為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻略一次看!!!(世界文化遺產、沖繩最美古城、沖繩櫻花季)

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻略一次看!!!(世界文化遺產、沖繩最美古城、沖繩櫻花季)

沖繩親子景點 世界文化遺產 櫻花季 自由行 more
2025-03-05 10:00:00 文字：pfse64289
share
pfse64289

pfse64289

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻略一次看!!!(世界文化遺產、沖繩最美古城、沖繩櫻花季) 

LINE_ALBUM_素材_250222_7

安妮王在日本自由行中，提到沖繩半日遊、一日遊親子、家庭、情侶必去的自駕景點推薦，位在沖繩美麗海水族館、海洋博公園、備瀨福木林道附近的「今歸仁城跡」，是琉球王國時代北山王的居城，以蜿蜒的曲線構築，展現琉球古城特有的建築風格，與首里城等九處遺跡共同被列為「世界文化遺產」，成為沖繩自助旅遊的熱門景點之一。

今歸仁城全攻略：今歸仁城跡、今歸仁村歷史文化中心、今歸仁村遊客交流中心半日遊

在沖繩自助行規劃中，來到今歸仁城，除了有今歸仁城跡的櫻花季外，還有今歸仁村歷史文化中心與今歸仁村遊客交流中心等景點，無論是欣賞櫻花與古城相映的美景，還是探索今歸仁村的歷史文化，今歸仁城跡都是沖繩北部不可錯過的旅遊勝地。

今歸仁城跡│交通

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

Google地圖請點我 > 那霸機場到「今歸仁城跡」

今歸仁城跡位於沖繩北部，搭乘117號高速巴士至「名護巴士總站」轉乘「本部循環線(66號)」或「今歸仁線(65號)」，於「今歸仁城入口」站下車，再步行約10分鐘即可抵達。

 

LINE_ALBUM_素材_250227_11

延伸閱讀> 【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、美景、美食、體驗懶人包)

如果自己開車的話，可與鄰近的美麗海水族館、海洋博公園、翡翠海灘、備瀨福木林道、古宇利島等一起遊玩，皆是沖繩北部不可錯過的旅遊勝地。

今歸仁城跡│歷史與文化

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

琉球王國三山時代的北山王城

「今歸仁城跡」是沖繩最古老的城堡之一，當時沖繩分為北山、中山、南山三國，而今歸仁城便是北山王國的王都，可以說是個很繁榮的地方。

 

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

王都凋零與沒落

然而，當北山、中山、南山三國，統一為琉球王國後，今歸仁城失去王都的地位，隨著行政中心遷移，城堡逐漸荒廢，直到今日成為重要的歷史遺跡。

 

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

歷史與觀光並存的世界文化遺產

如今，「今歸仁城跡」是僅次於首里城的沖繩第二大城跡，也是最大規模的山城、世界文化遺產之一。

旅客可漫步於古老城牆間，感受琉球王國時期的輝煌歷史，同時欣賞山丘上的美麗海景與櫻花，體驗沖繩獨特的歷史文化魅力。

今歸仁城跡│門票資訊

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

既然好不容易來到這裡了，安妮王推薦就一次購買「今歸仁城跡+今歸仁村歷史文化中心」票卷，來一場賞花、賞古城、賞歷史的古城之旅~

成人：600日圓

國中小學生：450日圓

幼兒免費

今歸仁城跡 旅遊特色1│古城遺跡與蜿蜒城牆

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻 【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

沖繩版的萬里長城

安妮王第一站抵達「今歸仁城跡」入口，最先映入眼簾的是一長條由珊瑚石灰岩砌成的石牆，呈現蜿蜒曲線，隨著山勢而建，極具特色。

今歸仁城跡 旅遊特色2│石階上的貓咪

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

城貓Hana

安妮王在爬石階梯時，除了賞櫻、賞樹、賞石頭外，還有隨時會出沒的三色貓咪，聽說這隻貓咪叫做Hana，猶如朝氣滿滿的花朵，對旅客露出微微的笑容，以及慵懶的儀態，讓人覺得心情很療癒~

今歸仁城跡 旅遊特色3│城內最高處-御內原

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻 【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

主郭(本丸)遺址

爬上一小段石梯後，就會來到遺址處，這裡曾是北山王的大庭，如今只剩下地基，但仍可想像當年王城的壯麗景象。

 

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

御內原(ウーチバル)

被認為是祭祀神靈的聖地，也是城內最高處，眺望風景的好地方~

今歸仁城曾是沖繩北山王國的政治中心，約在13至14世紀建成，後來在琉球統一戰爭中被中山王國攻陷，如今則被列為世界文化遺產「琉球王國的城跡及相關遺產群」的一部分。

 

