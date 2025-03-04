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我的國外蔬食懶人包系列，竟然來到肉肉大國 —— 韓國來開箱啦~~~

說真的每次搜尋首爾美食，找到的清一色都是人蔘雞、馬鈴薯排骨、炸雞、燒肉，真的也擔心過首爾有好吃的蔬食嗎🫠

不過首爾也是個非常國際化的亞洲一線大城市，事實證明我的擔心是多餘的！首爾有非常多好吃的蔬食，快一起來看我都吃了什麼吧！

首爾蔬食點餐注意事項

✦ 素食 / 蔬食的韓文

韓文中蔬食叫 채식 (chaesig)，唸起來像中文的「菜食」，定義應該算是無肉料理，可能含有奶蛋五辛

如果要找無五辛的料理，那就是 사찰음식 (sachal-eumsig)，中文翻譯成「寺廟食物」

而 vegan 是近年才引進的新概念，就和台灣目前沒有 vegan 的中文一樣，韓文是直接音譯成 비건 (bigeon)

我發現在首爾 vegan 的概念算蠻普及的，大部分的餐廳都會直接寫英文字「VEGAN」，葷素共食也會用英文字「VEGAN」作為菜單標示，所以不懂韓文也不用太擔心

另外我在韓國是沒有遇到奶蛋料理誤用 vegan 標示的情況~~請 vegan 朋友可以放心🥰 (還是要小抱怨一下全世界最愛誤用 vegan 的地方就是臺灣了吧🫠)

✦ 不吃五辛記得先告知

韓國的蔬食、素食多不忌五辛，所以菜單也很少標示五辛，有特別標示五辛的店家，應該都是接了太多台灣觀光客才開始標的🤣

因為我有吃五辛，所以這方面對我來說並不困擾，但我遇過不少素食朋友，都說在韓國要去五辛非常困難🥲🥲

韓國的料理還蠻依賴五辛，有時就算是請店家客製，店家也很容易不小心就加進去，所以這部分可以接受到什麼程度，可能要大家自己斟酌

這篇文章底下分享的都是 vegan 可食，無魚肉蛋奶蜂蜜，但可能有五辛~至於能不能客製去除五辛，如果我有查到就會順便標出來，沒有特別標示的話，還請不吃五辛的朋友自行確認囉

然後這篇文章只有鹹食、正餐的部分，想看甜點、咖啡廳請走這 ▸ 首爾特色咖啡廳推薦 / 17 間首爾 VEGAN 無蛋奶甜點烘焙

首爾分區圖先來！底下的清單也會大致上依照這個分區來條列

皇宮區 (景福宮、北村蔬食/素食)

▍五世界香 오세계향

ALL VEGAN｜有無五辛選項｜ map

✦ 應該沒有蔬食者來首爾會沒吃五世界香吧~~~(就是我我沒吃到🥹) 這間從多年前我剛轉素就被所有去韓國的蔬食朋友推到不能再推，提供道地的韓式料理，平板點餐都有標示五辛非常貼心

▍Maru Jayeonsik Gimbap 마루자연식김밥

ALL VEGAN｜有無五辛選項｜ map

✦ 我這次的大遺珠😭專賣飯捲、拉麵等道地韓國小食的 VEGAN 路邊攤

▍Vegan Insa 비건인사

ALL VEGAN｜有無五辛選項｜ map

▍韓果菜 Hangwachae 한과채

ALL VEGAN｜ map

✦ 提供傳統韓食，便宜實惠的 VEGAN BUFFET

▍Maji 마지

ALL VEGAN｜全店無五辛｜ map

✦ 在韓屋古蹟裡吃寺廟料理，感覺是很酷的體驗！需先預訂

▍SOIROUM 소이로움

ALL VEGAN｜有無五辛選項｜ map

▍설야

葷素共食｜ map

✦ 西村通仁市場中的手包餃子店，有 VEGAN 泡菜餃子

▍菌 큔 Qyun

葷素共食有 VEGAN 標示｜ map

✦ 這間非常特別~是以手作發酵食材為主的餐廳(所以才叫菌)，目前只有偶爾會快閃開放一兩天，幾乎也都是提供 plant-based 套餐，有緣才吃得到 (好想吃🥺)

