通堂拉麵小祿本店是深受遊客喜愛的拉麵店，無論是排隊人潮還是口感，總是吸引著各地食客前來一探究竟，通堂拉麵小祿本店以豚骨為底的男人麵湯頭，鹽味湯頭為底的女人麵湯頭，其獨特的湯頭、彈牙的麵條和精心選材的配料，成為了超人氣的沖繩排隊美食!!

~通堂拉麵小祿本店~

餐廳地址：沖繩縣那霸市金城5-4-6

營業時間：11：00～24：30

聯絡電話：098-857-5577

交通資訊：離單軌電車小祿站徒步3分鐘，位於 AEON 那霸店對面

官方網站：https://www.ryoji-family.co.jp/store.php#a03

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通堂拉麵小祿本店｜地理位置

通堂拉麵小祿本店位於 AEON 那霸店對面，離單軌電車小祿站徒步3分鐘，後方有免費停車場，自駕前來可以將車子停入停車場～

通堂拉麵小祿本店｜店內環境

通堂拉麵小祿本店帶點復古，有傳統琉球風格，店裡座位約有40~50個，有吧檯區、方桌區、還有半開方式塌塌米座位包廂～

通堂拉麵小祿本店｜菜單MENU

通堂拉麵小祿本店的點菜方式是用自助點餐機，入口處有紙本菜單，菜單上有圖案，入座時可以先參考再到自助點餐機點餐

桌上有許多調味料，還有辣豆芽可以自取，想吃多少就夾多少～桌上有裝滿冰塊的麥茶～

麵條可以選擇應、中、軟，怕踩雷所以選擇軟硬適中的麵條～通堂拉麵無論是在湯底的熬製過程，還是配料的選擇上，都相當用心，讓吃過的人都對其味道讚不絕口～

通堂拉麵有豚骨高湯及雞汁高湯為基底的餐點，濃郁的豚骨高湯是男人味拉麵，清爽的雞汁高湯是女人味拉麵，餐點種類超多會有選擇障礙啊！！

豚骨湯底經長時間熬製，湯色乳白，濃郁香氣撲鼻，湯頭的味道濃烈卻不會油膩，能感受到湯底的層次感和深度

通堂拉麵可以選擇麵條軟硬度，恰到好處的口感讓每一根麵條都充分吸附湯汁，湯頭的美味深深浸透進每一口麵中，讓人吃得津津有味～

通堂拉麵的提供多種配料選擇，包括嫩滑的叉燒、金黃色的半熟蛋、爽口的蔥花以及有嚼勁的竹筍等，每一道配料都經過精心挑選，並且配合湯底的味道，呈現出最完美的味覺體驗

叉燒是必點項目，肉質鮮嫩，切片薄厚適中，彷彿入口即化，與湯頭當相搭配，這些配料不僅能提升整碗麵的口感層次，還能增添視覺的享受，讓用餐過程更加豐富多彩

女人麵，清雞鹽高湯喝起來挺清爽的，口味相當不錯

若喜歡口味重一點可以選擇黑蒜口味的湯頭，更添加了蒜頭的香氣，喜愛蒜香的朋友一定不能錯過~

吃兒童可以到門口拿一個小禮物，超貼心的~

通堂拉麵小祿本店充滿沖繩地方風味的美食體驗，獨特的湯頭、手工麵條到精緻的配料，每一個細節都展現了對食物的用心，來到沖繩千萬不要錯過這沖繩排隊美食，每一口麵條、每一碗湯頭，都能帶來難以忘懷的美味記憶

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