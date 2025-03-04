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【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥脆，可看海景的咖啡廳，店狗可愛的妹妹-寵物友善咖啡廳｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

啾啾咖啡-外木山店 啾啾咖啡 CHU-CHU CAFE 外木山咖啡廳 more
2025-03-04 14:15:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行
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位在外木山的CHU-CHU CAFE是一家能夠欣賞海景的寵物友善咖啡廳，

溫馨的氛圍與可愛的店狗「妹妹」，讓人一踏入就感受到悠閒愜意的氣息。

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

當天Ruby與家人到基隆的 海龍珠水產海鮮餐廳 用餐完後，

就找看看附近有沒有咖啡廳可坐休息片刻。

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

不過，當天造訪時下大雨又低溫，戶外的座位乏人問津，

否則這裡的第一排座位能欣賞到壯麗的海景，想必也是另一種愜意的享受。

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

店內桌上都有標示清楚的告示牌，

詳細介紹店狗妹妹，並提醒顧客不可餵食。

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

Ruby 手上的寵物肉乾是店員特別提供的，

讓Ruby可以與妹妹互動玩耍給的小零食喔！

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

這裡的飲品與餐點皆為現點現做，Ruby 特別喜歡這裡的鬆餅，

扎實的口感帶來滿滿的幸福感。

啾啾咖啡採自助式用餐，不收服務費，顧客需自行找座位、

至櫃檯點餐並先行結帳（僅接受現金或轉帳）。

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

此外，店內提供免費 WiFi 與自助裝水，

這樣的消費模式讓 Ruby 感到自在且喜歡。

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

菜單內容豐富，涵蓋基本的咖啡、歐蕾、氣泡飲、調酒、輕食、

炸物與義大利麵，無論是午餐、晚餐、

下午茶或宵夜時段，都能在這裡享用美味的餐點。

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

櫃檯外還有販售客製化商品，如情侶對杯、

手機殼、自烘咖啡豆等，喜歡的話可以另外選購。

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

店內座位寬敞舒適，當天 Ruby 很幸運地

找到了一個特別舒服的位子。

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

抹茶歐蕾 $160
抹茶微苦的韻味與奶香完美融合，

甜度適中，不會過於膩口，喝起來順口且溫潤。

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

拿鐵 $160
奶泡細緻綿密，口感滑順。咖啡與牛奶的比例恰到好處，

即使是外帶杯仍有精緻的拉花設計，讓人感受到店家的用心。

玫瑰茶歐蕾 $160
淡淡的玫瑰香氣，茶味與奶香交織出豐富層次，

適合午後時光來上一杯，享受片刻的放鬆。

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

耶加雪菲-日曬 $170
這款手沖咖啡選用了耶加雪菲日曬豆，帶有水果調性的酸甜口感，

入口能感受到淡淡的莓果香氣與花香，尾韻清爽且持久。

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

巧克力鬆餅 $180

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥
現點現烤的鬆餅，擺盤精緻，外酥內軟，淋上香濃的巧克力醬，

搭配鮮奶油，每一口都充滿幸福感，絕對是午後甜點的絕佳選擇。

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

整體來說，啾啾咖啡不僅提供高品質的咖啡與甜點，還擁有無敵海景，

加上寵物友善環境，與可愛的妹妹互動，更增添了療癒感。

對於喜愛邊品嚐咖啡邊欣賞海景的人來說，這裡絕對值得照訪！

【基隆咖啡廳】啾啾咖啡-外木山附菜單，鬆餅現點現烤，香濃又酥

 

【店家資訊】
👉啾啾咖啡-外木山店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / IG官方粉絲團請點此
🏠基隆市安樂區湖海路二段101號
☎️02 2433 3433
⏰PM12:00~PM01:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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文章標籤
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啾啾咖啡-外木山店

phone02-24333433
place基隆市安樂區湖海路二段101號
3.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.75
服務品質
4.25
裝潢氣氛
3.75
CP值
3.75
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