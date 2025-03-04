文山步道又為犁頭山步道，山上有犁頭山三角點，沿途有多個觀景台，並可遠觀竹北平原景色，文山步道又有一處

圓木棧道供行走，走起來更為特別有印象。

▲新埔文山步道指引圖▲

我們從福德祠旁的加油站上去文山國小方向到登山口。

文山步道沿途會經過景觀平台、休憩亭、圓木棧橋、犁頭山三角點，

最後會o型回到福德祠這的加油站。

文山步道入口處約可停5~6輛車，假日來建議停台灣中油新關站附近空曠處。

加油站洗手間也可以先使用再上~

文心步道經過景觀平台，

但反而對旁邊種植的仙人掌多肉植物比較有興趣，

出現在這很神奇~。

文山步道整體規劃完善，有水泥步道、木棧階梯步道，

沿途有休憩的小亭可歇息，步道很清幽，綠樹林蔭，走起來很舒服~

▲犁頭山三角點156m▲

文山步道犁頭山三角點到了！遼闊視野，

三角點這有觀景休憩平台，可遼望新竹風光，還可見高鐵行駛而過~

我們繼續往寶石山三段崎方向前進，

文山步道還有打造特別的圓木階梯，跟台中大坑步道有點像，

但圓木棧階梯比較短。行走時須留意，莫踩空踏入間隙，也超怕手機掉到間隙中~

箭頭往上要繼續前往下個觀景台。

「犁頭山位於新埔鎮與竹北市的交界處，海拔約157m，有三等三角點基石，

因山形似犁頭而名。民國97年當地居民張勤忠先生利用閒暇之時，熱心打通犁頭山小徑，

命名為文山步道，以供民眾踏青休閒之用。」

感恩當地居民付出的打通，接下我們繼續前往下個觀景台。

觀景台到了，沿路可以觀看竹北平原跟高鐵。

最後一個觀景台打造得很漂亮，木棧平台與樹共體，

邊休息邊看風景，吹新竹的風~

接著箭頭方向準備要下山去，可以接回剛剛來的福德祠加油站那。

一路下，就會到另一端的登山口，下的途中看天空都有冒煙，

周圍就是大廠，似乎作業不間斷。

文山步道出來往箭頭方向，穿越名宅，

準備接回加油站那。

經過名宅請輕聲細語喔。

最後就o型接回我們剛來的位置，這天來走有點冒小雨，沒遇到其他人~

文山步道整體規劃完善，很好走，景色風光也很不錯！

文山步道(犁頭山步道)

地址： 新竹縣新埔鎮國校街75號

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