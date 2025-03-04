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台中市后里區2025台中泰安櫻花季：全台最美派出所櫻花盛開！賞花攻略、交通資訊、周邊美食一次看

2025-03-04 12:35:14 文字：利歐娜樂生活 Leona Fun Life
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利歐娜樂生活 Leona Fun Life

利歐娜樂生活 Leona Fun Life

台中后里賞花景點推薦，2025台中泰安櫻花季2/22開跑，全台最美派出所櫻花盛開！賞花攻略、交通資訊、周邊美食一次看 

台中市后里區2025台中泰安櫻花季：全台最美派出所櫻花盛開！賞花攻略、交通資訊、周邊美食一次看

2025泰安櫻花季櫻花正處大開的狀態，
一整排八重櫻綻放，
非常的好拍，
夜間有燈光，
賞夜櫻也是非常浪漫的行程，
周邊還有美食區、步道、草莓園，
趕快安排行程，
玩上一整天吧!!

台中賞花景點 2025 泰安櫻花季
2025 泰安櫻花季活動 分散車流疏導圖
2025 泰安櫻花季活動 停車資訊
2025 泰安櫻花季活動 大眾運輸+步行
2025 泰安櫻花季活動 微笑單車
2025 泰安櫻花季活動 花況實拍
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接收更多有趣的生活資訊也可以台中市后里區2025台中泰安櫻花季：全台最美派出所櫻花盛開！賞花攻略、交通資訊、周邊美食一次看喔~~

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2025 泰安櫻花季活動 分散車流疏導圖

如果可以當然是平日賞花人潮少，
又可以盡情拍照，
但只能假日出門的朋友要前往就要注意交通管制跟停車的問題。
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泰安櫻花季活動期間為2/22起至3/2，
預期花況將持續至3月初，
實施交通管制共計16天。
目前泰安派出所停車場及廁所、舊泰安車站廁所及福興路碎石停車區正在修繕、施工中，
所以請大家不要前往，
可以停放其他停車場，
停一次$50，
也可以考慮搭火車、公車等大眾運輸工具到達。
(本圖擷取自泰安派出所FB粉絲專頁)

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2025 泰安櫻花季活動 停車資訊

安眉路上泰安國民小學前就有付費停車場
這邊均一價都$50，
停一天也很划算啦~

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停車場空間都很大，
入口處會有親切的大叔招呼大家停放。

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2025 泰安櫻花季活動 大眾運輸+步行

除了開車前往外，
也可以搭乘區間車抵達泰安車站，
站前也有公車站牌，
也能選擇搭乘公車。
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抵達泰安車站後可以步行前往泰安派出所，
時間大約20分鐘，
路程平坦，
蠻適合散步的。

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泰安車站前就有一排盛開的櫻花，
很多人一出站就開始先拍照賞花了。

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八重櫻盛開，
怎樣拍都很美。

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沿著車站旁的小路直走，
遇到第一個路口後左轉，
繼續直行就能到達泰安派出所。

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中途有石森橘園可以體驗採果樂趣，
不想自採的，
也可以買現成的。

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附近的民宅也開出茂密的櫻花，
在家就能賞櫻也讓人非常的羨慕。
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路旁還有可以合影的波斯菊花叢。

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休耕的田中可以看到白鷺鷥的身影。

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另一側的波斯菊花田非常的茂密，
但被圍起來了，
只能拍拍繁花盛開的大景。
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2025 泰安櫻花季活動 微笑單車

搭乘大眾運輸的朋友也可以多使用iBike微笑單車服務，
由泰安車站出來，
往右手邊走就能看到iBike微笑單車的車站。
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由iBike泰安車站借用微笑單車後，
可以直接騎往iBike 泰安鐵道文化園區，
就可以開始漫步逛市集、賞花囉!!

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雖然旁邊的舊泰安車站廁所及福興路碎石停車區都在整修中，
但iBike 泰安鐵道文化園區這邊還是可以正常的租借/歸還單車喔!
這樣一趟下來只要5分鐘，
不想走路的朋友可以多加利用喔!!

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2025 泰安櫻花季活動 2月花況實拍

我們是2/20到訪，
可以看到路上已經有不少賞花人潮，
但不至於壅擠，
攤位的部分也都就位，
拍累了想吃東西、喝飲料也都很方便。

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警局旁的停車場、廁所都在修繕中，
所以想要拍到跟去年一樣警局標誌+八重櫻的照片，
有一點難度(淚)
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警局標誌旁的粉色櫻花花朵依舊稀疏。

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安眉路上的八重櫻花況極佳。
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加上天氣好、陽光明媚，
一整盛開的櫻花看過去，
真的讓人覺得賞心悅目。

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每一株櫻花幾乎都是大開的狀態，
真的隨手一張都很好看。
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除了安眉路上，
泰安派出所停車場外圍這一排小道也被盛開的櫻花包圍。
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之前也是拍照熱點的停車場周邊的走道、洗手間這一區，
也是滿滿的櫻花，
不過目前在施工的狀態，
也只能遠觀了。

