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日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

2025-03-04 12:35:07 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

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上色見熊野座神社整個爆紅

不只是多人拍照成為網紅景點

還是日本能量景點

只是交通以及參觀上當然有一點麻煩

就來看看怎樣可以玩得開心吧!

本篇依次分享交通位置環境介紹遊覽心得

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

交通位置=>

上色見熊野座神社其實不是一個大景點

如果從阿蘇車站自駕過來約半個小時

自駕的話可以跟高千穗或是南阿蘇合在一起

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

不自駕的話則可以選擇計程車

或是從高森車站搭乘巴士過來

另外也會有旅行社包裝從熊本出發的一日遊

也是有許多交通方式來到上色見熊野座神社

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

然後一定要提醒的就是如果爬階梯覺得太累的話

可以走旁邊平行的斜坡

如果沒有辦法走的話到上色見熊野座神社會覺得很辛苦

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

抵達時正好有遇到台灣旅行團到來

如果只是想到神社的話

在這預留0.5小時就可以

但如果步程比較慢則需要1小時

天氣不好則建議跳過，要不然有點危險

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

最有異世界的感覺要在剛日出或是要晚上時的朦朧感

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

如果想再往上走的話則是日本能量景點之一

可以在這感受大自然的感覺

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

再往上走一點的話階梯較為狹窄

也還好從神社再往上走的人比較少

在這看一下景色然後曬一下陽光感覺也是很好

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

從底下網上照有沒有靜謐的感覺呢?

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

旁邊也有很多祈願的石堆

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

整個感覺很不錯

雖然是在八月的大晴天來也不會覺得特別熱

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

終於可以照到沒人的門口啦

自由行的時間還是比較有彈性

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

爬滿青苔的石燈籠也是感覺很有古感

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

從斜方來照終於可以照到完全沒人的照片啦

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

旁邊筆直的樹也特別有感覺

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

旁邊也有讓人可以好登山的枴杖做使用

相對的也再提醒一次

腳力不好的人是否要來這還是要多考慮一下

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

神社本身則非常的小

御守也比較少樣

日本2024九州自由行-異世界動畫景點-上色見熊野座神社

整體的感覺就是一個靜

也因為有停車場所以自駕過來更是方便

 

要下結論了喔!

上色見熊野座神社整體是一個小景點

但因為格外安靜的感覺讓人覺得沉穩

要拍照的話有很多景點可以拍

如果自駕過來時間多一點比較自由了喔!

 

官方網站連結介紹請點我

 

 

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