位在外木山的CHU-CHU CAFE是一家能夠欣賞海景的寵物友善咖啡廳，

溫馨的氛圍與可愛的店狗「妹妹」，讓人一踏入就感受到悠閒愜意的氣息。

當天Ruby與家人到基隆的 海龍珠水產海鮮餐廳 用餐完後，

就找看看附近有沒有咖啡廳可坐休息片刻。

不過，當天造訪時下大雨又低溫，戶外的座位乏人問津，

否則這裡的第一排座位能欣賞到壯麗的海景，想必也是另一種愜意的享受。

店內桌上都有標示清楚的告示牌，

詳細介紹店狗妹妹，並提醒顧客不可餵食。

Ruby 手上的寵物肉乾是店員特別提供的，

讓Ruby可以與妹妹互動玩耍給的小零食喔！

這裡的飲品與餐點皆為現點現做，Ruby 特別喜歡這裡的鬆餅，

扎實的口感帶來滿滿的幸福感。

啾啾咖啡採自助式用餐，不收服務費，顧客需自行找座位、

至櫃檯點餐並先行結帳（僅接受現金或轉帳）。

此外，店內提供免費 WiFi 與自助裝水，

這樣的消費模式讓 Ruby 感到自在且喜歡。

菜單內容豐富，涵蓋基本的咖啡、歐蕾、氣泡飲、調酒、輕食、

炸物與義大利麵，無論是午餐、晚餐、

下午茶或宵夜時段，都能在這裡享用美味的餐點。

櫃檯外還有販售客製化商品，如情侶對杯、

手機殼、自烘咖啡豆等，喜歡的話可以另外選購。

店內座位寬敞舒適，當天 Ruby 很幸運地

找到了一個特別舒服的位子。

抹茶歐蕾 $160

抹茶微苦的韻味與奶香完美融合，

甜度適中，不會過於膩口，喝起來順口且溫潤。

拿鐵 $160

奶泡細緻綿密，口感滑順。咖啡與牛奶的比例恰到好處，

即使是外帶杯仍有精緻的拉花設計，讓人感受到店家的用心。

玫瑰茶歐蕾 $160

淡淡的玫瑰香氣，茶味與奶香交織出豐富層次，

適合午後時光來上一杯，享受片刻的放鬆。

耶加雪菲-日曬 $170

這款手沖咖啡選用了耶加雪菲日曬豆，帶有水果調性的酸甜口感，

入口能感受到淡淡的莓果香氣與花香，尾韻清爽且持久。

巧克力鬆餅 $180



現點現烤的鬆餅，擺盤精緻，外酥內軟，淋上香濃的巧克力醬，

搭配鮮奶油，每一口都充滿幸福感，絕對是午後甜點的絕佳選擇。

整體來說，啾啾咖啡不僅提供高品質的咖啡與甜點，還擁有無敵海景，

加上寵物友善環境，與可愛的妹妹互動，更增添了療癒感。

對於喜愛邊品嚐咖啡邊欣賞海景的人來說，這裡絕對值得照訪！

【店家資訊】

👉啾啾咖啡-外木山店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / IG官方粉絲團請點此

🏠基隆市安樂區湖海路二段101號

☎️02 2433 3433

⏰PM12:00~PM01:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。