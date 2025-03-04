上色見熊野座神社整個爆紅

不只是多人拍照成為網紅景點

還是日本能量景點

只是交通以及參觀上當然有一點麻煩

就來看看怎樣可以玩得開心吧!

本篇依次分享交通位置，環境介紹，遊覽心得

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

上色見熊野座神社其實不是一個大景點

如果從阿蘇車站自駕過來約半個小時

自駕的話可以跟高千穗或是南阿蘇合在一起

不自駕的話則可以選擇計程車

或是從高森車站搭乘巴士過來

另外也會有旅行社包裝從熊本出發的一日遊

也是有許多交通方式來到上色見熊野座神社

然後一定要提醒的就是如果爬階梯覺得太累的話

可以走旁邊平行的斜坡

如果沒有辦法走的話到上色見熊野座神社會覺得很辛苦

抵達時正好有遇到台灣旅行團到來

如果只是想到神社的話

在這預留0.5小時就可以

但如果步程比較慢則需要1小時

天氣不好則建議跳過，要不然有點危險

最有異世界的感覺要在剛日出或是要晚上時的朦朧感

如果想再往上走的話則是日本能量景點之一

可以在這感受大自然的感覺

再往上走一點的話階梯較為狹窄

也還好從神社再往上走的人比較少

在這看一下景色然後曬一下陽光感覺也是很好

從底下網上照有沒有靜謐的感覺呢?

旁邊也有很多祈願的石堆

整個感覺很不錯

雖然是在八月的大晴天來也不會覺得特別熱

終於可以照到沒人的門口啦

自由行的時間還是比較有彈性

爬滿青苔的石燈籠也是感覺很有古感

從斜方來照終於可以照到完全沒人的照片啦

旁邊筆直的樹也特別有感覺

旁邊也有讓人可以好登山的枴杖做使用

相對的也再提醒一次

腳力不好的人是否要來這還是要多考慮一下

神社本身則非常的小

御守也比較少樣

整體的感覺就是一個靜

也因為有停車場所以自駕過來更是方便

要下結論了喔!

上色見熊野座神社整體是一個小景點

但因為格外安靜的感覺讓人覺得沉穩

要拍照的話有很多景點可以拍

如果自駕過來時間多一點比較自由了喔!

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