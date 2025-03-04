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良盛吉食｜鳳山區美食｜多訪大東周邊平價百元丼飯定食｜滑蛋麻子雞必吃｜三種定食搭配選擇更多樣｜捷運大東站步行3分鐘

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2025-03-04 14:12:00 文字：李太陽日嚐
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李太陽日嚐

李太陽日嚐
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鳳山平價日式定食!!我們吃過好幾次!!

在大東藝術園區周邊的美食

汽車停車方便 搭乘捷運到達大東站步行三分鐘即達

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地址｜

高雄市鳳山區大東一路36號

11:30-14:00、17:30-20:00

週日週一 公休

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餐點品項｜

火山燒肉豚 $75

+吉定食（金沙奶酥厚土+抹茶歐蕾）$95

滑蛋麻子雞 $85

+盛定食（和風壽喜牛+味增湯）$105

好事花生雞 $85

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近期稍微更改用餐規定

外帶可單點

內用需點套餐（主食+定食）

定食則有良、盛、吉 三種組合可依照洗好選擇

(良：小菜＋味增湯 或 30元飲品)

(盛：小份主餐＋味增湯 或 30元飲品)

(良：點心＋味增湯 或 30元飲品)

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火山燒肉豚+吉定食

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火山燒肉豚

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鹹辣中帶點微酸的滋味

豚肉帶有炙香 很下飯

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金沙奶酥厚吐司

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抹醬塗好塗滿烤得金黃

奶酥香很濃郁 

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抹茶歐蕾

是好喝的抹茶 不會過甜且有奶香

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滑蛋麻子雞+盛定食

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滑蛋麻子雞很特別!!是必吃餐點

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腿肉不但大塊很嫩還帶有麻油香+紹興酒香

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現在改成附上白飯搭配 可自己控制丼飯溼度口感

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壽喜牛甘鹹醬汁牛脂香十足

適合愛吃肉的人 變成雙主食的搭配

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好事花生雞

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花生醬加上美乃滋調和後再炙燒

炙燒後的花生鹹香跟嫩嫩腿肉 好吃

上桌真的好香喔☺️

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內用坐位區 (外)

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裡面還多規劃一區更溫馨的用餐區

這邊比較不會有油煙的問題

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外帶菜單

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內用菜單

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良盛吉食

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place高雄市鳳山區大東一路36號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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