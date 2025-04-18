【日本沖繩親子旅遊推薦】熱帶夢想中心│門票、交通、特色全攻略(沖繩美麗海水族館附近景點、一秒來到西班牙!!!)

沖繩自由行：【熱帶夢想中心】探索多元的熱帶植物與蘭花之美，親子旅遊必訪

安妮王在日本自由行中，提到沖繩半日遊、一日遊親子、家庭、情侶必去的景點推薦，位在沖繩北部的海洋博公園，除了有沖繩美麗海水族館、翡翠海灘、海豚劇場等景點外；來到「熱帶夢想中心」，彷彿走進一座繽紛的植物天堂，享受被花海包圍的寧靜與美好，可說是沖繩自由行必訪、沖繩美麗海水族館附近隱藏版景點!!!

沖繩隱藏版景點!!! 熱帶夢想中心，在西班牙式觀景塔俯瞰絕美海景

「熱帶夢想中心」擁有鮮花與建築結合的景觀，且四季皆有花卉展覽與節慶活動，每次來訪都有不同驚喜，不僅是親子遊、攝影愛好者的天堂之外，更是有文化深度的旅遊體驗，讓你從不同視角欣賞沖繩北部的自然風光。

熱帶夢想中心│交通

Google地圖請點我 > 那霸機場到「熱帶夢想中心」

「熱帶夢想中心」位於沖繩北部的本部町、海洋博公園內，公園內擁有多個景點，例如美麗海水族館、海豚劇場、熱帶夢想中心等；搭乘117號(美麗海水族館線)高速巴士，大約3小時可以直達，不用再轉車，真是太方便了XD

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如果是多人旅行或親子旅遊，建議租車自駕，能更靈活安排行程，並順路遊覽沖繩北部的其他景點，如古宇利島、今歸仁城跡、備瀨福木林道等。

熱帶夢想中心│門票資訊

「熱帶夢想中心」通常需要單獨購票，但部分套票包含此展館；如果旅遊時間充足的話，建議購買海洋博公園的綜合門票，可自由進出各大展館。

高中生以上：760日圓

高中生以下：免費

熱帶夢想中心│沖繩花卉與植物的天堂

多達2000種以上的熱帶花卉與植物

「熱帶夢想中心」位於沖繩海洋博公園內，是一座以展示熱帶植物與花卉為主題的植物園，展示來自世界各地的熱帶植物，並結合沖繩獨特的自然環境與文化，呈現一場繽紛的花卉盛宴，是喜愛大自然與拍照的遊客必訪之地。

熱帶夢想中心│世界蘭花的寶庫

日本最大的蘭花展示溫室之一

「熱帶夢想中心」有許多溫室展區，最吸引安妮王的就是蘭花展；來自世界各地的蘭花齊聚一堂，包含蝴蝶蘭、石斛蘭等美麗品種，色彩斑斕、香氣撲鼻，讓人不禁多看幾眼~

國際蘭花博覽會

每年初春舉辦的蘭花展覽，展出最精美的蘭花作品，隨手一拍都是網美照!!!

優雅又帶點貴氣的蝴蝶蘭，美美的!!!

蝴蝶蘭就像大自然精心雕琢的藝術品，形狀宛如展翅飛舞的蝴蝶；在這裡，可以看到純白、淡粉到鮮豔的紫紅、黃色的品種，每一朵都有自己的個性。

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值得一提的是，蝴蝶蘭不僅美麗，還是相當耐開的花種，細心照顧的話，一朵花可以持續綻放好幾個月，能夠把蝴蝶蘭作為一個大型展區的國家，除了日本外，就新加坡，可見金錢與人力不可小覷~