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

城牆沿著山丘的起伏而建，展現出琉球式築城技術，與日本本土的城堡風格不同。

站在城跡高處可眺望東海，海天一線的美景、壯麗的景色，令人驚嘆。

 

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

安妮王一夥人是春季到訪，這裡會開滿粉嫩的寒緋櫻，是沖繩賞櫻勝地之一。

今歸仁城跡 旅遊特色4│琉球御嶽巡禮

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

文化體驗與沖繩傳統信仰

今歸仁城內有數個御嶽，有就是沖繩的聖地，像是城內下之御嶽、城內上之御嶽等，被視為神聖的祭祀場所，當地人仍會來此祈願。

這些御嶽展現了琉球獨特的信仰文化，與日本本土的神社文化不同，當地居民至今仍來此參拜，展現琉球傳統信仰文化，充滿濃厚的神秘感~

今歸仁城跡 旅遊特色5│志慶真門郭

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻 【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

志慶真門郭(しげまじょう)

今歸仁城最東邊的圍牆「志慶真門郭」，這裡的石垣建築風格與今歸仁城的其他區域相似，歷史上，這個門郭曾是防禦要地，守護著城內的重要通道。

如今，站在志慶真門郭遺址上，可以俯瞰沖繩的青翠丘陵，風景遼闊，用另一種角度欣賞山中古城，結束這美好的賞櫻之旅~

今歸仁城跡 旅遊特色6│今歸仁櫻花祭

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻 【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

寒緋櫻的魅力

今歸仁城跡是沖繩最早迎接櫻花綻放的地點，每年1月底至2月初舉辦「今歸仁櫻花祭」，數百棵琉球櫻花盛開，與古城牆交織成夢幻景色，超級美的!!!

 

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

城牆與寒緋櫻交織

站在高聳的城牆上，可遠眺藍色的東海、天空、綠意、灰石城牆與一抹粉嫩的櫻花，清爽的散步體驗，每一處都是動人的風景~

 

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

沖繩最夢幻的賞櫻勝地

春天是悠閒漫步的季節，安妮王一夥人漫步於城內，城牆沿著山丘蜿蜒，粉紅色的寒緋櫻點綴在古老的石垣旁，色澤濃郁，花瓣向下垂墜，增添獨特的南國風情。

櫻花與城跡映照在溫暖的陽光中，漫步在櫻花步道間，微風拂過，落櫻紛飛，形成如詩如畫的景色，讓人彷彿穿越時空，感受琉球王國的古老氣息。

今歸仁城跡附近景點1│今歸仁村歷史文化中心

LINE_ALBUM_素材_250222_6

延伸閱讀> 【日本沖繩北部景點推薦】今歸仁村歷史文化中心｜今帰仁村歴史文化センター(今歸仁城跡附近景點、交通、歷史、旅遊特色懶人包)

景點：今歸仁村歷史文化中心(今帰仁村歴史文化センター)

地址：5110 Imadomari, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0428日本

營業時間：08:00–18:00

 

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

沖繩傳統建築與遺址巡禮

「今歸仁村歷史文化中心」總共有4個展區，展示今歸仁的歷史、村落、生活與文化、遺跡等文物，讓旅客深入了解當地的歷史背景。

建議旅客在參觀城跡後，前往歷史文化中心參觀今歸仁的豐富歷史與文化，是探索沖繩北部不可錯過的景點之一。

今歸仁城跡附近景點2│今歸仁村遊客交流中心

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

景點：今歸仁村遊客交流中心(今帰仁村グスク交流センター)

地址：5101 Imadomari, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0428日本

營業時間：08:00–18:00

營業時間：https://www.nakijinjoseki-osi.jp/

 

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻 【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

購票、導覽、伴手禮與休息的地方

「今歸仁村遊客交流中心」是造訪今歸仁城跡的第一站，提供購票、導覽、休憩與伴手禮選購的服務。

旅客可在這裡購買今歸仁城跡的門票，並索取景點資訊或參加導覽，深入了解琉球王國的歷史與文化。

中心內還設有伴手禮店，販售當地特色商品，如琉球工藝品、沖繩黑糖與今歸仁限定紀念品(像是春天限定的櫻花餅)。

逛累了，遊客可以在休息區放鬆片刻，享用一些輕食，感受悠閒氛圍。

無論是準備進入城跡，或結束參觀後想帶走美好回憶，這裡都是不可錯過、一定會經過的地方~

今歸仁城跡│評價

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

今歸仁城跡探秘：琉球王國的北山之城，賞櫻+歷史巡禮

沖繩最具歷史價值的世界文化遺產之一，走進今歸仁城跡，可以看到蜿蜒的石牆，沿著山勢而建，彷彿沖繩版的萬里長城。登上御內原，壯闊的海景與青翠山丘盡收眼底，令人驚嘆。

此外，城內的御嶽與歷史遺跡，以及鄰近的歷史文化中心的展品，展現琉球王國的獨特文化，讓旅程充滿歷史韻味。

 

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

沖繩春天必訪：今歸仁城跡的粉色櫻花隧道超浪漫!!!

