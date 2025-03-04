鳳山平價日式定食!!我們吃過好幾次!!
在大東藝術園區周邊的美食
汽車停車方便 搭乘捷運到達大東站步行三分鐘即達
地址｜
高雄市鳳山區大東一路36號
11:30-14:00、17:30-20:00
週日週一 公休
餐點品項｜
火山燒肉豚 $75
+吉定食（金沙奶酥厚土+抹茶歐蕾）$95
滑蛋麻子雞 $85
+盛定食（和風壽喜牛+味增湯）$105
好事花生雞 $85
近期稍微更改用餐規定
外帶可單點
內用需點套餐（主食+定食）
定食則有良、盛、吉 三種組合可依照洗好選擇
(良：小菜＋味增湯 或 30元飲品)
(盛：小份主餐＋味增湯 或 30元飲品)
(良：點心＋味增湯 或 30元飲品)
火山燒肉豚+吉定食
火山燒肉豚
鹹辣中帶點微酸的滋味
豚肉帶有炙香 很下飯
金沙奶酥厚吐司
抹醬塗好塗滿烤得金黃
奶酥香很濃郁
抹茶歐蕾
是好喝的抹茶 不會過甜且有奶香
滑蛋麻子雞+盛定食
滑蛋麻子雞很特別!!是必吃餐點
腿肉不但大塊很嫩還帶有麻油香+紹興酒香
現在改成附上白飯搭配 可自己控制丼飯溼度口感
壽喜牛甘鹹醬汁牛脂香十足
適合愛吃肉的人 變成雙主食的搭配
好事花生雞
花生醬加上美乃滋調和後再炙燒
炙燒後的花生鹹香跟嫩嫩腿肉 好吃
上桌真的好香喔☺️
內用坐位區 (外)
裡面還多規劃一區更溫馨的用餐區
這邊比較不會有油煙的問題
外帶菜單
內用菜單
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