溫體雞，粉嫩嫩的顏色真的超誘人。

我在社團看到馬上跑去買，還遇到不少熟客人，然後這裡距離中壢夜市也不遠，吃完還可以繞過去順便逛個夜市這樣！：）

使用的麵粉真的很重要，「雞排王子」的炸雞是傳統雞排，吃起來皮脆帶有顆粒感。

現炸出爐的雞排真的有夠厚的啦！香味四溢，光看就很好吃。

傳統的外皮看起來也很誘人，拿在手上也很有沉甸感。

灑上胡椒鹽更對味，有吃辣的朋友別忘了要請老闆多淋一點辣粉呦！

都還沒吃，就被雞排給嚇到，真的是有夠厚的啦！

老闆本人也親切，詢問可否拍照錄影，直接跟我說ＯＫ沒問題！XD

▲雞排 80元

現在雞排幾乎都是在百元上下起跳，我覺得８０大洋算是真的蠻可以的，重點是他們家的雞排真的很厚實又大片，不敢說物超所值，但絕對物有所值這樣。

有辣沒辣一看就知道，這是單純胡椒口味，剛出爐拿在手上真的超燙的！可是味道也好香阿！

一國鼎立，雞排真的超大塊！拿在手上超有厚實感，不多說，直接開啃最重要。

某洪看到應該會想殺我！XD

放醜照吃雞排這樣。。。。。。。。

可是雞排真的很好吃耶！厚實多汁、然後超有大口吃肉的滿足感，有加辣粉的尾韻很強，吃起來還真的蠻辣的，可是胡椒鹽純粹，兩個都非常推薦！

「雞排王子」的雞排真的會爆汁，認真來說真的很好吃，不塊是以前號稱全中壢最好吃雞排，真心很推薦。

吃完雞排準備要來去中壢夜市，現場已經開始在排隊。

老闆目前只開幕一星期而已，但感覺已經不少人知道，想吃的朋友快點來買，不然又要像以前一樣不排個一小時吃不到囉！新消息快點報告給大家！：）

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雞排王子 | 店家資訊

雞排王子

電話：0918-121335

地址：桃園市平鎮區民族路111號

營業時間：下午開始至賣完結束！（不固定公休）

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◎本篇為自費文章。

◎美食主觀，僅以當時用餐感受予以建議，不代表所有人口味呦！

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