▍山村 산촌

葷素共食｜有無五辛選項｜ map

✦ 山村專門提供韓國寺廟的精進料理，因為小盤子非常多所以很有特色，只有一種套餐，看你是幾人份會全部放在一起讓你們分食

✦ 我在來之前超級期待，但最後我覺得吃不懂😅每盤幾乎都是青菜，每道調味都差不多，蛋白質很少 (因為整餐吃起來一人要台幣 700 左右也不便宜，我吃到有點生氣吃完就把照片刪掉了哈哈哈哈，這張是我從限動影片截圖下來的所以很糊)

✦ 我回來後才看到 龍潭蔬食餐廳樂農匯 有寫到，店內辣味泡菜有加魚腸油，所以蔬食者要記得告知不吃五辛，老闆才不會給你那道含魚的泡菜🥲

▍A Flower Blossom on the Rice 꽃밥에피다

葷素共食有 VEGAN 標示｜ map ｜需 預約 並預付訂金

✦ 主打有機、非基改、永續、在地食材、無化學添加、動物福利，連續 7 年米其林必比登推介、連續 4 年米其林綠星的超強餐廳！當然價格也不斐，VEGAN 套餐約千元台幣起跳

✦ 評價有點兩極，許多評論反應調味過於清淡

▍꽃밥에피다 북촌 친환경 그로서란트

葷素共食有 VEGAN 標示｜ map

✦ 上一間米其林餐廳的 2 店，環保商店兼餐廳，算是定食套餐，價格也比 1 店親民非常多

明洞蔬食/明洞素食

▍Vegan Kitchen 비건 키친

ALL VEGAN｜有無五辛選項｜ map

✦ 網路上超多人推薦這間！提供多樣道地韓式料理，也有部分西式餐點，店員會中文很加分

▍Aha!

葷素共食有 VEGAN 標示｜ map

✦ 這間街邊小攤提供 VEGAN 餃子、熱狗、飯捲，但應該都是微波料理包，價格也不便宜😂不過在明洞逛街嘴饞的話，有這些小食可以墊墊胃很方便啦

▍Soonnam Siraegi 순남시래기 명동점

葷素共食有 VEGAN 標示｜ map

✦ 在半地下室的傳統韓食小店，氣氛很不錯~~除了單點料理外還有簡單的小菜自助吧，VEGAN 選項算多，不過整體偏油一些

首爾站蔬食/首爾站素食

▍ Cafe SIVA 카페시바

ALL VEGAN｜ map

由瑜珈工作室主理，餐點偏西式，帶有自然、健康的理念

▍ Daom Noodle Restaurant 다옴 국수집

葷素共食有 VEGAN 標示｜ map

專賣傳統韓食麵和餃子，菜單上有清楚的葷素標示，幾乎所有品項都可做 VEGAN

梨泰院蔬食/梨泰院素食

梨泰院本來就是首爾外國人比較多的地區，路上除了夜店外最多的就是各種異國料理餐廳，這邊有幾間 VEGAN 餐廳都很不錯，店員普遍英文好、菜單也都有英文，最棒的是營業時間到比較晚，適合錯過吃飯時間的朋友，或來吃宵夜都很棒

▍Plant Cafe 플랜트

ALL VEGAN｜ map

✦ 推薦你們有來梨泰院的話一定要吃這間！它算是西餐咖啡廳，我在這邊吃到目前覺得最強的 vegan 松露奶醬，濃郁不膩真的超讚！

▍Breaghetti Itaewon 브레게티 이태원점

ALL VEGAN｜有無五辛選項｜ map

✦ 西式料理為主，同時也是清真認證的餐廳

▍ALT.a

ALL VEGAN｜有無五辛選項｜ map

✦ 漂亮的餐酒館，料理以韓式、亞洲為主，還蠻特別的

▍Camouflage 카무플라주

ALL VEGAN｜ map

✦ 這間很酷是「美式中菜專賣店」，酒類選擇也很多，開到晚上 12 點！

▍LAZY FARMERS 레이지파머스

蔬食餐廳有 VEGAN 標示｜ map

✦ 使用原型食材、無加工物，主要提供義大利麵、披薩等西式料理

解放村蔬食/解放村素食

▍byTOFU 바이두부

ALL VEGAN｜ map

✦ 這間是我的首爾第一名！選用新鮮好食材，餐點也真的非常好吃🥺🥺那個旦沙拉我念念不忘到現在！(雖然台灣蔬食很強，但 byTOFU 的 VEGAN 旦沙拉真的是我在台灣沒吃過的好味道)

