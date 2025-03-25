【日本沖繩北部景點推薦】今歸仁村歷史文化中心｜今帰仁村歴史文化センター(今歸仁城跡附近景點、交通、歷史、旅遊特色懶人包)

安妮王在日本自由行中，提到沖繩半日遊、一日遊親子、家庭、情侶必去的自駕景點推薦，想要來沖繩北部自駕遊的朋友們，要跟大家分享一個安妮王最近發現的寶藏景點，那就是「今歸仁村歷史文化中心」啦!!!

這個地方真的超適合親子、家庭、情侶一起來玩，而且它還在美麗海水族館、海洋博公園、備瀨福木林道附近，根本就是安排沖繩北部半日遊或一日遊的最佳選擇~

今歸仁城全攻略：今歸仁城跡、今歸仁村歷史文化中心、今歸仁村遊客交流中心半日遊

如果你對沖繩歷史文化有興趣，那今歸仁城跡你絕對不能錯過!!!

它可是跟首里城等其他九處遺跡一起被列為「世界文化遺產」的景點，超有歷史意義的，而且，春天的時候，今歸仁城跡的櫻花超美的，粉嫩嫩的櫻花配上古老的城牆，根本就是仙境~

除了賞櫻，還可以到「今歸仁村歷史文化中心」去逛逛，裡面有四個展區，分別介紹了今歸仁的歷史、村落、生活文化和遺跡，可以讓你更深入了解今歸仁的故事。

參觀完歷史文化中心，還可以到附近的「今歸仁村遊客交流中心」買伴手禮、休息一下，那邊還有提供導覽服務喔~

今歸仁村歷史文化中心│交通

Google地圖請點我 > 那霸機場到「今歸仁村歷史文化中心」

今歸仁村歷史文化中心位在沖繩北部，如果你是從那霸機場出發，可以搭117號高速巴士到「名護巴士總站」，然後再轉乘「本部循環線(66號)」或「今歸仁線(65號)」，在「今歸仁城入口」站下車，走路10分鐘就到了。

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當然，如果你是自駕的話就更方便啦，可以跟美麗海水族館、海洋博公園、翡翠海灘、備瀨福木林道、古宇利島等景點一起玩，超順路的~

今歸仁村歷史文化中心│門票資訊

門票的部分，安妮王建議大家買「今歸仁城跡+今歸仁村歷史文化中心」的套票，大人是600日圓，國中小學生是450日圓，幼兒免費。

今歸仁村歷史文化中心│今歸仁的歷史

第1展示室：今歸仁的歷史

位在「今歸仁村歷史文化中心」3樓的第1展示室，展示今歸仁地區的歷史發展，包含從今歸仁城跡出土的陶瓷器等文物，可以讓你了解今歸仁在琉球王國時期的貿易情況。

帶領旅客穿越時光，探索今歸仁的悠久歷史

最吸引人的展品之一是從今歸仁城跡出土的陶瓷器、石器和鐵器，這些文物證明了今歸仁在琉球王國時期與中國、日本和東南亞之間的貿易往來。

此外，展區內還展示了古地圖與歷史文獻，讓人了解今歸仁在沖繩歷史上的重要地位。

透過這些文物，遊客可以感受到今歸仁曾是北山王國的政治與經濟中心，並見證它在琉球統一戰爭中的變遷。

今歸仁村歷史文化中心│今歸仁的村落

第2展示室：今歸仁的村落

位在「今歸仁村歷史文化中心」2樓的第2展示室，介紹今歸仁的地理形態、村落結構，以及居民的日常生活用品，呈現過去的生活風貌，可以讓你了解當地居民過去的生活方式。

今歸仁地區的傳統聚落風貌

古代農具、家屋模型與生活器皿，讓旅客能一窺當地居民過去的生活方式。

特別值得一看的是傳統沖繩民居的複製模型，展現沖繩獨特的建築風格。

此外，這裡還介紹了今歸仁的地理特色，如丘陵地形與沿海漁業，讓人了解當地如何依賴自然環境發展農業與漁業經濟，非常適合對沖繩鄉村文化感興趣的旅客。

今歸仁村歷史文化中心│今歸仁的生活與文化

第3展示室：今歸仁的村落

位在「今歸仁村歷史文化中心」2樓的第3展示室，展示今歸仁居民的生活方式、傳統文化，以及各種民俗活動的相關資料，可以讓你感受到沖繩文化的獨特魅力。

今歸仁地區的傳統文化與民俗活動

展出琉球傳統服飾、三線琴與工藝品等，讓旅客感受到沖繩文化的獨特魅力~

特別值得關注的是今歸仁地區特有的祭典與儀式，如祈求豐收的祭典「ウンジャミ」，展區內透過影像與實物展示，呈現這些活動的盛況。

此外，這裡也介紹了沖繩獨特的信仰，包括琉球神道與御嶽的文化，讓人了解今歸仁人如何將宗教信仰與日常生活緊密結合。

今歸仁村歷史文化中心│今歸仁的遺跡

第4展示室：今歸仁的遺跡

最後，安妮王來到位在「今歸仁村歷史文化中心」1樓的第4展示室，鄰近停車場，呈現今歸仁地區的考古發現，可以讓你一窺古代遺跡的風貌。

今歸仁地區的考古發現與遺跡研究

從今歸仁城跡與周邊遺址挖掘出的陶器、武器與交易品，證明此地曾是重要的貿易與軍事據點。

此外，這裡也介紹了城跡、文物的修復過程，透過圖片與模型呈現今歸仁城從廢墟到文化遺產的轉變，讓人更深入體會這座城堡的歷史價值與文化意義。

今歸仁村歷史文化中心 附近景點1│今歸仁城遺跡

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景點：今歸仁城(今歸仁城跡)

地址：5101 Imadomari, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0428日本

營業時間：08:00–18:00

官網：https://www.nakijinjoseki-osi.jp/

今歸仁城跡有什麼好玩的？

今歸仁城跡是沖繩最具歷史價值的世界文化遺產之一，走進城跡，你可以看到蜿蜒的石牆，就像是沖繩版的萬里長城。登上御內原，還可以欣賞到壯闊的海景和青翠的山丘，超美的！春天的時候，這裡的櫻花更是美到爆，是沖繩最美的賞櫻勝地之一!!!

今歸仁村歷史文化中心 附近景點2│今歸仁村遊客交流中心

景點：今歸仁村遊客交流中心(今帰仁村グスク交流センター)

地址：5101 Imadomari, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0428日本

營業時間：08:00–18:00

營業時間：https://www.nakijinjoseki-osi.jp/

今歸仁村遊客交流中心有什麼？

今歸仁村遊客交流中心是參觀今歸仁城跡的第一站，你可以在這裡買門票、參加導覽、休息一下，還可以買到當地的伴手禮喔~

今歸仁村歷史文化中心│評價

沖繩傳統建築與遺址巡禮

「今歸仁村歷史文化中心」總共有4個展區，展示今歸仁的歷史、村落、生活與文化、遺跡等文物，讓旅客深入了解當地的歷史背景。

今歸仁村歷史文化中心和今歸仁城跡真的是沖繩北部必去的景點，如果你對歷史文化有興趣，或是想要欣賞美麗的風景，那千萬不要錯過喔~

今歸仁村歷史文化中心│旅遊資訊

景點：今歸仁村歷史文化中心(今帰仁村歴史文化センター)

地址：5110 Imadomari, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0428日本

營業時間：08:00–18:00

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