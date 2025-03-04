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日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】前進銀山溫泉的第一關．大石田駅

2025-03-04 12:30:16 文字：安妮貓玩食遊
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安妮貓玩食遊

安妮貓玩食遊
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日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】前進銀山溫泉的第一關．大石田駅

這天一大早要前往大石田

也是前往銀山溫泉的車站

在車站裡面已經先到超商買了一些麵包、飲料當早餐

結果在月台上竟然看到有賣便當

挖塞！

不買一下好像對不起自己

於是戶長派我去買兩個

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】前進銀山溫泉的第一關．大石田駅

便當種類有20多種

我迅速挑了兩個看起來很可口的

如果不會日文沒關係

把想要的便當拍照後給店員看就可以買到手了

有智慧型手機真的好用(｡◕∀◕｡)

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】前進銀山溫泉的第一關．大石田駅

車票是早就上網買好的

我每次都搞不懂為什麼有兩張車票

反正都要過機器就對了

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】前進銀山溫泉的第一關．大石田駅

坐定後可以吃早餐了

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】前進銀山溫泉的第一關．大石田駅

桌子就是我的行李箱

看看我有多擠

坐到車程2/3的時候

我跟翔哥商量

我的腳已經快抽筋了

換放到他那邊去

我才能稍微輕鬆一點

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】前進銀山溫泉的第一關．大石田駅

整個正常的空間應該是這樣

沒有行李箱會坐得比較輕鬆

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然後他才告訴我有杯架可以用

但是我整個已經被行李箱佔滿

只能放他那邊了

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沒有坐滿

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最後面可以塞行李

但是不多

所以還是有的得放在座位區

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列車從都市到鄉村

日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】前進銀山溫泉的第一關．大石田駅

感覺じじ已經等不及要衝出去玩了⁽⁽ଘ( ˙꒳˙ )ଓ⁾⁾

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過11點

便當該拿出來了

我只拍到我手上的

是非常豐盛的一個便當

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後來發現菜品都寫在盒蓋上了

有30種食材呢！

而且味道很不錯ヾ(´︶`*)ﾉ♬

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到了大石田站

外觀挺低調的

車站的左邊是公廁及行李寄放櫃

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雖然還蠻多的

但是在旺季時可能還是會不夠用

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車站外有幾家餐館

這邊是正對面的

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這間長作拉麵是出車站往右走的

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這間是出車站往左走的

最上屋是旅館

トトロ是喫茶店

有餐點也有咖啡

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懶得走遠

車站內也有雜貨店(？

再過去也有蕎麥麵

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但我們到訪這天剛好公休

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日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】前進銀山溫泉的第一關．大石田駅

商店有賣很多東西

吃的喝的用的都有

我們在這裡買得很開心

尤其是這個今治毛巾

戶長說這個很多人推薦

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車站的另外一邊是巴士站

也就是前往銀山溫泉的搭乘處

已經很多人在排隊了

但因為我們有接駁車

所以不需要去排隊

爽~

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下大雪或下大雨可以在建築物裡面排隊

很貼心

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因為銀山溫泉路道狹小

所以希望遊客能將行李寄放在這裡

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除了車站有行李寄放櫃

候車室裡也有

但是因為當時遊客已經上巴士

於是候車室被關了

我就沒進去拍了

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在亂晃的時候看到能登屋的接駁車

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車站上的展望台

爬上來有點喘⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

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趁等車的時候來玩新玩具

可是雪已經有點硬

所以不好成形日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】前進銀山溫泉的第一關．大石田駅

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車站內有銀山溫泉的地圖

可以拿一張參考哦！

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離開前我拍了一下時刻表

以利隔天趕車時參考

但是我還是在回程時犯了大錯

因為有自動售票機

所以我以為直接在自動售票機買票就可以

結果等我們到目的地的時候需要補票

害大家差點趕不上前往藏王的巴士

真的搜哩捏~(｡í _ ì｡)

請各位還是到櫃檯買票嘿！

 

 

 

 

 

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日本【2024日本關東北陸滑雪之旅】前進銀山溫泉的第一關．大石田駅

 

 

大石田往銀山溫泉巴士票價

大人1000円

小孩500円

(車上不接受5000、10000紙鈔)

 

 

 

 

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