春天時，粉嫩的寒緋櫻點綴在古老城跡間，營造夢幻景緻，難怪這裡是沖繩最美的賞櫻勝地之一。

這趟旅程，既能賞景，也能感受沖繩古城的故事，融合了歷史文化、自然美景與四季變化，是沖繩北部不可錯過的旅遊亮點，十分值得一遊!!!

今歸仁城跡│旅遊資訊

【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻

景點：今歸仁城(今歸仁城跡)

地址：5101 Imadomari, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0428日本

營業時間：08:00–18:00

官網：https://www.nakijinjoseki-osi.jp/

✔喜歡安妮王的文章歡迎分享，也可以到 IG帳號 追蹤我，看更多文章與影片哦！

 

沖繩景點-大彙整

延伸閱讀> 【日本沖繩必去景點推薦】10大沖繩那霸附近美食、景點懶人包(沖繩那霸自由行、輕鬆遊沖繩、沖繩單軌電車附近景點、世界文化遺產之旅)

延伸閱讀> 【日本沖繩美食、購物推薦】30大沖繩伴手禮攻略懶人包(沖繩自由行必看、那霸機場必買、經典美食&特色紀念品一次帶回家!!!)

延伸閱讀> 【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、美景、美食、體驗懶人包)

延伸閱讀>【日本沖繩自由行推薦】那霸機場｜交通、美食、購物、伴手禮懶人包

沖繩景點-那霸與南部

延伸閱讀 >【日本沖繩必去神社、景點推薦】波上宮&波之上海灘全攻略│歷史、建築、參拜體驗一次看

延伸閱讀 > 【日本沖繩自由行、景點推薦】那霸市第一牧志公設市場｜必吃10大沖繩美食、特色伴手禮懶人包

延伸閱讀 >【日本沖繩超市、自由行推薦】琉貿百貨(RYUBO)│沖繩必去百貨公司、リウボウ食品館、國際通附近景點、沖繩購物天堂!!!

延伸閱讀> 【日本沖繩必去景點、自由行、旅遊推薦】首里城全攻略│世界文化遺產之旅、交通、門票、伴手禮、附近景點懶人包

延伸閱讀> 【日本沖繩親子景點推薦】瀨長島必去6大景點懶人包│沖繩小希臘、交通、景點、美食全攻略

延伸閱讀 >【日本沖繩親子、自由行推薦】沖繩世界(玉泉洞、琉球王國城下町與毒蛇博物館)│沖繩必去景點、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

延伸閱讀 >【日本沖繩親子一日遊推薦】DMM Kariyushi水族館& iias沖繩豐崎購物中心│沖繩豐見必去景點、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

沖繩景點-中部

延伸閱讀 >【日本沖繩景點推薦】恩納之驛休憩市場│沖繩必吃美食、自由行、自駕旅遊攻略

延伸閱讀 > 【日本沖繩恩納村景點推薦】恩納村博物館&恩納村文化情報中心│沖繩中部必去景點、鄰近恩納之驛休憩市場與萬座毛、沖繩自駕地圖

沖繩景點-北部

延伸閱讀> 【日本沖繩親子景點推薦】沖繩美麗海水族館│沖縄美ら海水族館(沖繩必訪景點、交通、門票、必看亮點與周邊景點全攻略)

延伸閱讀> 【日本沖繩北部景點推薦】備瀨福木林道│沖繩美麗海水族館附近景點、備瀨崎海灘、遠眺伊江島，本部町秘境之旅!!!

延伸閱讀> 【日本沖繩親子旅遊推薦】海洋文化館│門票、交通、特色全攻略(沖繩美麗海水族館附近景點、在海洋博公園變成航海王吧!!!)

延伸閱讀> 【日本沖繩親子旅遊推薦】熱帶夢想中心│門票、交通、特色全攻略(沖繩美麗海水族館附近景點、一秒來到西班牙!!!)

