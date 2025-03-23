【日本沖繩自由行、景點推薦】那霸市第一牧志公設市場｜必吃10大沖繩美食、特色伴手禮懶人包

沖繩人的廚房-牧志市場深度旅遊體驗

安妮王在日本自由行，沖繩4天3夜自助行中，說到沖繩那霸必去景點、旅遊必吃、美食推薦，「牧志市場」為當地最具代表性的市場之一，提供多樣的本地特色產品和新鮮海產、琉球菓子、石垣牛、阿古豬、午餐肉飯糰等，吸引了大量遊客，是體驗沖繩當地生活和美食的熱門景點。

在沖繩吃到飽-牧志市場的隱藏美味與文化

在沖繩半日遊，安妮王一夥人在牧志市場品嘗10家美味的特色小吃與料理，像是西銘鮮魚店、上原精肉店、Matsumoto Shoten(松本商店)、珀塔瑪 牧志市場店、Fukusuke Tamago、松原屋製菓、もちの店やまや、外間製菓所、Blue Seal冰淇淋、苦瓜汁等，推薦給大家~

那霸市第一牧志公設市場│交通

Google地圖請點我 > 牧志站到那霸市第一牧志公設市場

「牧志市場」位於沖繩那霸市中心，從那霸機場出發，搭乘計程車約20分鐘即可抵達，也有多條公共巴士路線經過；也離國際通、美榮橋站、牧志站等景點都很近，交通十分便利。

那霸市第一牧志公設市場│環境介紹

在沖繩的早午餐時段，在牧志市場品嚐新鮮的海產

「牧志市場」有超過200個攤位，販賣新鮮的海鮮、沖繩特產、蔬果和乾貨等。顧客可以挑選海鮮、鮮魚等，並將其送到樓上的食堂，由專業廚師現場烹煮，享受新鮮美味的沖繩風味料理。

享受平價美味的沖繩飯糰與甜點

「牧志市場」除了有豐富的海鮮外，也有午餐肉飯糰創始品牌-珀塔瑪 牧志市場店、老字號日式麻糬店もちの店やまや、松原屋製菓等，讓安妮王從早上吃到下午，一路逛到爽、吃到飽~

那霸市第一牧志公設市場美食│西銘鮮魚店

延伸閱讀 >【日本沖繩必吃美食推薦】那霸市第一牧志公設市場｜西銘鮮魚店(體驗最鮮美的龍蝦、生魚片、夜光貝，沖繩在地美味一次品嘗!!!)

有新鮮多樣的海鮮與特產，顧客可挑選食材後交由樓上餐廳現場烹飪，享受現做的美味佳餚。從生魚片船到清蒸龍蝦，每道料理都極具視覺與味覺吸引力，還有特色的炒阿古豬與石垣牛等沖繩料理，是品嚐沖繩風味的最佳景點，非常適合個人、家庭、朋友品嘗日本海鮮的地方！

PS: 不會說日文或英文的話，「西銘鮮魚店」的老闆中文超厲害，推薦給大家試試~

那霸市第一牧志公設市場美食│上原精肉店

「牧志市場」好吃的石垣牛與阿古豬!!!

「上原精肉店」販售多種肉類，包括新鮮的石垣牛、燒烤肉、阿古豬等，隨便挑一些肉肉，拿到2樓代客烹飪，就變成好吃的燒肉、炸牛排等，肉汁豐富，香氣濃郁，超好吃的!!!

那霸市第一牧志公設市場美食│Matsumoto Shoten(松本商店)

沖繩調味料-首選購賣地!!!

在牧志市場對面的Matsumoto Shoten(松本商店)，主打沖繩特色調味料、海產乾貨，將沖繩獨特的風味完美呈現。

像是手工製作醬油與味噌，以沖繩當地的黃豆與天然發酵技術製成，風味濃郁而不鹹膩。或者辣椒醬與島唐辛子醬，微辣卻帶清香，適合搭配烤肉或沖繩麵等，兼具風味與質感，是沖繩旅遊中值得一試的地方特產~

那霸市第一牧志公設市場美食│珀塔瑪 牧志市場店

午餐肉飯糰的始祖品牌-珀塔瑪

招牌飯糰結合沖繩的特色食材與日本傳統手法，米飯粒粒分明，略帶黏性但不失彈性，搭配海苔的鹹香與內餡的豐富層次，有炸蝦、午餐肉、炸苦瓜等多種口味，讓每款飯糰都有獨特風味。

這些飯糰不僅方便攜帶，口味也適合快速填飽肚子，是安妮王遊玩沖繩時，不可錯過的美食，完美展現沖繩的飲食文化。

那霸市第一牧志公設市場美食│Fukusuke Tamago

厚厚的玉子燒，柔軟的沖繩飯糰

牧志市場內的「Fukusuke Tamago」，米飯以溫熱柔軟的沖繩米製作，再加上香脆的海苔，以及堪稱主角的滑嫩日式厚玉子燒，造型吸睛又精緻，呈現出溫暖的家常風味，內餡種類豐富多元，常見有豬肉、海鮮等，讓旅客在品嚐的同時感受到沖繩的味道，是不可錯過的美食選擇之一。

那霸市第一牧志公設市場美食│松原屋製菓

「松原屋製菓」也是一家沖繩老字號的傳統點心店，將傳統點心與製法，打造成創新的甜點；像是奶油蛋糕(バタークリームケーキ)、椰子蛋糕(ココナッツケーキ)、沖繩傳統饅頭系列(紅豆、綠茶、牛奶)、月形饅頭等，充滿懷舊風味。

薩塔安達基家族，有大有小，讓人想要一次購買~

其中，安妮王被這巨大版的薩塔安達基(サーターアンダギー)震住了，有別於一般好入口的尺寸，這規模當作午餐吃也OK，真是太壯觀了!!!

