台中后里賞花景點推薦，2025台中泰安櫻花季2/22開跑，全台最美派出所櫻花盛開！賞花攻略、交通資訊、周邊美食一次看

2025泰安櫻花季櫻花正處大開的狀態，

一整排八重櫻綻放，

非常的好拍，

夜間有燈光，

賞夜櫻也是非常浪漫的行程，

周邊還有美食區、步道、草莓園，

趕快安排行程，

玩上一整天吧!!

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2025 泰安櫻花季活動 分散車流疏導圖

如果可以當然是平日賞花人潮少，

又可以盡情拍照，

但只能假日出門的朋友要前往就要注意交通管制跟停車的問題。



泰安櫻花季活動期間為2/22起至3/2，

預期花況將持續至3月初，

實施交通管制共計16天。

目前泰安派出所停車場及廁所、舊泰安車站廁所及福興路碎石停車區正在修繕、施工中，

所以請大家不要前往，

可以停放其他停車場，

停一次$50，

也可以考慮搭火車、公車等大眾運輸工具到達。

(本圖擷取自泰安派出所FB粉絲專頁)

2025 泰安櫻花季活動 停車資訊

安眉路上泰安國民小學前就有付費停車場

這邊均一價都$50，

停一天也很划算啦~

停車場空間都很大，

入口處會有親切的大叔招呼大家停放。

2025 泰安櫻花季活動 大眾運輸+步行

除了開車前往外，

也可以搭乘區間車抵達泰安車站，

站前也有公車站牌，

也能選擇搭乘公車。



抵達泰安車站後可以步行前往泰安派出所，

時間大約20分鐘，

路程平坦，

蠻適合散步的。

泰安車站前就有一排盛開的櫻花，

很多人一出站就開始先拍照賞花了。

八重櫻盛開，

怎樣拍都很美。

沿著車站旁的小路直走，

遇到第一個路口後左轉，

繼續直行就能到達泰安派出所。

中途有石森橘園可以體驗採果樂趣，

不想自採的，

也可以買現成的。

附近的民宅也開出茂密的櫻花，

在家就能賞櫻也讓人非常的羨慕。



路旁還有可以合影的波斯菊花叢。

休耕的田中可以看到白鷺鷥的身影。

另一側的波斯菊花田非常的茂密，

但被圍起來了，

只能拍拍繁花盛開的大景。



2025 泰安櫻花季活動 微笑單車

搭乘大眾運輸的朋友也可以多使用iBike微笑單車服務，

由泰安車站出來，

往右手邊走就能看到iBike微笑單車的車站。



由iBike泰安車站借用微笑單車後，

可以直接騎往iBike 泰安鐵道文化園區，

就可以開始漫步逛市集、賞花囉!!

雖然旁邊的舊泰安車站廁所及福興路碎石停車區都在整修中，

但iBike 泰安鐵道文化園區這邊還是可以正常的租借/歸還單車喔!

這樣一趟下來只要5分鐘，

不想走路的朋友可以多加利用喔!!

2025 泰安櫻花季活動 2月花況實拍

我們是2/20到訪，

可以看到路上已經有不少賞花人潮，

但不至於壅擠，

攤位的部分也都就位，

拍累了想吃東西、喝飲料也都很方便。

警局旁的停車場、廁所都在修繕中，

所以想要拍到跟去年一樣警局標誌+八重櫻的照片，

有一點難度(淚)



警局標誌旁的粉色櫻花花朵依舊稀疏。

安眉路上的八重櫻花況極佳。



加上天氣好、陽光明媚，

一整盛開的櫻花看過去，

真的讓人覺得賞心悅目。

每一株櫻花幾乎都是大開的狀態，

真的隨手一張都很好看。



除了安眉路上，

泰安派出所停車場外圍這一排小道也被盛開的櫻花包圍。



之前也是拍照熱點的停車場周邊的走道、洗手間這一區，

也是滿滿的櫻花，

不過目前在施工的狀態，

也只能遠觀了。

另外位於福興路上的一善醬業，

這邊的櫻花也很好拍。

一善醬業的停車場停放一次$50，

消費滿$300可以免費停車，

想順道採購純古法釀造的傳統醬油，

也可以來這邊買醬油兼停車兼賞花。

一善醬業的停車場中紅雲密佈，

也很適合和櫻花合影。



以停車場後方的紅磚房為背景，

拍起來更加有意境。

2025 泰安櫻花季活動 影片

使用DJI NEO拍攝的安眉路上空影片。

2025 泰安櫻花季活動 周邊美食景點

安眉路上的美食街滿滿的小吃攤位，

有鹹食、小點、飲料等，

買完後大家不約而同的到派出所旁的大樹下野餐，

吹著涼風也頗愜意，

但注意垃圾的部分請大家一定要放到垃圾桶裡，

不要亂丟喔!

