每年二月到五月都是整個日本最熱鬧的賞櫻季節，從鹿兒島到北海道都有各種櫻花盛開，各地也會舉辦櫻花祭典，吸引日本在地人與海外遊客造訪，我個人目前只有看過東京櫻花這次是前往日本東北欣賞櫻花，初次看東北櫻花就遇到滿開的情況，我很推薦大家如果是跟我一樣初次拜訪東北櫻花，擔心交通不便利的話，不妨可以利用新幹線會停靠的站為主，我這次就是利用新幹線停靠的站加上購買日本鐵路pass票卷櫻花看好看滿，且無需再轉搭其他電車就能欣賞到許多東北櫻花景點，例如山形車站徒步就能看到的山形霞城公園，城內種植了約1500株染吉野櫻，每株都超過百年以上，把整座山形霞城包圍起來美不勝收啊！不愧是日本100名城的櫻花絕景霞城公園。

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山形車站介紹：

山形車站交通相當四通八達，且這裡是前往藏王溫泉滑雪場跟看藏王樹冰群最近也最主要的車站，車站周邊飯店林立還有車站共構飯店與商場s-pal，另外要前往銀山溫泉的話在山形車站也有巴士前往，算是十分便利，而車站內也有設置JR綠色窗口與購票系統，山形觀光案內所，行李寄放櫃，土產店等。

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日本氣象株式會社

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以上日日本三大氣象官網，我自己也都是查詢這三個網站，他們會隨時更新全日本目前的櫻花花況，不過我建議大家還是多方追蹤一些長期研究日本櫻花或者剛好也在日本賞櫻的部落客們，日本的推特也蠻可以參考的。

『上面的櫻花品種均已 染吉野櫻 為主』

位在山形車站的土產店，一眼望去全都是櫻桃製品因為山形是櫻桃之國，全日本有70%以上的產量都在此，還沒出車站就先被車站的伴手禮店燒到什麼都想買。

山形霞城公園交通：

山形霞城公園就在山形車站附近而已，從山形車站西口方向走去約莫10-15分鐘就會抵達，我覺得非常方便，且慢慢散步過路上也有一些商店，可以購買一些餐點帶上野餐墊去櫻花樹下野餐喔。

沿著西口慢慢走還沒看到櫻花，我就先看到許多日本人在排隊購買這家和果子店，是當地許多人會購買的豆大福，醬油糰子，紅豆飯等，店名是かすみだんごや，我覺得他們的豆大福還有醬油糰子蠻好吃的，可以買一些去公園內吃，而這家店就位在山形霞城公園南追手門旁，非常好找。

山形霞城公園歷史：

日本百大名城之一的山形城總面積約莫35.9公頃，是日本第五大也是東北地區目前最大的城跡，是在約700年前由最上氏的斯波兼賴開始建造的，而霞城公園範圍非常廣大，入口劃分為東西北三門，護城河也非常壯觀，櫻花季時，就算不走進公園內，光是欣賞外圍護城河爆炸般的櫻花，也非常震撼！山形城也是日本境內少見的輪郭式平城，園區內也保留了本丸、二之丸、三之丸的護城河堡壘，而現在的山形城郭相傳是由第11代城主，最上義光（1546～1614）所建，也因為佔地廣大，加上超過1500棵櫻花樹圍繞，白天跟夜晚都能欣賞到不同時段的櫻花美景，吸引許多人前往。

不是！我們都還沒走進山形霞城公園最裡面，就先被滿開的櫻花給燒到無法往前繼續走，倒也不是沒看過櫻花滿天飛的情景，而是沒料到東北櫻花會炸成如此瘋狂模樣！且我覺得山形霞城公園的櫻花是沿著護城河，所以整座山形霞城被櫻花圍繞著歲邊走都會看到滿坑滿谷的染吉野櫻。

好羨慕住在山形霞城公園旁的居民啊！睜開眼就是櫻花綻放的模樣，想必他們應該是看膩了，跟我日本朋友一樣住在會下雪的地區，每年楓葉下雪無限看到飽。

我真的還沒沒走進山形霞城內啊啊！只是經過停車場，連這裡的櫻花都滿開到我覺得大家根本不用下車賞櫻就坐在車子裡野餐賞櫻就可以，讓第一次日本東北賞櫻的我們感到非常開心算是追櫻成功，畢竟這幾年日本天氣也變得極端不管是楓葉銀杏櫻花甚至雪季都難捉摸。

跟樂哥漫步在山形霞城公園內的櫻花隧道裡，真的是最高的享受，且也因為是平日人潮也不會過多，邊散步邊欣賞看不見天空的櫻花林身心真的被充飽電了～

山形霞城公園內也會舉辦櫻花祭典，晚上18:00-22:00有夜櫻祭，園內有市集攤販，大家都會來此購買餐點聚集在一起享受這美好的片刻時光。

在園區內也設置了一座第11代城主最上義光雕像。

山形霞城公園內可以野餐的地方很多也因為佔地廣大，不想人擠人的話，可以找一處自己看順眼的地方，與家人至親朋友們一起坐在櫻花林下悠哉悠哉，真的相當舒心。

店家/景點資訊

店家名稱：山形霞城公園

所在地址：日本1-7 Kajomachi, Yamagata, 990-0826日本

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 05:30-22:00

店家電話：+81236411212

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交通資訊

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