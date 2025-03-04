這天一大早要前往大石田
也是前往銀山溫泉的車站
在車站裡面已經先到超商買了一些麵包、飲料當早餐
結果在月台上竟然看到有賣便當
挖塞！
不買一下好像對不起自己
於是戶長派我去買兩個
便當種類有20多種
我迅速挑了兩個看起來很可口的
如果不會日文沒關係
把想要的便當拍照後給店員看就可以買到手了
有智慧型手機真的好用(｡◕∀◕｡)
車票是早就上網買好的
我每次都搞不懂為什麼有兩張車票
反正都要過機器就對了
坐定後可以吃早餐了
桌子就是我的行李箱
看看我有多擠
坐到車程2/3的時候
我跟翔哥商量
我的腳已經快抽筋了
換放到他那邊去
我才能稍微輕鬆一點
整個正常的空間應該是這樣
沒有行李箱會坐得比較輕鬆
然後他才告訴我有杯架可以用
但是我整個已經被行李箱佔滿
只能放他那邊了
沒有坐滿
最後面可以塞行李
但是不多
所以還是有的得放在座位區
列車從都市到鄉村
感覺じじ已經等不及要衝出去玩了⁽⁽ଘ( ˙꒳˙ )ଓ⁾⁾
過11點
便當該拿出來了
我只拍到我手上的
是非常豐盛的一個便當
後來發現菜品都寫在盒蓋上了
有30種食材呢！
而且味道很不錯ヾ(´︶`*)ﾉ♬
到了大石田站
外觀挺低調的
車站的左邊是公廁及行李寄放櫃
雖然還蠻多的
但是在旺季時可能還是會不夠用
車站外有幾家餐館
這邊是正對面的
這間長作拉麵是出車站往右走的
這間是出車站往左走的
最上屋是旅館
トトロ是喫茶店
有餐點也有咖啡
懶得走遠
車站內也有雜貨店(？
再過去也有蕎麥麵
但我們到訪這天剛好公休
商店有賣很多東西
吃的喝的用的都有
我們在這裡買得很開心
尤其是這個今治毛巾
戶長說這個很多人推薦
車站的另外一邊是巴士站
也就是前往銀山溫泉的搭乘處
已經很多人在排隊了
但因為我們有接駁車
所以不需要去排隊
爽~
下大雪或下大雨可以在建築物裡面排隊
很貼心
因為銀山溫泉路道狹小
所以希望遊客能將行李寄放在這裡
除了車站有行李寄放櫃
候車室裡也有
但是因為當時遊客已經上巴士
於是候車室被關了
我就沒進去拍了
在亂晃的時候看到能登屋的接駁車
車站上的展望台
爬上來有點喘⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
趁等車的時候來玩新玩具
可是雪已經有點硬
所以不好成形
車站內有銀山溫泉的地圖
可以拿一張參考哦！
離開前我拍了一下時刻表
以利隔天趕車時參考
但是我還是在回程時犯了大錯
因為有自動售票機
所以我以為直接在自動售票機買票就可以
結果等我們到目的地的時候需要補票
害大家差點趕不上前往藏王的巴士
真的搜哩捏~(｡í _ ì｡)
請各位還是到櫃檯買票嘿！
2024.02.05
出發→押上普瑞米爾里士滿酒店→高木神社→大雪淺草寺
2024.02.06
東京增上寺→東京麻布台之丘展望台→御茶水雪具一條街→夜間淺草寺
2024.02.07
2024.02.08
大石田駅→
2024.02.09
2024.02.10
2024.02.11
2024.02.12
AER展望台→仙台機場
大石田往銀山溫泉巴士票價
大人1000円
小孩500円
(車上不接受5000、10000紙鈔)