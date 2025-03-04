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屏東縣東港鎮【屏東東港｜景點】屏東縣王船文化館。2025年屏東最新景點，王爺信仰、東港迎王祭典與台灣宗教文化旅遊

2025-03-04 12:25:08 文字：Jason's Life
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Jason's Life

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屏東縣王船文化館於2024年12月27日啟用

成為全台首座專門展示王爺信仰王船文化的博物館

讓遊客能深入了解這項珍貴的台灣民俗文化

還可以嚐到東港經典美食：海鮮飯湯

如果你正在規劃屏東旅遊，或對台灣宗教文化迎王祭典感興趣

這裡絕對是不可錯過的景點！

【屏東縣王船文化館】

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屏東縣王船文化館介紹

屏東縣王船文化館興建於2022年，2024年正式完工啟用

全館共分為五層，以「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東代巡」

「打造神舟」與「東港迎王」等五大展示主題

讓民眾透過沉浸式體驗，近距離認識王船/王爺文化的歷史脈絡與技藝傳承

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剛進入展區，挑高的空間令人覺得規模之大

這像是在屏東會出現的規模嗎？甚至巧妙的設計讓位於三樓的王船

露出船尾，就令遊客開始期待這展覽

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東港王船文化館停車資訊

館外及後方皆有停車場可以停放摩托車及汽車

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屏東縣王船文化館票價資訊

全票120元、優待票60元、免票0人

如果你有誠品書局的會員，出示也可以享用優待票的資格(60元)

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文創與美食體驗—探索屏東特色美食

除了展覽，屏東王船文化館內還設有全台最南端的誠品書店

以及特色美食區，如「漁行口食堂」和「角頭酒吧」，提供屏東美食與特色飲品

在這裡，你可以品嚐台灣傳統廟口小吃，或體驗融合王船文化概念的屏東特色料理

讓美食成為文化旅程的一部分

誠品書局

身為目前最南端的誠品書局，環境和主題也和東港王船文化做結合

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漁行口食堂

一樓備有餐廳，真的很方便，看你要先逛展覽或逛完再來用餐

就不用特地再找外地其他餐廳，而且在這可以享用到東港經典在地美食：飯湯

有別於粥的口感，是直接用熟的米飯加進去高湯內享用

再擺上新鮮的海鮮，這飯湯口味很可以

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屏東王船文化館全攻略

360度沉浸式劇場——走進東港迎王祭典

文化館一樓設有「生命的長河」360度沉浸式劇場

透過高科技多媒體技術，帶領觀眾親身體驗迎王祭典的壯觀場面

透過震撼的聲光效果與環境模擬，遊客將彷彿置身東港迎王祭典現場

親歷王爺巡境、過火、送王等儀式

台灣宗教文化之旅中極具特色的體驗之一

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典藏王船—國寶級工藝之作，體驗王船祭典文化

屏東王船文化館三樓，最具代表性的展品之一是「典藏王船」

這艘長達42尺的台灣王船，由東隆宮國寶級師傅遵循古法打造

船身雕刻精美，完整呈現王船祭典與傳統造船工藝

這不僅是一艘船，更是一座承載台灣王船信仰文化的重要歷史遺產

遊客可從不同角度欣賞這艘壯觀的王船

並透過導覽了解王船祭典的由來及其在台灣宗教文化旅遊中的地位

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五大主題展區—深入探索台灣王爺信仰

屏東王船文化館的主題展區，完整呈現王爺信仰的文化脈絡與影響

2F千歲巡狩：介紹王爺神明巡視地方的故事

展示台灣傳統宗教信仰的多樣性

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3F屏東代巡：專門介紹屏東迎王祭典的習俗

讓遊客深入了解台灣迎王儀式的獨特魅力

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4F東港迎王：完整呈現東港迎王祭典的歷史傳承，這項被列為國家級重要民俗的活動

是屏東旅遊景點中的亮點

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阮的日子，温的日子

東港人依海為生,生活與信仰相伴。不管是大科年

或者平常時，温王爺在東港人生活之中有著一股安心的力量

因此每個東港人都以自己的方式回報温王爺的庇佑

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本展覽藉由朱、金、藍三個顏色展現「海洋、技藝、信仰」三個領域

涵蓋東港人的記憶與生活,同時也是奉獻的的不同光譜

朱色,是香火的顏色,象徵傳承,不論是習俗、技藝還是精神

金色，是信仰散發的聖光,東港人信仰温王爺的凝結

藍色， 則象徵討海人一輩子都要面對的海洋

既帶來豐收卻也兇險無比,藍色的海洋養成東港人勇於探索的性格

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屏東縣王船文化館評價

屏東王船文化館是一座結合台灣傳統信仰、歷史文化與現代科技的博物館

不僅讓民眾更了解台灣的王爺信仰，也提供了一個沉浸式的文化體驗

如果你計畫屏東自由行，這裡絕對是你不能錯過的屏東旅遊景點

無論是對台灣民俗文化感興趣，還是尋找獨特的台灣宗教文化旅遊體驗

王船文化館都是你的最佳選擇！推薦給大家

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屏東縣王船文化館參觀資訊

營業時間：週二至週日：09:00~18:00(週一休館)

地址：屏東縣東港鎮船頭路9號

電話：08-8331680

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交通資訊


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