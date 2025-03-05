【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻略一次看!!!(世界文化遺產、沖繩最美古城、沖繩櫻花季)

安妮王在日本自由行中，提到沖繩半日遊、一日遊親子、家庭、情侶必去的自駕景點推薦，位在沖繩美麗海水族館、海洋博公園、備瀨福木林道附近的「今歸仁城跡」，是琉球王國時代北山王的居城，以蜿蜒的曲線構築，展現琉球古城特有的建築風格，與首里城等九處遺跡共同被列為「世界文化遺產」，成為沖繩自助旅遊的熱門景點之一。

今歸仁城全攻略：今歸仁城跡、今歸仁村歷史文化中心、今歸仁村遊客交流中心半日遊

在沖繩自助行規劃中，來到今歸仁城，除了有今歸仁城跡的櫻花季外，還有今歸仁村歷史文化中心與今歸仁村遊客交流中心等景點，無論是欣賞櫻花與古城相映的美景，還是探索今歸仁村的歷史文化，今歸仁城跡都是沖繩北部不可錯過的旅遊勝地。

今歸仁城跡│交通

Google地圖請點我 > 那霸機場到「今歸仁城跡」

今歸仁城跡位於沖繩北部，搭乘117號高速巴士至「名護巴士總站」轉乘「本部循環線(66號)」或「今歸仁線(65號)」，於「今歸仁城入口」站下車，再步行約10分鐘即可抵達。

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如果自己開車的話，可與鄰近的美麗海水族館、海洋博公園、翡翠海灘、備瀨福木林道、古宇利島等一起遊玩，皆是沖繩北部不可錯過的旅遊勝地。

今歸仁城跡│歷史與文化

琉球王國三山時代的北山王城

「今歸仁城跡」是沖繩最古老的城堡之一，當時沖繩分為北山、中山、南山三國，而今歸仁城便是北山王國的王都，可以說是個很繁榮的地方。

王都凋零與沒落

然而，當北山、中山、南山三國，統一為琉球王國後，今歸仁城失去王都的地位，隨著行政中心遷移，城堡逐漸荒廢，直到今日成為重要的歷史遺跡。

歷史與觀光並存的世界文化遺產

如今，「今歸仁城跡」是僅次於首里城的沖繩第二大城跡，也是最大規模的山城、世界文化遺產之一。

旅客可漫步於古老城牆間，感受琉球王國時期的輝煌歷史，同時欣賞山丘上的美麗海景與櫻花，體驗沖繩獨特的歷史文化魅力。

今歸仁城跡│門票資訊

既然好不容易來到這裡了，安妮王推薦就一次購買「今歸仁城跡+今歸仁村歷史文化中心」票卷，來一場賞花、賞古城、賞歷史的古城之旅~

成人：600日圓

國中小學生：450日圓

幼兒免費

今歸仁城跡 旅遊特色1│古城遺跡與蜿蜒城牆

沖繩版的萬里長城

安妮王第一站抵達「今歸仁城跡」入口，最先映入眼簾的是一長條由珊瑚石灰岩砌成的石牆，呈現蜿蜒曲線，隨著山勢而建，極具特色。

今歸仁城跡 旅遊特色2│石階上的貓咪

城貓Hana

安妮王在爬石階梯時，除了賞櫻、賞樹、賞石頭外，還有隨時會出沒的三色貓咪，聽說這隻貓咪叫做Hana，猶如朝氣滿滿的花朵，對旅客露出微微的笑容，以及慵懶的儀態，讓人覺得心情很療癒~

今歸仁城跡 旅遊特色3│城內最高處-御內原

主郭(本丸)遺址

爬上一小段石梯後，就會來到遺址處，這裡曾是北山王的大庭，如今只剩下地基，但仍可想像當年王城的壯麗景象。

御內原(ウーチバル)

被認為是祭祀神靈的聖地，也是城內最高處，眺望風景的好地方~

今歸仁城曾是沖繩北山王國的政治中心，約在13至14世紀建成，後來在琉球統一戰爭中被中山王國攻陷，如今則被列為世界文化遺產「琉球王國的城跡及相關遺產群」的一部分。

城牆沿著山丘的起伏而建，展現出琉球式築城技術，與日本本土的城堡風格不同。

站在城跡高處可眺望東海，海天一線的美景、壯麗的景色，令人驚嘆。

安妮王一夥人是春季到訪，這裡會開滿粉嫩的寒緋櫻，是沖繩賞櫻勝地之一。

今歸仁城跡 旅遊特色4│琉球御嶽巡禮

文化體驗與沖繩傳統信仰

今歸仁城內有數個御嶽，有就是沖繩的聖地，像是城內下之御嶽、城內上之御嶽等，被視為神聖的祭祀場所，當地人仍會來此祈願。

這些御嶽展現了琉球獨特的信仰文化，與日本本土的神社文化不同，當地居民至今仍來此參拜，展現琉球傳統信仰文化，充滿濃厚的神秘感~

今歸仁城跡 旅遊特色5│志慶真門郭

志慶真門郭(しげまじょう)