✦ 也是在意環境永續和寵物友善的店家！完全和我的理念相同，太愛了💖

▍Vegetus 베제투스

ALL VEGAN｜ map

✦ 以西式料理為主，裝潢帶點復古感，非常可愛的小店

▍The Royal Food & Drink 더로열푸드앤드링크

葷素共食有 VEGAN 標示｜ map

✦ 這間似乎是解放村名店！有室外座位可以俯瞰整個解放村很 chill

✦ 只有鷹嘴豆泥的三明治和早午餐是蔬食，菜單上有標示 VEGAN

弘大蔬食/弘大素食

▍Drunken Vegan 드렁큰비건

ALL VEGAN｜ map

✦ 小小的 VEGAN 酒吧，只提供千層麵、炸雞、炸魚薯條 3 道輕食，非常好吃！！不過份量偏少，比較適合當宵夜或點心

✦ 同時也是 LGBTQIA+ 友善的店家！店內有許多讓人臉紅心跳的玩具🙈🙈不要嚇到呦

▍Chicken In The Kitchen 치킨인더키친

葷素共食有 VEGAN 標示｜ map

✦ 葷食炸雞店竟然也提供 VEGAN 炸雞的選項！還有年糕和沙拉也都是 VEGAN 可食

▍BEBAB 비밥

葷素共食有 VEGAN 標示｜ map

✦ 提供韓式拌飯、煎餅、豆腐鍋的韓食餐廳，就在弘大步行街的支巷裡，很適合安排在逛街行程中

江南蔬食/江南素食

江南是高級的區域，這邊有幾間 VEGAN 的 fine dining 和高價餐廳看起來都很不錯！

一些小 Tips

高單價餐廳通常都要先預訂，還要線上刷卡預付訂金，訂了就要排除萬難去吃！

fine dining 午餐通常會比晚餐便宜，如果是想嚐嚐鮮的朋友，可以選擇中午時段前往

我自己覺得吃 fine dining 的享受之處還有很大一部分在於了解食材和烹飪方法，通常服務人員也都會介紹菜色，不過大多只有韓文和英文，如果聽得懂的話很加分 (現在開始苦練食物的相關英文🤣)

▍LÉ GUME

ALL VEGAN｜ map ｜需 預約 並預付訂金

✦ 人均消費午餐韓元 90K (約 NT$2000)、晚餐韓元 170K (約 NT$3800)

✦ VEGAN fine dining，也是在意永續的店家，官網上有提到從飲食文化達到碳中和的目標

▍Dahlia dining 달리아 다이닝

ALL VEGAN｜ map ｜需 預約 並預付訂金

✦ 人均消費約韓元 40K 以上 (台幣千元上下)

✦ 黑白大廚崔鉉碩主廚開的 VEGAN 餐廳，餐點融合亞洲、西式料理風格，也有多樣 VEGAN 甜點，開幕不久好評就非常多，我下次去首爾一定會去朝聖！

▍Mahina Vegan Table 마히나 비건 테이블

ALL VEGAN｜ map ｜需 預約 並預付訂金

✦ 人均消費約韓元 40K 以上 (台幣千元上下)

✦ 料理非常精緻、也都使用原型食物，許多評價表示氣氛優雅、適合約會

▍Rooted Seoul 루티드

ALL VEGAN｜ map

✦ 每週都會換菜單的 VEGAN 咖啡廳，提供碗料理、三明治、沙拉等西式餐點，看起來超好吃！

▍Nammi 남미플랜트랩

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