熱帶夢想中心│果樹溫室

主要有一些熱帶水果，像是芒果、鳳梨、香蕉、可可樹等，看著正在生長的果實，莫名有種療癒感~

好可愛的可可樹><

結實纍纍的可可樹，根據不同的成熟階段，有各種青綠到橙黃的可可果，這種來自熱帶雨林的植物，最愛溫暖潮濕的環境，所以多半生長在中南美洲、西非和東南亞。

安妮王走進這片綠意盎然的園區，就像來到巧克力的故鄉，讓人不禁想來一杯熱可可@@

熱帶夢想中心│熱帶花卉溫室

五顏六色的熱帶花卉構成一幅美麗的畫作，讓人仿佛置身於南國花園。

熱帶夢想中心│熱帶植物迷宮與戶外庭園

除了眾多的溫室外，還有精心設計的戶外庭園，包括熱帶植物迷宮，讓遊客在花叢間探索樂趣，還有可以放鬆的小型瀑布與水池景觀，營造出靜謐的沖繩植物園的氛圍。

從高處俯瞰「熱帶夢想中心」的全景，可以看到玻璃溫室建築群，這些溫室內栽培了各種熱帶與亞熱帶植物，如蘭花、熱帶水果樹與稀有花卉。

中央擺放著鮮花組成的裝飾圖案，像是春天的鬱金香等，增添了園區的色彩與美感。

熱帶夢想中心│觀景塔

西班牙式塔樓，俯瞰海洋博公園美景

「熱帶夢想中心」的觀景台，登上塔頂可以360度俯瞰海洋博公園與遠方的島嶼，壯麗的海景與花園美景盡收眼底，是熱門的拍照打卡點。

安妮王特別喜愛登上沖繩景點的高處，可以看到整個公園的美景。周圍環繞著茂密的熱帶植物，包括棕櫚樹、蕨類及各種南國花卉，展現沖繩特有的綠意風貌之外，遠方則是沖繩的海景，與周圍綠意盎然的森林形成美麗的對比，是個享受寧靜與大自然的好地方~

熱帶夢想中心│輕食推薦

在靠近熱帶夢想中心出口的地方，設有一間輕食餐廳，天花板採用弧形設計，並搭配嵌燈，營造柔和的光線，充滿濃濃的自然感~

餐點的話，有綠咖哩、披薩、沖繩麵套餐、塔可飯套餐、拿坡里義大利麵套餐、甜點、沖繩冰淇淋等，整體菜單融合了沖繩當地特色與國際風味，讓旅客可以短暫休息一下!!!

熱帶夢想中心│伴手禮

植物控會淪陷的地方!!!

熱帶夢想中的紀念品商店，展示了與熱帶植物相關的特色商品，安妮王最有印象的就是這款「大王花抱枕」，感覺柔軟舒適，很適合當作上班紓壓物件><

另外，綠色的豬籠草造型玩偶及吊飾、熱帶植物圖案手提袋與配件、植物明信片與其他小物等，充分展現了沖繩獨特的自然魅力，是旅客挑選特色禮物的好地方!!!

熱帶夢想中心│附近景點推薦

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景點：沖繩美麗海水族館(沖縄美ら海水族館)

地址：424 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:30–18:30

官網：https://churaumi.okinawa/

帶你走進沖繩美麗海水族館的奇幻海洋世界，超療癒!!

沖繩美麗海水族館是一個讓人驚嘆的海洋世界，擁有世界級的「黑潮之海」水槽，能近距離欣賞巨型鯨鯊、鬼蝠魟和五彩繽紛的熱帶魚。

館內規劃完善，從深海奇景到珊瑚礁生態，每一層樓都有不同的探索樂趣。

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景點：海洋文化館(Oceanic Culture Museum Planetarium)

地址：424 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:30–17:30

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/35

海洋文化館是一個充滿驚喜的海洋探索天地，適合親子同遊或喜愛海洋的旅人!!!

這裡不僅展示豐富的海洋文化、船隻，還能學習傳統漁村文化，了解當地的海洋故事，無論是大朋友還是小朋友，都能在這裡找到屬於自己的海洋冒險~

景點：沖繩鄉土村(おきなわ郷土村)

地址：529 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:00–19:00

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/72/79

「沖繩鄉土村」是一個充滿琉球風情的戶外文化園區，這裡保留了茅草屋、紅瓦屋等傳統建築，感受濃厚的沖繩人文氣息。

推薦在遊客中心，租一套琉裝，拍張美照，留下難忘的旅遊回憶~

熱帶夢想中心│評價

熱帶夢想中心，一秒來到西班牙!!!

「熱帶夢想中心」是一座充滿南國風情的花園樂園，擁有超過2,000種蘭花，色彩繽紛，走進園區就像進入夢幻的花卉天堂。

除了花卉，還有充滿異國風情的西班牙風建築、浪漫的拱橋和水池，隨手一拍就是絕美打卡照~

爬上展望台，還能俯瞰沖繩美麗的海景，喜歡悠閒漫步、享受熱帶氛圍的話，這裡絕對是不容錯過的景點!!!

推薦參觀順序：

蘭花溫室 > 果樹溫室 > 熱帶花卉溫室 > 戶外庭園迷宮 > 觀景塔拍照

建議停留時間：

約1.5-2小時，搭配美麗海水族館與海洋文化館安排半日或一日行程最適合。

熱帶夢想中心│旅遊資訊

景點：熱帶夢想中心(熱帯ドリームセンター)

地址：424番地 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:30–17:30

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/38

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