【日本沖繩海景餐廳推薦】沖繩蒙特利SPA度假酒店｜老虎海灘附近美食與餐廳!!! (恩納村最高級的海灘渡假勝地、日本料理超好吃、沖繩自駕旅遊必訪)

恩納村度假首選：沖繩蒙特利SPA度假酒店美食、海景全攻略

安妮王在日本自由行中，提到沖繩必去的美食、海景餐廳推薦，位在沖繩中部的恩納村的「沖繩蒙特利SPA度假酒店」，擁有無敵海景、法式餐廳、自助吃到飽、鐵板燒、甜點、咖啡廳、日式料理等豐富的餐廳種類，且鄰近老虎海灘、月亮海灘等景點，可以一邊享受美食，一邊欣賞海景，帶來難忘的度假體驗。

偽富翁奢華體驗：沖繩蒙特利SPA度假酒店海鮮珠寶盒饗宴

雖然安妮王沒有住宿，但在酒店內的用餐，其中，季節限定「海鮮ちらし海葡萄重」，是一種將多種海鮮與海葡萄放在精緻的日式漆器餐盒中的料理，可以一次享受到多種海鮮的鮮甜與海葡萄的特殊口感，讓安妮王當個偽富翁，享受一點奢華感><

沖繩蒙特利SPA度假酒店│交通

Google地圖請點我 > 沖繩蒙特利SPA度假酒店

「沖繩蒙特利SPA度假酒店」位於沖繩中部的恩納村，這裡可是沖繩最受歡迎的海灘度假勝地之一!!!

從那霸機場開車約1小時即可抵達，沿途還能欣賞美麗的海岸線。

搭乘公車的話，從那霸機場搭乘那霸機場交通車，在「老虎海灘前」下車，不行3分鐘就到了~

加上附近還有恩納之驛休憩市場、月亮海灘、老虎海灘等景點，超適合來場悠閒的沖繩度假之旅~

沖繩蒙特利SPA度假酒店│用餐環境

夢幻的海濱城堡

「沖繩蒙特利SPA度假酒店」的入口在3樓，可以在1樓搭乘電梯直達，超方便的!!!

雖然安妮王前往時是陰天，還飄著綿綿細雨，但依然不減融合歐洲古典的浪漫風情；建築外觀以柔和的米白色為主，搭配優雅的拱形窗，充滿濃濃的沖繩度假感。

低調奢華的舒適氛圍

安妮王走進酒店，處處可見細緻的石雕、木質裝飾與大理石地板，挑高的空間搭配典雅的吊燈，滿滿的異國氛圍，超豪華的~

最迷人的是，酒店緊鄰沖繩碧藍的大海，無論從大廳、餐廳等地，隨時都能欣賞到迷人的海景，讓人瞬間放鬆，感受悠閒的沖繩旅遊。

沖繩蒙特利SPA度假酒店│餐廳種類

餐廳選項> 沖繩蒙特利SPA度假酒店的餐廳

「沖繩蒙特利SPA度假酒店」的3~5樓，設有餐廳與伴手禮，6樓以上則是住宿區(海景一定更加美麗)，雖然安妮王不是房客，但還是可以一窺豪華酒店的氣派氛圍。

在餐廳選擇上，有「Sea Forest」自助餐，從新鮮海鮮到當地特色料理應有盡有。

鐵板燒、燒肉、法式料理等餐廳，無論是浪漫約會還是家庭聚餐，都能滿足不同需求，來這裡大啖美食，是度假時不可錯過的體驗~

融合了日式與歐洲美食，像是精緻的懷石料理，義大利麵、牛排、甜點、飲料等，讓人每一餐都充滿驚喜!!!

而安妮王則在酒店入口處的區域用餐，挑高的天花板、華麗的吊燈，搭配細緻雕花的木質家具，以典雅的歐式設計，彷彿置身於異國小鎮般，超美的!!!

大片落地窗引進自然光線，還能一邊享用美食，一邊欣賞沖繩的海景，優雅又愜意。

沖繩蒙特利SPA度假酒店│海鮮ちらし海葡萄重

華麗的海鮮珠寶盒-海鮮ちらし海葡萄重

「海鮮散壽司海葡萄重」是一道豪華的料理，將大量新鮮海鮮鋪在散壽司上，並搭配口感彈牙的海葡萄，看起來就像一個色彩繽紛的海鮮珠寶盒!!!