今歸仁城最東邊的圍牆「志慶真門郭」，這裡的石垣建築風格與今歸仁城的其他區域相似，歷史上，這個門郭曾是防禦要地，守護著城內的重要通道。

如今，站在志慶真門郭遺址上，可以俯瞰沖繩的青翠丘陵，風景遼闊，用另一種角度欣賞山中古城，結束這美好的賞櫻之旅~

今歸仁城跡 旅遊特色6│今歸仁櫻花祭

寒緋櫻的魅力

今歸仁城跡是沖繩最早迎接櫻花綻放的地點，每年1月底至2月初舉辦「今歸仁櫻花祭」，數百棵琉球櫻花盛開，與古城牆交織成夢幻景色，超級美的!!!

城牆與寒緋櫻交織

站在高聳的城牆上，可遠眺藍色的東海、天空、綠意、灰石城牆與一抹粉嫩的櫻花，清爽的散步體驗，每一處都是動人的風景~

沖繩最夢幻的賞櫻勝地

春天是悠閒漫步的季節，安妮王一夥人漫步於城內，城牆沿著山丘蜿蜒，粉紅色的寒緋櫻點綴在古老的石垣旁，色澤濃郁，花瓣向下垂墜，增添獨特的南國風情。

櫻花與城跡映照在溫暖的陽光中，漫步在櫻花步道間，微風拂過，落櫻紛飛，形成如詩如畫的景色，讓人彷彿穿越時空，感受琉球王國的古老氣息。

今歸仁城跡附近景點1│今歸仁村歷史文化中心

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景點：今歸仁村歷史文化中心(今帰仁村歴史文化センター)

地址：5110 Imadomari, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0428日本

營業時間：08:00–18:00

沖繩傳統建築與遺址巡禮

「今歸仁村歷史文化中心」總共有4個展區，展示今歸仁的歷史、村落、生活與文化、遺跡等文物，讓旅客深入了解當地的歷史背景。

建議旅客在參觀城跡後，前往歷史文化中心參觀今歸仁的豐富歷史與文化，是探索沖繩北部不可錯過的景點之一。

今歸仁城跡附近景點2│今歸仁村遊客交流中心

景點：今歸仁村遊客交流中心(今帰仁村グスク交流センター)

地址：5101 Imadomari, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0428日本

營業時間：08:00–18:00

營業時間：https://www.nakijinjoseki-osi.jp/

購票、導覽、伴手禮與休息的地方

「今歸仁村遊客交流中心」是造訪今歸仁城跡的第一站，提供購票、導覽、休憩與伴手禮選購的服務。

旅客可在這裡購買今歸仁城跡的門票，並索取景點資訊或參加導覽，深入了解琉球王國的歷史與文化。

中心內還設有伴手禮店，販售當地特色商品，如琉球工藝品、沖繩黑糖與今歸仁限定紀念品(像是春天限定的櫻花餅)。

逛累了，遊客可以在休息區放鬆片刻，享用一些輕食，感受悠閒氛圍。

無論是準備進入城跡，或結束參觀後想帶走美好回憶，這裡都是不可錯過、一定會經過的地方~

今歸仁城跡│評價

今歸仁城跡探秘：琉球王國的北山之城，賞櫻+歷史巡禮

沖繩最具歷史價值的世界文化遺產之一，走進今歸仁城跡，可以看到蜿蜒的石牆，沿著山勢而建，彷彿沖繩版的萬里長城。登上御內原，壯闊的海景與青翠山丘盡收眼底，令人驚嘆。

此外，城內的御嶽與歷史遺跡，以及鄰近的歷史文化中心的展品，展現琉球王國的獨特文化，讓旅程充滿歷史韻味。

沖繩春天必訪：今歸仁城跡的粉色櫻花隧道超浪漫!!!

春天時，粉嫩的寒緋櫻點綴在古老城跡間，營造夢幻景緻，難怪這裡是沖繩最美的賞櫻勝地之一。

這趟旅程，既能賞景，也能感受沖繩古城的故事，融合了歷史文化、自然美景與四季變化，是沖繩北部不可錯過的旅遊亮點，十分值得一遊!!!

今歸仁城跡│旅遊資訊

景點：今歸仁城(今歸仁城跡)

地址：5101 Imadomari, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0428日本

營業時間：08:00–18:00

官網：https://www.nakijinjoseki-osi.jp/

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