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另外位於福興路上的一善醬業，
這邊的櫻花也很好拍。

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一善醬業的停車場停放一次$50，
消費滿$300可以免費停車，
想順道採購純古法釀造的傳統醬油，
也可以來這邊買醬油兼停車兼賞花。

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一善醬業的停車場中紅雲密佈，
也很適合和櫻花合影。

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以停車場後方的紅磚房為背景，
拍起來更加有意境。

2025 泰安櫻花季活動 影片

使用DJI NEO拍攝的安眉路上空影片。

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2025 泰安櫻花季活動 周邊美食景點

安眉路上的美食街滿滿的小吃攤位，
有鹹食、小點、飲料等，
買完後大家不約而同的到派出所旁的大樹下野餐，
吹著涼風也頗愜意，
但注意垃圾的部分請大家一定要放到垃圾桶裡，
不要亂丟喔!

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【古道阿彬杏仁茶】

這一攤古道阿彬賣杏仁茶的攤位我幾乎每年都會看到，
也每一次都會買一杯~

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他們家的杏仁茶真的濃郁好喝，
但油條比較不酥，
相較之下就是加減搭配著吃。

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【大腸包小腸】

這攤大腸包小腸是比較前端的店家，
一組賣$60，
後面另外一家是賣$65，
但我沒有特意去比較差異的部分，
這家的配料的部分有辣菜圃、小黃瓜跟大蒜。

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香腸多汁，
整體味道也不錯，
辣菜圃有合我的胃口。

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每年都會報到的狐獴家族，
今年有寵物小飾品，
和大家都很喜歡的招財組喔~

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漆扇體驗感覺也蠻有趣的。

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【日進肉舖】

這家日進肉舖很多人來買香腸，
現場現灌香腸，
每次經過小娃都忍不住看很久，
阿姨婆婆對她也都很親切，
讓她湊近一點看，
滿足小孩的好奇心。
如果不想大包小包很麻煩的話，
旁邊直接有現烤的可以買，
立刻就可以品嚐啦！
淡雅酒香加上多汁的香腸，
難怪這麼多人買！

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【泰元中藥房

外表看似中藥房，
實際上卻有賣餐點的泰元中藥房，
雖然不像餐廳的規格，
但一直都是客人滿滿的。

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餐點的味道蠻不錯的，
而且店家都很親切，
真的推薦來嘗嘗看。
【完整泰元中藥房食記請看】

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【Nice Day義式冰淇淋】

這間Nice Day義式冰淇淋在台中泰安鐵道文化園區旁，
渡假風的庭院舒服放鬆，
來份咖啡下午茶，
或招牌冰淇淋，
真的可以拍下不少美美的照片喔!!

完整Nice Day義式冰淇淋食記請看】

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【永豐裕】

永豐裕是一間新開的餐廳，
以麵食小點為主，
後院還可以參觀，
等下次有機會再來吃吃看囉!

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【鄧媽媽福利社/鐵道美食】

位於泰安舊站鐵道旁，
這邊其實有兩家小吃店家，
一間是鄧媽媽福利社和鐵道美食，
兩間店並排，
提供風格不同的餐點供大家選擇。

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鄧媽媽福利社提供中式古早味餐點，
不過我們來的有點晚，
像麻油麵線、梅干控肉飯都賣完了，
所以我們點了水餃、梅干控肉麵，
味道都很不錯。

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鐵道美食則是以炸物點心和飲料為主，
我大大推薦這個泡菜豆包和紅茶，
台式爽脆泡菜搭配香酥豆包，
意外的合我的胃口阿。

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【泰安車站】

泰安舊車站前有街頭藝人的表演，
加上保持復古原貌，
也是很多人喜歡拍照點。

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以前的票口都還保留著，
真的可以搭配民初的服裝來這邊拍拍照。
不過今年櫻花季時正在施工，
所以可以拍照的範圍會變小喔~

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漫步在鐵道上，
走的石子路，
享受這安靜又放鬆的片刻。

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【泰安3D彩繪牆】

泰安舊車站出來後，
路口的轉角處也有驚喜，
3D彩繪名師曾進成老師的彩繪作品。

沖出牆面的火車看起來十分有衝擊感，
搭配上櫻花的點綴，
更符合當地風情。
也有花卉水果的圖案，
都非常立體可愛喔!!!

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【泰安舊站草莓園】

每一年的櫻花季也都剛好是草莓盛產的季節，
泰安舊站草莓園位於泰安派出所前，
在櫻花季時出入口就在美食街的攤位中，
其實不難發現。

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寬敞的草莓園有平面有高價，
可以直接採，
我們今年沒有採草莓，
所以沒有詢問到價格~
想採草莓的朋友請洽現場喔~

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也有一框一框可以購買的喔~

【本文為自行消費後之心得，內文心得口感純屬個人分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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