滿滿海味的丼飯，裡面有鮭魚、鮪魚、花枝、蝦子等，當季新鮮的各種海鮮，色彩鮮豔地盛裝在上面，每一種海鮮都閃耀著新鮮的光澤。

最吸引我的是那兩排亮晶晶的橘色魚卵和綠色海葡萄，它們就像寶石一樣，閃閃發光；魚卵飽滿多汁，一咬下去便在嘴裡「啵啵啵」地爆開，帶來滿滿的鮮甜。海葡萄則像一顆顆綠色的小珍珠，口感Q彈，帶著淡淡的海水鹹味，能夠一次品嚐到多種海鮮的奢華感。

旁邊的小菜也毫不遜色，有醃漬的小黃瓜和海帶，清爽的口感可以平衡海鮮的濃郁。味噌湯則散發著淡淡的清香，喝一口暖心又暖胃。

沖繩蒙特利SPA度假酒店│夢幻的甜點

甜點控的天堂!!!

滿滿的蛋糕，在冷藏櫃裡閃耀著誘人的光芒，有泡芙、草莓、巧克力、栗子、水果塔等等，每一款都像是藝術品一樣，種類豐富多樣，精緻得讓人捨不得吃。

沖繩蒙特利SPA度假酒店│伴手禮

精緻的小型市集，讓人一踏入就忍不住想逛XD

享受完精緻的美食後，別忘了到3樓的伴手禮區逛逛，這裡匯集了沖繩特色的伴手禮，從黑糖、紫薯點心，到泡盛、日本精釀啤酒，選擇超豐富。

還有精美的琉球玻璃、手工藝品，包裝典雅，很適合送禮，讓你把沖繩的風情帶回家~

沖繩蒙特利SPA度假酒店│附近景點推薦

老虎海灘 (タイガービーチ)

距離「沖繩蒙特利SPA度假酒店」不遠的度假型沙灘，有潔白的沙灘與清澈湛藍的海水，特別適合浮潛和玩水。

如果只是想放鬆，可以在餐廳喝個咖啡，吃個精緻料理與甜點，從窗外欣賞陽光灑落在海面的美景，享受沖繩獨有的度假氛圍~

月亮海灘 (ムーンビーチ)

距離「沖繩蒙特利SPA度假酒店」不遠的美麗沙灘，潔白細緻的沙灘彷彿鋪上一層柔軟的地毯，海水則呈現漸層的藍綠色，隨著天空、雲朵、陽光的色彩，瞬息萬變。

加上周圍被熱帶植物包圍，想拍美照、放空發呆，還是享受沖繩的熱帶風情，猶如秘境般的月亮海灘，安妮王很推薦還這裡走走散步去~

恩納之驛休憩市場 (おんなの駅なかゆくい市場)

從「沖繩蒙特利SPA度假酒店」出發，走路半小時、坐車5~10分鐘的景點。「恩納之驛休憩市場」位於沖繩本島恩納村，是一個結合美食、休憩與購物的特色市場。不僅提供新鮮海鮮丼、墨魚汁飯糰等沖繩傳統美食，還有薩塔安達基與Blue Seal冰淇淋等甜點可品嚐。

此外，市場內寬敞的座位區讓旅客可以邊享用美食邊欣賞湛藍的東海美景，令人身心放鬆，是旅行中不可錯過的休息站與文化探索地點。

沖繩蒙特利SPA度假酒店│評價

沖繩海濱城堡：沖繩蒙特利SPA度假酒店美食之旅

步入沖繩蒙特利SPA度假酒店，彷彿走進一座融合歐式典雅與沖繩熱情的夢幻城堡。挑高的大廳、精緻的雕飾，無一不展現其奢華氣派。

餐廳提供各式美食，從新鮮海產到精緻甜點，味蕾的享受令人難忘；特別是那份「海鮮散壽司海葡萄重」，宛如珠寶盒般閃耀，每一口都是海洋的鮮甜。

漫步在酒店內，隨處可見的蔚藍海景，讓人身心靈徹底放鬆。伴手禮區琳瑯滿目，滿載沖繩的獨特風味。

安妮王默默規劃下次沖繩自由行，將這家「沖繩蒙特利SPA度假酒店」納入住宿口袋名單，享受完整的度假時光。

沖繩蒙特利SPA度假酒店│旅遊資訊

景點：沖繩蒙特利SPA度假酒店(ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート)

地址：１５５０番地１ Fuchaku, Onna, Kunigami District, Okinawa 904-0413日本

官網：https://www.hotelmonterey.co.jp/okinawa/?utm_source=google&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=website_monoki

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