這種甜點外皮酥脆、略帶裂紋，一咬下去，帶有濃郁的麵粉香與砂糖香甜的味道在咬下後迅速散發開來；有原味、香蕉、黑糖、紅芋等多種口味，搭配茶或咖啡食用，增添風味層次，都是一種讓人愉悅的體驗~

那霸市第一牧志公設市場美食│もちの店やまや

販售Q軟日式麻糬(ムーチー)的老字號店鋪

「ムーチー」是沖繩特有的傳統食品，特別是在1月3日「鬼餅日」時，家家戶戶都會製作和享用這種點心，用來祈求家人健康與平安。

在牧志市場裡的「もちの店やまや」開業超過60年，招牌甜點為以沖繩月桃葉包裹的麻糬，外觀精緻且口味眾多，紅芋、黑糖及白麻糬等多種口味，每種口味以不同顏色的小標籤區分，還蠻可愛的~

細膩的手工製作帶來絕佳的嚼勁與濃郁的糯米香氣，搭配黃豆粉、紅豆泥、紅芋等，甜而不膩，且月桃葉不僅增加香氣，還具有天然防腐作用，無論是搭配熱茶享用，還是作為伴手禮帶回家，もちの店やまや的麻糬甜點都能讓人感受到傳統日式甜點的細膩與溫暖，是不容錯過的沖繩美食體驗。

那霸市第一牧志公設市場美食│外間製菓所

琉球傳統菓子 こーぐゎーしー

「外間製菓所」，自戰後以來已經經營了三代，也是一家牧志市場內的老字號點心鋪，每個沖繩甜點與祭祖、慶賀、特殊場合等傳統活動結合在一起，已成為沖繩文化的一部分。成為伴手禮的熱門選擇。

最吸引安妮王的是干菓子こーぐゎーしー，是一種干菓子，也就是口感乾乾的和菓子種類；以蒸熟後的乾燥糯米為主，混入芝麻或梅子，再使用木製模型壓制成型的甜點，以鮮豔的紅、綠、黃三色漸層為特色，有充滿福氣的桃子、鯉魚等形狀，象徵吉祥與祝福，帶有濃厚的沖繩地方特色。

那霸市第一牧志公設市場美食│Blue Seal 冰淇淋

誕生於美國，成長於沖繩 (Born in America, Raised in Okinawa)

「Blue Seal」源自美國，最初是專供美軍使用的品牌，隨著時間的流逝，逐漸成為沖繩最具代表性的冰淇淋品牌之一，提供多種經典的口味，像是巧克力、香草、沖繩特有的紫薯、黑糖和鳳梨口味等，以當地新鮮食材製作，展現濃厚的沖繩風味。

無論是消暑解渴，還是作為旅途中休憩，Blue Seal 冰淇淋不僅是一份美味，更是體驗沖繩文化的好味道。

那霸市第一牧志公設市場美食│苦瓜汁

深綠色的苦瓜汁，是體驗沖繩文化的必試健康飲品

苦瓜(ゴーヤ)是沖繩料理中常見的食材，苦瓜天然的鮮綠色澤，雖帶有明顯的苦味，卻隱約夾雜些許清爽與自然甜味。

在沖繩人的長壽秘訣中，苦瓜占有重要地位，而苦瓜汁則將這種健康食材的營養呈現，是獨特的健康飲品~

那霸市第一牧志公設市場美食│評價

吃、喝、玩、樂樣樣都有的牧志市場!!!

「牧志市場」擁有多元美食與伴手禮選擇，必吃美食包括現挑海鮮交由餐廳烹飪的清蒸龍蝦、生魚片船，以及上原精肉店的石垣牛與阿古豬。

想來個逛街小吃，就買方便攜帶的午餐肉飯糰；甜點部分則推薦外間製菓所的琉球傳統干菓子「こーぐゎーしー」、松原屋製菓的沖繩傳統點心、もちの店やまや的手工麻糬等。

最後再到松本商店、伴手禮店採買沖繩特色調味料與乾貨等，滿足挑選美味又實用的需求。

那霸市第一牧志公設市場│聯絡資訊

景點：那霸市第一牧志公設市場

地址：2 Chome-10-1 Matsuo, Naha, Okinawa 900-0014日本

營業時間：08:00–22:00，禮拜日公休

官網：https://www.makishi-public-market.jp/

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