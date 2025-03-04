這次2025燈會在桃園，順道去了知名桃園景點Xpark，原來這邊也是燈節展區之一喔！如果你之前已經去過了，這次可以來拍更迷幻絢麗的水母打卡牆！如果你還沒去過Xpark更要把握機會來一趟，這篇愛麗森幫你們用照片、影片記錄了最好拍的打卡位，歡迎分享給親朋好友，一起來桃園旅遊喔！

Xpark光之海月 | 水母圓窗，2025燈會特別展演

「Xpark Blue」水母圓窗展演會：

01/20(一) ~ 02/28(五) 配合台灣燈會，冬季特別演出

03/01(六) ~ 06/30(一) (官方尚未公佈)

如果錯過燈節，看來之後還有其他企劃喔！超級期待！

大型水母圓窗「Xpark Blue」超進化！這次加入了音樂、燈光，牆面與圓窗一體共融，創造更迷幻的水母打卡牆！

此區也展示了不同品種的水母，看著水母的律動彷彿心跳一般地舞動，感受到海洋生物的生命力，搭配音樂很讓人感動！

還有各種顏色、樣貌的水母，也是讓我大開眼界，原本還天真地以為水母只有一種樣子，真是長知識了！

Xpark光之海月 | 癒見水母2025燈會特別展演

Xpark最熱門展區「癒見水母」也有特別展出喔！

「水母萬花筒」以四季為主題，結合燈光、音樂與影像，沉浸式體驗，彷彿變身水母一般，體驗五彩的海洋世界。現場體驗真的很震撼！強烈推薦必拍！

還有一區珊瑚潛行，從地面投影到牆面水族箱，整個打造美麗的海底世界，珊瑚礁與彩色小魚，繽紛色彩超療癒！

Xpark | 超近距離觀賞海洋世界的可愛動物

非常喜歡Xpark的一點就是能夠近距離觀賞到可愛的海洋動物們，燈光裝置也很到位！手機也能拍下清晰的影像。

很喜歡入口處的巨型水槽，這邊呈現的是台灣東岸的海底樣貌，包含魚群與地貌，現場看才能感受到海洋世界的巨大與遼闊，頓時讓人感覺所有煩惱都變得渺小，彷彿被海水滌淨的心靈。

我超喜歡魟鱼，因為牠的臉好像時刻掛著微笑，游水的樣子又像在飛翔，從容不迫的樣子。

巨型水槽也是很適合拍IG打卡照的地方，現場的燈光可以清楚拍到與魚群的合照，讓人心滿意足帶回珍貴的回憶。當你回去工作累了的時候，可以翻出來看看，重新回想起面對大海的那種開闊，水中生物的悠然自得。

海底世界中的魚也是穿搭高手，有小美人魚中的橘色尼莫裝，也有像是華麗裙襬的粉色條紋裝，很可愛吧！

Xpark | 結合AI科技的互動裝置

展區還有一區很特別的AI標本區，盯著牠看就會在你面前動了起來，很有趣也很新奇的科技！

此外還有可以玩線上著色，著色後的動物會投影在眼前的水槽中，以及APP能用手機看到隱藏版的虛擬動物，更多內容可以參考下方帶逛影片，購票資訊與桃園住宿請參考文末

Xpark個人覺得很值得，不管是親子或情侶約會，都能享受一個既沉澱心靈，又有趣新奇的體驗，附近還有華泰名品城可以逛(我就是從那邊的通道過來的)，大眾運輸搭乘桃園高鐵站/機場捷運A18站步行十分鐘即可抵達，非常方便的旅行地點，室內也不怕天氣影響行程，推薦大家到桃園旅遊可以安排一趟美麗的海洋之旅喔！

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(這樣記：一起去玩吧)

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