延伸閱讀> 【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻略一次看!!!(世界文化遺產、沖繩最美古城、沖繩櫻花季)

延伸閱讀> 【日本沖繩北部景點推薦】今歸仁村歷史文化中心｜今帰仁村歴史文化センター(今歸仁城跡附近景點、交通、歷史、旅遊特色懶人包)

 

沖繩美食與餐廳

延伸閱讀> 【日本沖繩必吃美食、和牛推薦】燒肉本部牧場｜焼肉もとぶ牧場 (國際通晚餐、沖繩自由行必去餐廳、燒肉控必訪)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃午餐、晚餐推薦】牛排屋88｜ステーキハウス88 (那霸機場美 食、美式牛排連鎖店、聚會餐廳)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、下午茶、甜點推薦】琉貿果實苑｜琉貿綜合水果聖代(リ ウボウミックスパフェ)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食推薦】那霸市第一牧志公設市場｜西銘鮮魚店(體驗最鮮美的龍蝦、生魚片、夜光貝，沖繩在地美味一次品嘗!!!)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、居酒屋推薦】沖縄ダイニング琉歌｜12道平價沖繩鄉土料理 (國際通晚餐、沖繩自由行必訪餐廳)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU｜泡泡茶(壺屋通秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自由行必訪)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】御菓子御殿｜紅芋塔與紅紅芋蒙布朗(國際通秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自由行必訪)

延伸閱讀 > 【日本沖繩世界必吃美食推薦】Nanto屋｜沖縄そば自慢 なんと屋 (文化王國、玉泉洞、平價鄉土料理)

延伸閱讀 > 【日本沖繩豐見下午茶、甜點、咖啡廳推薦】Café de Crié iias Toyosaki｜Café de Crié沖繩豐崎店(DMM Kariyushi 水族館附近美食)

延伸閱讀 > 【日本沖繩恩納村美食、聚餐推薦】濱之家｜浜の家海鮮料理(沖繩自駕美食地 圖、萬座毛附近餐廳、奶油烤魚與龍蝦海膽超好吃!!!)

延伸閱讀> 【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Doka Doka)｜豆腐蛋糕超好吃!!! (恩納村秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自駕旅遊必訪)

延伸閱讀> 【日本沖繩海景餐廳推薦】沖繩蒙特利SPA度假酒店｜老虎海灘附近美食與餐廳!!! (恩納村最高級的海灘渡假勝地、日本料理超好吃、沖繩自駕旅遊必訪)

延伸閱讀> 【日本沖繩美食、山羊肉推薦】やぎとそば 太陽｜石川交流道、海中道路、勝連城跡附近美食(沖繩鄉土料理、沖繩自駕旅遊、自由行必去餐廳)

延伸閱讀 > 【日本沖繩恩納村美食、下午茶推薦】Seaside Drive In｜復古美式、景觀餐廳(沖繩自駕美食地圖、萬座毛附近餐廳、紅芋與香檬冰淇淋好好吃)

 

沖繩住宿

延伸閱讀> 【日本沖繩北部平價住宿推薦】美麗海皇家景觀酒店│Royal View Hotel Churaumi(鄰近美麗海水族館、高CP值自助晚餐與早餐、小孩最愛的親子旅館)

延伸閱讀 >【日本沖繩平價住宿推薦】沖繩那霸那酒店&Spa _交通、景點、美食懶人包

延伸閱讀> 【日本沖繩平價、背包客住宿推薦】AO廚房旅舍│THE KITCHEN HOSTEL AO(交通、住宿體驗、景點、美食懶人包)

 

文章標籤
沖繩親子景點 世界文化遺產 櫻花季 自由行 半日遊 海洋博公園 備瀨福木林道 熱門景點 沖繩自助 賞櫻花 今歸仁城櫻花 今歸仁城 美麗海水族館附近景點 日本旅遊 日本自助行 日本櫻花 沖繩自由行 沖繩櫻花 沖繩自由行不開車 沖繩自由行5天4夜
創作者介紹
創作者 安妮王 的頭像
安妮王

安妮王的旅行記

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#櫻花季
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
櫻花季美照攻略
日本櫻花開了！東京櫻花神社「櫻神宮」蕾絲櫻花御守必買，賞櫻行程排起來。

日本櫻花開了！東京櫻花神社「櫻神宮」蕾絲櫻花御守必買，賞櫻行程排起來。
星巴克STANLEY櫻花杯！話題新色「魅力粉冷水杯」時尚單品加一。

星巴克STANLEY櫻花杯！話題新色「魅力粉冷水杯」時尚單品加一。
關西賞櫻必去！城崎溫泉五大隱藏版泡湯、夜櫻、海景一次收錄。

關西賞櫻必去！城崎溫泉五大隱藏版泡湯、夜櫻、海景一次收錄。
宮崎縣小林市春季旅行攻略！櫻花隧道、金色花海與必吃甜點全收錄。

宮崎縣小林市春季旅行攻略！櫻花隧道、金色花海與必吃甜點全收錄。
7-11草莓巴斯克霜淇淋！繡球花造型草莓霜淇淋，7-11櫻花季甜點新品50款推薦。

7-11草莓巴斯克霜淇淋！繡球花造型草莓霜淇淋，7-11櫻花季甜點新品50款推薦。
台南228連假最強行程推薦！燈會、溫泉、花海、採草莓6大攻略一次看。

台南228連假最強行程推薦！燈會、溫泉、花海、採草莓6大攻略一次看。
morechevron_right
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up