【古道阿彬杏仁茶】

這一攤古道阿彬賣杏仁茶的攤位我幾乎每年都會看到，

也每一次都會買一杯~

他們家的杏仁茶真的濃郁好喝，

但油條比較不酥，

相較之下就是加減搭配著吃。

【大腸包小腸】

這攤大腸包小腸是比較前端的店家，

一組賣$60，

後面另外一家是賣$65，

但我沒有特意去比較差異的部分，

這家的配料的部分有辣菜圃、小黃瓜跟大蒜。

香腸多汁，

整體味道也不錯，

辣菜圃有合我的胃口。

每年都會報到的狐獴家族，

今年有寵物小飾品，

和大家都很喜歡的招財組喔~

漆扇體驗感覺也蠻有趣的。

【日進肉舖】

這家日進肉舖很多人來買香腸，

現場現灌香腸，

每次經過小娃都忍不住看很久，

阿姨婆婆對她也都很親切，

讓她湊近一點看，

滿足小孩的好奇心。

如果不想大包小包很麻煩的話，

旁邊直接有現烤的可以買，

立刻就可以品嚐啦！

淡雅酒香加上多汁的香腸，

難怪這麼多人買！

【泰元中藥房 】

外表看似中藥房，

實際上卻有賣餐點的泰元中藥房，

雖然不像餐廳的規格，

但一直都是客人滿滿的。

​ ​

餐點的味道蠻不錯的，

而且店家都很親切，

真的推薦來嘗嘗看。

【完整泰元中藥房食記請看】

【Nice Day義式冰淇淋】

這間Nice Day義式冰淇淋在台中泰安鐵道文化園區旁，

渡假風的庭院舒服放鬆，

來份咖啡下午茶，

或招牌冰淇淋，

真的可以拍下不少美美的照片喔!!



【完整Nice Day義式冰淇淋食記請看】

【永豐裕】

永豐裕是一間新開的餐廳，

以麵食小點為主，

後院還可以參觀，

等下次有機會再來吃吃看囉!

【鄧媽媽福利社/鐵道美食】

位於泰安舊站鐵道旁，

這邊其實有兩家小吃店家，

一間是鄧媽媽福利社和鐵道美食，

兩間店並排，

提供風格不同的餐點供大家選擇。

鄧媽媽福利社提供中式古早味餐點，

不過我們來的有點晚，

像麻油麵線、梅干控肉飯都賣完了，

所以我們點了水餃、梅干控肉麵，

味道都很不錯。

鐵道美食則是以炸物點心和飲料為主，

我大大推薦這個泡菜豆包和紅茶，

台式爽脆泡菜搭配香酥豆包，

意外的合我的胃口阿。

【泰安車站】

泰安舊車站前有街頭藝人的表演，

加上保持復古原貌，

也是很多人喜歡拍照點。

以前的票口都還保留著，

真的可以搭配民初的服裝來這邊拍拍照。

不過今年櫻花季時正在施工，

所以可以拍照的範圍會變小喔~

漫步在鐵道上，

走的石子路，

享受這安靜又放鬆的片刻。

【泰安3D彩繪牆】

泰安舊車站出來後，

路口的轉角處也有驚喜，

3D彩繪名師曾進成老師的彩繪作品。



沖出牆面的火車看起來十分有衝擊感，

搭配上櫻花的點綴，

更符合當地風情。

也有花卉水果的圖案，

都非常立體可愛喔!!!

【泰安舊站草莓園】

每一年的櫻花季也都剛好是草莓盛產的季節，

泰安舊站草莓園位於泰安派出所前，

在櫻花季時出入口就在美食街的攤位中，

其實不難發現。

寬敞的草莓園有平面有高價，

可以直接採，

我們今年沒有採草莓，

所以沒有詢問到價格~

想採草莓的朋友請洽現場喔~

也有一框一框可以購買的喔~

【本文為自行消費後之心得，內文心得口感純屬個人分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

如果您喜歡我的文章，歡迎來信(blacklena7@gmail.com)洽談合作或私訊Leona fun life -利歐娜。樂生活粉絲團



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