苗栗南庄親子健走好去處【蓬萊溪護魚步道】，走步道、森呼吸、觀魚一次滿足，步道平穩好走，長輩小孩也適合，是週休假日親子踏青不錯的選擇。

來蓬萊溪護魚步道可以跟南庄其他景點像是南庄老街、神仙谷瀑布、四十二份自然湧泉生態步道、向天湖風景區等安排一日遊行程，鄰近 一畝稻田露營區 ，當天我們就是露營結束後直接過來走步道。

苗栗南庄「蓬萊溪護魚步道」，適合親子健走的觀魚步道!

蓬萊溪護魚步道位於蓬萊溪自然生態園區，園區內提供免費停車場、廁所也有商店街，假日來遊客不少。

大眾運輸:苗栗客運南庄站轉乘5822公車→下蓬萊站下車步行約10分鐘。

■ ADD:苗栗縣南庄鄉124縣道106號

蓬萊溪護魚步道導覽圖

蓬萊溪護魚步道全長約1.6公里，腳程快的人大約一個半小時即可來回走完。

步道路口就在停車場旁，我們停好車後就直接走入步道，就沒有到商店街逛了。

入口進來後是木棧步道，滿滿綠意加上蟲鳴鳥叫聲讓人感覺舒心美好。

走一小段木棧道後就能見到溪流美景，潺潺流水聲還有豐富的溪流生態特別治癒。

溪流內有豐富的魚類，像是苦花、台灣馬口魚，還有台灣特有種台灣石（魚賓）等都可以見到，護魚有成，生態真的很豐富，成群的魚兒在溪流裡悠游讓大人小孩都滿滿驚喜。

來走步道當天沒有耀眼的陽光，天氣不冷不熱，是很適合走步道的天氣，來走步道記得要帶水或是小零食之類，隨時補充體力，然後垃圾記得要帶走。

步道還算寬闊，一旁也有圍籬在行走上會更安全，另外也有規劃座椅讓大家可以適當休憩。

溪水乾淨清澈，魚兒也真的很多，可惜我沒有拍出來。

提醒大家來走步道也要遵守相關規定，蓬萊溪護魚步道禁止從事溯溪、戲水、垂釣、捕魚等水域遊憩活動。

蓬萊溪護魚步道沿途都很好走，階梯不多、高低起伏不大，走起來比較不會氣喘吁吁，看小朋友走得相當輕鬆。

沿途設有指標，可以知道距離及大約還有多少時間抵達。

苗栗南庄很不錯的護魚步道，健走外還有捕捉溪流美景與觀賞溪魚生態，沿途綠蔭蔥蔥，是全家出遊、親子旅行好去處。

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