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屏東縣王船文化館於2024年12月27日啟用

成為全台首座專門展示王爺信仰與王船文化的博物館

讓遊客能深入了解這項珍貴的台灣民俗文化

還可以嚐到東港經典美食：海鮮飯湯

如果你正在規劃屏東旅遊，或對台灣宗教文化、迎王祭典感興趣

這裡絕對是不可錯過的景點！

【屏東縣王船文化館】

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屏東縣王船文化館介紹

屏東縣王船文化館興建於2022年，2024年正式完工啟用

全館共分為五層，以「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東代巡」

「打造神舟」與「東港迎王」等五大展示主題

讓民眾透過沉浸式體驗，近距離認識王船/王爺文化的歷史脈絡與技藝傳承

剛進入展區，挑高的空間令人覺得規模之大

這像是在屏東會出現的規模嗎？甚至巧妙的設計讓位於三樓的王船

露出船尾，就令遊客開始期待這展覽

東港王船文化館停車資訊

館外及後方皆有停車場可以停放摩托車及汽車

屏東縣王船文化館票價資訊

全票120元、優待票60元、免票0人

如果你有誠品書局的會員，出示也可以享用優待票的資格(60元)

文創與美食體驗—探索屏東特色美食

除了展覽，屏東王船文化館內還設有全台最南端的誠品書店

以及特色美食區，如「漁行口食堂」和「角頭酒吧」，提供屏東美食與特色飲品

在這裡，你可以品嚐台灣傳統廟口小吃，或體驗融合王船文化概念的屏東特色料理

讓美食成為文化旅程的一部分

誠品書局

身為目前最南端的誠品書局，環境和主題也和東港王船文化做結合

漁行口食堂

一樓備有餐廳，真的很方便，看你要先逛展覽或逛完再來用餐

就不用特地再找外地其他餐廳，而且在這可以享用到東港經典在地美食：飯湯

有別於粥的口感，是直接用熟的米飯加進去高湯內享用

再擺上新鮮的海鮮，這飯湯口味很可以

屏東王船文化館全攻略

360度沉浸式劇場——走進東港迎王祭典

文化館一樓設有「生命的長河」360度沉浸式劇場

透過高科技多媒體技術，帶領觀眾親身體驗迎王祭典的壯觀場面

透過震撼的聲光效果與環境模擬，遊客將彷彿置身東港迎王祭典現場

親歷王爺巡境、過火、送王等儀式

是台灣宗教文化之旅中極具特色的體驗之一

典藏王船—國寶級工藝之作，體驗王船祭典文化

在屏東王船文化館三樓，最具代表性的展品之一是「典藏王船」

這艘長達42尺的台灣王船，由東隆宮國寶級師傅遵循古法打造

船身雕刻精美，完整呈現王船祭典與傳統造船工藝

這不僅是一艘船，更是一座承載台灣王船信仰文化的重要歷史遺產

遊客可從不同角度欣賞這艘壯觀的王船

並透過導覽了解王船祭典的由來及其在台灣宗教文化旅遊中的地位

五大主題展區—深入探索台灣王爺信仰

屏東王船文化館的主題展區，完整呈現王爺信仰的文化脈絡與影響

2F千歲巡狩：介紹王爺神明巡視地方的故事

展示台灣傳統宗教信仰的多樣性

3F屏東代巡：專門介紹屏東迎王祭典的習俗

讓遊客深入了解台灣迎王儀式的獨特魅力

4F東港迎王：完整呈現東港迎王祭典的歷史傳承，這項被列為國家級重要民俗的活動

是屏東旅遊景點中的亮點

阮的日子，温的日子

東港人依海為生,生活與信仰相伴。不管是大科年

或者平常時，温王爺在東港人生活之中有著一股安心的力量

因此每個東港人都以自己的方式回報温王爺的庇佑

本展覽藉由朱、金、藍三個顏色展現「海洋、技藝、信仰」三個領域

涵蓋東港人的記憶與生活,同時也是奉獻的的不同光譜

朱色,是香火的顏色,象徵傳承,不論是習俗、技藝還是精神

金色，是信仰散發的聖光,東港人信仰温王爺的凝結

藍色， 則象徵討海人一輩子都要面對的海洋

既帶來豐收卻也兇險無比,藍色的海洋養成東港人勇於探索的性格

屏東縣王船文化館評價

屏東王船文化館是一座結合台灣傳統信仰、歷史文化與現代科技的博物館

不僅讓民眾更了解台灣的王爺信仰，也提供了一個沉浸式的文化體驗

如果你計畫屏東自由行，這裡絕對是你不能錯過的屏東旅遊景點

無論是對台灣民俗文化感興趣，還是尋找獨特的台灣宗教文化旅遊體驗

王船文化館都是你的最佳選擇！推薦給大家

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屏東縣王船文化館參觀資訊

營業時間：週二至週日：09:00~18:00(週一休館)

地址：屏東縣東港鎮船頭路9號

電話：08-8331680

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交通資訊

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